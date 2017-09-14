Дюрі-бачі написав:Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами
"Кому условно "повезло"? Почти всей Латинской Америке, включая Бразилию и Аргентину. Что еще раз свидетельствует о желании Трампа возродить доктрину Монро 2.0. - доминирование в Западном полушарии и формировании на его базе геополитического кластера "двух Америк". "Союз пяти" сохраняется - США вводят умеренные пошлины в отношении Британии, Австралии и Новой Зеландии. По Канаде все еще впереди. Лояльно обошелся Трамп с Саудовской Аравией - впрочем, та ничего в США не экспортирует. Также сравнительно низкие пошлины в отношении Египта и Турции. Роль Турции как глобальной площадки промышленного ниаршоринга (создание индустриальной платформы с прицелом на крупные рынки сбыта - ЕС и США) многократно усиливается. Скорее всего, именно это определило внутриполитический радикализм Эрдогана (арест мэра Стамбула). Во многих странах сейчас начнут закрываться предприятия, сокращаться рабочие места и зарплаты. Стабильность сохранится в немногих странах. И Турция может быть в их числе, если сильно не раскачают протестное движение. А так, мир движется к опасной рецессии.
Стратегия Трампа понятна: проколоть Глобальный пузырь, создать море нестабильности на внешнем контуре, чтобы потоки капитала устремились в "тихие гавани", главным образом, в США. Но кое что перепадет и Латинской Америке, и Египту, и Саудовской Аравии, и Турции, и Британии с Австралией.
Рецепт как попасть в список "друзей Трампа" очень прост: Нужно отказаться от геополитических амбиций развития как Латинская Америка. Или быть послушным как Египет. Или давать деньги как Саудовская Аравия. Или быть родственником как Британия или Австралия. Или важным союзником как Турция. Все остальные - .... с пляжа." (С) https://t.me/Analityka_Kush/3146
Міністерство оборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби і участі у бойових діях». Про це в ефірі Радіо Свобода 1 квітня розповів народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
За його словами, такий механізм є альтернативою закону про демобілізацію.
«Це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», – зазначив депутат.
За його словами, на рівні закону це «неможливо врегулювати», відтак найімовірніше це будуть «підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил».
detroytred написав:Міністерство оборони розробило новий механізм ротації на фронті, який передбачає «декілька місяців відпочинку» після «90 днів безперервної служби і участі у бойових діях». Про це в ефірі Радіо Свобода 1 квітня розповів народний депутат України (фракція «Слуга народу»), член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
За його словами, такий механізм є альтернативою закону про демобілізацію.
«Це якраз той механізм, про який також зазначає в своєму зверненні міністр оборони, розроблений механізм ротації: після 90 днів участі безпосередньо в бойових діях, людина має право на відпочинок, знову ж таки, протягом декількох місяців. Це та альтернатива звільненню чи встановлення чітких термінів служби… Пан Умєров говорить, що ці рекомендації вже розроблені, будемо очікувати», – зазначив депутат.
За його словами, на рівні закону це «неможливо врегулювати», відтак найімовірніше це будуть «підзаконні нормативно-правові акти, директиви головнокомандувача Збройних сил».
Дюрі-бачі написав:Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами
Там не все так однозначно: во-первых - а что там массово импортируется после всех санкций, что до сих пор заменить не смогли? -- что-то совсем критическое - типа титана для авиации. И платить тут лишние деньги не сильно смысл имеет. во вторых - это элемент давления: "если мирного договора не будет - я сейчас добавлю"
stm написав:4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра. І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові. І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.
розрахунки зрозумілі, але ще такий момент. Припустимо випускниця проживає на Заході країни не в обласному центрі. Витрати на проживання в тому ж Ужгороді/Львові (по місцю знаходження ВУЗу) можуть наближатись до закордонних витрат. А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини Також ви рахуєте оплату за навчання закордоном 3000 євро на рік. Але навчання на словацькій/чеській (які досить легко вивчити) є безкоштовним. Тоді різниця між цими варіантами стає суттєво меншою. Звісно якщо дівчина живе в обл. центрі разом з батьками тоді без питань - освіта в Україні буде на порядок дешевшою. А стосовно випускників-хлопців питання риторичне, і справа зовсім не в грошах.. Аргумент 2022-23 років "хай хлопець вчиться а до того часу війна закінчиться" вже виглядає дуже сумнівно
stm написав:4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра. І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові. І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.
розрахунки зрозумілі, але ще такий момент. Припустимо випускниця проживає на Заході країни не в обласному центрі. Витрати на проживання в тому ж Ужгороді/Львові (по місцю знаходження ВУЗу) можуть наближатись до закордонних витрат. А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини Також ви рахуєте оплату за навчання закордоном 3000 євро на рік. Але навчання на словацькій/чеській (які досить легко вивчити) є безкоштовним. Тоді різниця між цими варіантами стає суттєво меншою. Звісно якщо дівчина живе в обл. центрі разом з батьками тоді без питань - освіта в Україні буде на порядок дешевшою. А стосовно випускників-хлопців питання риторичне, і справа зовсім не в грошах.. Аргумент 2022-23 років "хай хлопець вчиться а до того часу війна закінчиться" вже виглядає дуже сумнівно
При этом: я не нахожу в посте ответа на вопрос "что делать с риском, что в один день дівчина может начать жить с одной батькиней" -- батька встретят люди в камуфляже и без документов...
Поважна дописувачка СТМ. Все вірно ви порахували, але забули додати що 2 людини з дипломами магістрів будуть дуже різними працівниками, і не в користь того з репетитором, якщо взагалі поступить/потяне ту магістратуру, з тим онлайн НЕ навчанням, і постійними тривогами(але у львові точно краще, може там і немає онлайну) Але для деяких навчання у львові це теж овер як далеко, майже як за кордоном.
По друге, Ви забули додати що по багатьом професіям можна без диплома взагалі працювати, і ще й зекономити на магістратурі, тобто взагалі трат немає))
Іншим баталіям про пенсів в 45. Можна не крутити одне й те саме. Тут немає змов/іпсо. просто їх люди бачать, деяких знають, тому про них говорять, і цілком логічні питання.