"Целая экспедиция, которая подтвердила, что удельным украинским названием мелкой монеты, одной сотой фракции украинской гривни, является шаг. Соответствующий указ об этом подписал первый президент во времена УНР. Если гривня - княжеского рода, то шаг имеет свои истоки со времен Гетманщины. Эту историю мы рассказываем отдельно на выставке "Гривня. Больше чем деньги". И она со всей очевидностью даст понять, что это - не просто прихоть НБУ. Это абсолютно закономерный и логичный шаг. Мы возвращаем свое", - сказал он "Украинскому радио".

........"До сих пор в обращении есть 14 млрд разменной мелкой монеты номиналом 10 и 50 копеек. И Национальный банк, чтобы поддерживать соответствующий оборот монеты, должен ежегодно дочеканивать не менее 20 млн. Изымая ту, которая потеряла соответствующие признаки и запуская в обращение монеты соответствующего номинала. Мы не чеканим монету 10 копеек, но 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать"

........"И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем докарбовать, уже был отчеканен не копейками, а шагами. Для этого нужно принять лишь несколько изменений в украинском законодательстве. Мы соответствующие предложения парламенту уже предоставили. Исходя из моего диалога с руководителями парламента, я чувствую, что поддержка есть. Мы в шаге к тому моменту, когда эту идею, время которой пришло, наконец нельзя будет остановить", - добавил Пышный.



Он также рассказал, что они думают над тем, какого цвета будут эти монеты