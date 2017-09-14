ЛАД написав:Очень своевременное решение. Правда, скоро и 50 коп. никому не будут нужны.
Вполне. Пока пройдут все процедуры, монеты меньше гривны вообще не надо будет чеканить. Т.о. эта идеологическая акция окажется очень дешёвой. Все сведётся к мелкой переделке банковских программ. Для правильного отображения начисляемых процентов, комиссий и процентов. Там дробление будет сохраняться ещё долго. Т.о. введение шага в слегка отдаленном будущем - логичный шаг. Раньше было бы дорого.
Дюрі-бачі написав:Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами
"Кому условно "повезло"? Почти всей Латинской Америке, включая Бразилию и Аргентину. Что еще раз свидетельствует о желании Трампа возродить доктрину Монро 2.0. - доминирование в Западном полушарии и формировании на его базе геополитического кластера "двух Америк". "Союз пяти" сохраняется - США вводят умеренные пошлины в отношении Британии, Австралии и Новой Зеландии. По Канаде все еще впереди. Лояльно обошелся Трамп с Саудовской Аравией - впрочем, та ничего в США не экспортирует. Также сравнительно низкие пошлины в отношении Египта и Турции. Роль Турции как глобальной площадки промышленного ниаршоринга (создание индустриальной платформы с прицелом на крупные рынки сбыта - ЕС и США) многократно усиливается. Скорее всего, именно это определило внутриполитический радикализм Эрдогана (арест мэра Стамбула). Во многих странах сейчас начнут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места и зарплаты. Стабильность сохранится в немногих странах. И Турция может быть в их числе, если сильно не раскачают протестное движение. А так, мир движется к опасной рецессии.
Стратегия Трампа понятна: проколоть Глобальный пузырь, создать море нестабильности на внешнем контуре, чтобы потоки капитала устремились в "тихие гавани", главным образом, в США. Но кое что перепадет и Латинской Америке, и Египту, и Саудовской Аравии, и Турции, и Британии с Австралией.
Рецепт как попасть в список "друзей Трампа" очень прост: Нужно отказаться от геополитических амбиций развития как Латинская Америка. Или быть послушным как Египет. Или давать деньги как Саудовская Аравия. Или быть родственником как Британия или Австралия. Или важным союзником как Турция. Все остальные - .... с пляжа." (С) https://t.me/Analityka_Kush/3146
Міністерство оборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби і участі у бойових діях». Про це в ефірі Радіо Свобода 1 квітня розповів народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
За його словами, такий механізм є альтернативою закону про демобілізацію.
«Це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», – зазначив депутат.
За його словами, на рівні закону це «неможливо врегулювати», відтак найімовірніше це будуть «підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил».