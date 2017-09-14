Додано: Чет 03 кві, 2025 07:55

Дюрі-бачі написав: Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами

"Кому условно "повезло"?Почти всей Латинской Америке, включая Бразилию и Аргентину.Что еще раз свидетельствует о желании Трампа возродить доктрину Монро 2.0. - доминирование в Западном полушарии и формировании на его базе геополитического кластера "двух Америк"."Союз пяти" сохраняется - США вводят умеренные пошлины в отношении Британии, Австралии и Новой Зеландии. По Канаде все еще впереди.Лояльно обошелся Трамп с Саудовской Аравией - впрочем, та ничего в США не экспортирует.Также сравнительно низкие пошлины в отношении Египта и Турции.Роль Турции как глобальной площадки промышленного ниаршоринга (создание индустриальной платформы с прицелом на крупные рынки сбыта - ЕС и США) многократно усиливается.Скорее всего, именно это определило внутриполитический радикализм Эрдогана (арест мэра Стамбула).Во многих странах сейчас начнут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места и зарплаты.Стабильность сохранится в немногих странах.И Турция может быть в их числе, если сильно не раскачают протестное движение.А так, мир движется к опасной рецессии.Стратегия Трампа понятна: проколоть Глобальный пузырь, создать море нестабильности на внешнем контуре, чтобы потоки капитала устремились в "тихие гавани", главным образом, в США.Но кое что перепадет и Латинской Америке, и Египту, и Саудовской Аравии, и Турции, и Британии с Австралией.Рецепт как попасть в список "друзей Трампа" очень прост:Нужно отказаться от геополитических амбиций развития как Латинская Америка.Или быть послушным как Египет.Или давать деньги как Саудовская Аравия.Или быть родственником как Британия или Австралия.Или важным союзником как Турция.Все остальные - .... с пляжа." (С)