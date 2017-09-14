То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом. ...... талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву?
Та церква - то філіал ФСБ, там нема ніякої церкви, то ФСБшники, які ховають погони під рясою!
Вы ходили в церковь? Слушали проповеди? Слышали призывы "нас всіх вбивати"? Заявление в СБУ написали? Нет? Почему? Banderlog ясно написал, тех, кто ведёт враждебную пропаганду, кто наводит ракеты на цель и т.д. надо наказывать. Но лично тех, кто это делает. А не объявлять всех скопом врагами. Как объявили врагами ОПЗЖ. Если они были за сотрудничество с РФ, не значит, что они все поголовно враги и готовы приветствовать Путина и поддерживать его агрессию против Украины. Завтра вы ещё какую-то группу людей объявите врагами за их взгляды? Судить можно только за поступки. Иначе нечего осуждать Сталина. Вы призываете к тому же, что делал Сталин. И не только вы. Здесь есть ещё такие.
А ворожа пропаганда нехай далі працює? Якщо голова тієї церкви гундяй, а він закликає нас вбивати, то які можуть бути ілюзії? Це московський патріархат. Відмовлялися відспівувати воїнів вони масово, про це 1000 разів розповідали. І пропаганду про узький мір гнали. Ось навіть сусіди ходіли якось, написали їм на листочку Микола (відспівувати треба було, чи щось таке), а вони демонстративно закреслили і написали Николай. Це така вказівка, розпалювати цю ворожнечу і ненависть до всього українського.
ЛАД написав: В результате каких-то особых возможностей для обучения сегодня в Украине не вижу. Такие же, как были всегда, только похуже.
Якщо хтось не бачить можливостей, то він їх і не використовує. Так воно і працює. Мабуть для всіх біженців кожна країна 250 фіз.мат шкіл на кожній вулиці відкривала. Чи ні? ) А якщо ні, то що? Хтось буде без репетитора ще. Взагалі можливості така цікава штука )))
ЛАД написав: В результате каких-то особых возможностей для обучения сегодня в Украине не вижу. Такие же, как были всегда, только похуже.
Якщо хтось не бачить можливостей, то він їх і не використовує. Так воно і працює. Мабуть для всіх біженців кожна країна 250 фіз.мат шкіл на кожній вулиці відкривала. Чи ні? ) А якщо ні, то що? Хтось буде без репетитора ще. Взагалі можливості така цікава штука )))
Вы слишком резки. Это в общем-то неплохо, иногда даже хорошо. Люблю таких женщин. . Злую, ветреную, колючую, . Хоть ненадолго, да мою! . Ту, что нас на земле помучила . И не даст нам скучать в раю. Но я нигде не писал, что немає можливостей. Вони, звісно, є. Завжди. Но вы писали о каких-то "особливих можливостях" сегодня в Украине. "особливі можливості" у украинцев (детей) сегодня, действительно, есть. Но, к сожалению, не в Украине. Мой внук, который сейчас уже 2,5 года в Германии (14 лет) имеет "особливі можливості". Он уже свободно говорит по-немецки, при этом не платит репетитору, а, можно сказать. ему платят за изучение языка. Если не будет разгильдяем, то сможет и поступить в немецкий вуз. Действительно, має "особливі можливості". Я бы, правда, предпочёл, чтобы не было войны и не было таких "особливих можливостей". Но сие от меня не зависит.
hxbbgaf написав:......... А ворожа пропаганда нехай далі працює? Якщо голова тієї церкви гундяй, а він закликає нас вбивати, то які можуть бути ілюзії? Це московський патріархат. Відмовлялися відспівувати воїнів вони масово, про це 1000 разів розповідали. І пропаганду про узький мір гнали. Ось навіть сусіди ходіли якось, написали їм на листочку Микола (відспівувати треба було, чи щось таке), а вони демонстративно закреслили і написали Николай. Це така вказівка, розпалювати цю ворожнечу і ненависть до всього українського.
Простите, но вы надоели. Если какой-то попик ведёт враждебную пропаганду, то его надо наказывать. Но именно его, а не всех подряд. Насчёт "відмовлялися відспівувати воїнів". Я не знаю порядки церкви. И не уверен, что, к примеру, католический священник возьмётся отпевать православного. Скорее всего, откажется. Другая конфессия. Если это так, то какие претензии к УПЦ? Если в их святках нет Миколы, а есть только Николай, то в чём "демонстративность"? Повторю, я не знаю церковных порядков и правил, так что это только мои предположения. Но вы знаете об этом не больше меня, а берётесь так категорически судить. У нас привыкли отождествлять сталинизм с социализмом. Но это совсем не обязательно. На нашем форуме хорошо видно, что ярые противники социализма совершенно спокойно предлагают сталинские методы и способы решения проблем. И сталинские лозунги. Начиная от: "Кто не с нами, тот против нас", - и заканчивая: "Если враг не сдаётся, его уничтожают". Не всегда так прямо формулируя, но по сути именно так.
P.s. Но форуму вы принесли явную пользу. Сегодня, наверное, рекорд последнего времени - 18 страниц. По сравнению с вчерашними 5 стр. И всё это благодаря вам.
"Целая экспедиция, которая подтвердила, что удельным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривни, является шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент во времена УНР. Если гривня - княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины. Эту историю мы рассказываем отдельно на выставке "Гривня. Больше чем деньги". И она со всей очевидностью даст понять, что это - не просто прихоть НБУ. Это абсолютно закономерный и логичный шаг. Мы возвращаем свое", - сказал он "Украинскому радио". ........"До сих пор в обращении есть 14 млрд разменной мелкой монеты номиналом 10 и 50 копеек. И Национальный банк, чтобы поддерживать соответствующий оборот монеты, должен ежегодно дочеканивать не менее 20 млн. Изымая ту, которая потеряла соответствующие признаки и запуская в обращение монеты соответствующего номинала. Мы не чеканим монету 10 копеек, но 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать" ........"И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем докарбовать, уже был отчеканен не копейками, а шагами. Для этого нужно принять лишь несколько изменений в украинском законодательстве. Мы соответствующие предложения парламенту уже предоставили. Исходя из моего диалога с руководителями парламента, я чувствую, что поддержка есть. Мы в шаге к тому моменту, когда эту идею, время которой пришло, наконец нельзя будет остановить", - добавил Пышный.
Он также рассказал, что они думают над тем, какого цвета будут эти монеты