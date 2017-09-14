RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13459134601346113462
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 06:41

  ЛАД написав:Очень своевременное решение. :)
Правда, скоро и 50 коп. никому не будут нужны.

Вполне.
Пока пройдут все процедуры, монеты меньше гривны вообще не надо будет чеканить.
Т.о. эта идеологическая акция окажется очень дешёвой. Все сведётся к мелкой переделке банковских программ. Для правильного отображения начисляемых процентов, комиссий и процентов. Там дробление будет сохраняться ещё долго.
Т.о. введение шага в слегка отдаленном будущем - логичный шаг.
Раньше было бы дорого.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6411 раз.
Подякували: 21431 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 07:55

  Дюрі-бачі написав:Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами

"Кому условно "повезло"?
Почти всей Латинской Америке, включая Бразилию и Аргентину.
Что еще раз свидетельствует о желании Трампа возродить доктрину Монро 2.0. - доминирование в Западном полушарии и формировании на его базе геополитического кластера "двух Америк".
"Союз пяти" сохраняется - США вводят умеренные пошлины в отношении Британии, Австралии и Новой Зеландии. По Канаде все еще впереди.
Лояльно обошелся Трамп с Саудовской Аравией - впрочем, та ничего в США не экспортирует.
Также сравнительно низкие пошлины в отношении Египта и Турции.
Роль Турции как глобальной площадки промышленного ниаршоринга (создание индустриальной платформы с прицелом на крупные рынки сбыта - ЕС и США) многократно усиливается.
Скорее всего, именно это определило внутриполитический радикализм Эрдогана (арест мэра Стамбула).
Во многих странах сейчас начнут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места и зарплаты.
Стабильность сохранится в немногих странах.
И Турция может быть в их числе, если сильно не раскачают протестное движение.
А так, мир движется к опасной рецессии.

Стратегия Трампа понятна: проколоть Глобальный пузырь, создать море нестабильности на внешнем контуре, чтобы потоки капитала устремились в "тихие гавани", главным образом, в США.
Но кое что перепадет и Латинской Америке, и Египту, и Саудовской Аравии, и Турции, и Британии с Австралией.

Рецепт как попасть в список "друзей Трампа" очень прост:
Нужно отказаться от геополитических амбиций развития как Латинская Америка.
Или быть послушным как Египет.
Или давать деньги как Саудовская Аравия.
Или быть родственником как Британия или Австралия.
Или важным союзником как Турция.
Все остальные - .... с пляжа." (С)
https://t.me/Analityka_Kush/3146
detroytred
 
Повідомлень: 23840
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 08:02

  барабашов написав: не догадываются(в силу отсутствия инженерного образования) об этом?

Я не знаю, есть ли у вас инженерное образование, но об особенностях армейской эксплуатации автомобилей вы не имеете ни малейшего понятия и несете полую чушь про бронирование.

Попрекать Лэндтреком - это вообще за гранью добра и зла. Закупка ребрендированых китайских пикапов говорит о крайней степени экономии. Я бы это не покупал.

ЗЫ откуда такая ненависть к ментам?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7929
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6411 раз.
Подякували: 21431 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 08:24

альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служ

Міністерство оборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби і участі у бойових діях». Про це в ефірі Радіо Свобода 1 квітня розповів народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

За його словами, такий механізм є альтернативою закону про демобілізацію.

«Це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», – зазначив депутат.

За його словами, на рівні закону це «неможливо врегулювати», відтак найімовірніше це будуть «підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил».

«Це має бути директива: або рішення ставки, або наказ головнокомандувача… Тому що на рівні закону ми не можемо врахувати особливості бойових дій, коли яка кількість людей може бути звільнена», – сказав депутат.
https://varta1.com.ua/news/ministerstvo ... 93381.html
detroytred
 
Повідомлень: 23840
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13459134601346113462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 92042
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 267138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 917307
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8227)
03.04.2025 02:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.