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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13461134621346313464
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:46

  Бетон написав:В Киеве начали дороги перекрывать со вчерашнего дня
Будут так же как в Харькове кошмарить?

То ж, вроде, делегации возили? -- должны перестать, как накатают.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:49

  _hunter написав:
  detroytred написав:
  _hunter написав:Точно-точно? :wink: -- если Трампу его Индустриализация 2.0 хотя бы на 50% удастся -- отдадут тот Тайвань как пить дать... А всякие Тайчики/Вьетнамы и сейчас особой погоды не делают. -- то у всяких Индий/Австралий будет голова болеть: что с гео-балансом в регионе делать.

Це визначення Портнікова.

Можна додати для нього аргументи.
Колись тут викладав цитату амергенерала. Йому (мабуть в розпал антивоєнних виступів в Штатах) задали питання "чому ми воюємо во В'єтнамі????". Він кратко пояснив - "Щоб не воювати в США".

Так і тут...
Щоб не воювати в якоїсь з двох Омерик краще буде воювати в Азії.
В якійсь формі війни. Прямо, проксі і т.д.

Тогда не понимаю: зачем ждать до "Азии" -- если можно вместо 50-50 -- в Европе?..
Ну и времена сейчас совсем другие: даже когда из Афганистана войска выводили -- это было под довольно громкие голоса на Родине -- "а нафига оно нам нужно?" -- и вот то объяснение выше -- почему-то не срабатывало...
Опять же (времена другие): тогда куда-то нужно было армию приткнуть -- которая после WW II была раздута. Сейчас в армии -- недобор.

Наприклад, тому що в Європі менш вигідно або більше невигідно, ніж в Азії.

Лобізм. Банальний лобізм. Одним групам вигідно в Афганістані, іншим ні, тому вивід.
Аналогічно і по всім іншим точкам.

Недобір чи перебір визначить лише масштаб та форму війни. Сам же принцип залишиться.

З.и. такі відверті пояснення, як в отого генерала, це виключення, рідкість.
Пояснення завжди інші.
Достатньо навіть а-ля з якого боку розбивати яйце. Правильно.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 10:54

  Бетон написав:
  detroytred написав:
Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв.
Імхо - про фундаментальні речі.
От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!).
Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.

Також ключове про війну сьогодні в світлі двох протилежних бачень Штатів по системі безпеки (Монро чи демівсько-глобалістської) -- треба лише)) протриматися до можливого уходу трампізму. Тобто ще 4 роки і можливого. І тоді легше стане. Більше допомоги буде. Як ото за Байдена.
А там навіть за такого найприємнішого розкладу війна в Азії, яку Штати точно (трчно - на відміну від Європу, відносно якої 50 на 50) не схочуть віддавати Китаю.

оце чудо - прекрасний історик.
вчилося в москві.
але воно зійшло з розуму в своїх пропагандонських нарративах.
воно не хоче воювати. ні.
воно хоче безкінечної війни українцями, кимось іншим, але не самому.
завтра йому заплатять кацапи, він переверне світогляд на 180 градусів.
от таке бидло і розпалює війну. Помните євромайданівця з правого сектора Ківу? а це повне відео про те як ми докотились до цеї взаємної ненанависті https://youtu.be/NV_d0kmwNL8?si=vSF2YiCmHLRPD8cA
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:02

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
  detroytred написав:
Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв.
Імхо - про фундаментальні речі.
От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!).
Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.

Також ключове про війну сьогодні в світлі двох протилежних бачень Штатів по системі безпеки (Монро чи демівсько-глобалістської) -- треба лише)) протриматися до можливого уходу трампізму. Тобто ще 4 роки і можливого. І тоді легше стане. Більше допомоги буде. Як ото за Байдена.
А там навіть за такого найприємнішого розкладу війна в Азії, яку Штати точно (трчно - на відміну від Європу, відносно якої 50 на 50) не схочуть віддавати Китаю.

оце чудо - прекрасний історик.
вчилося в москві.
але воно зійшло з розуму в своїх пропагандонських нарративах.
воно не хоче воювати. ні.
воно хоче безкінечної війни українцями, кимось іншим, але не самому.
завтра йому заплатять кацапи, він переверне світогляд на 180 градусів.
от таке бидло і розпалює війну. Помните євромайданівця з правого сектора Ківу? а це повне відео про те як ми докотились до цеї взаємної ненанависті https://youtu.be/NV_d0kmwNL8?si=vSF2YiCmHLRPD8cA

Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 кві, 2025 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:02

а що
на себе забули вийти? :)

мародери далі при владі???

https://nabu.gov.ua/news/iayitcia-po-17 ... 8-mln-grn/ :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:04

  detroytred написав:
  _hunter написав:
  detroytred написав:Це визначення Портнікова.

Можна додати для нього аргументи.
Колись тут викладав цитату амергенерала. Йому (мабуть в розпал антивоєнних виступів в Штатах) задали питання "чому ми воюємо во В'єтнамі????". Він кратко пояснив - "Щоб не воювати в США".

Так і тут...
Щоб не воювати в якоїсь з двох Омерик краще буде воювати в Азії.
В якійсь формі війни. Прямо, проксі і т.д.

Тогда не понимаю: зачем ждать до "Азии" -- если можно вместо 50-50 -- в Европе?..
Ну и времена сейчас совсем другие: даже когда из Афганистана войска выводили -- это было под довольно громкие голоса на Родине -- "а нафига оно нам нужно?" -- и вот то объяснение выше -- почему-то не срабатывало...
Опять же (времена другие): тогда куда-то нужно было армию приткнуть -- которая после WW II была раздута. Сейчас в армии -- недобор.

Наприклад, тому що в Європі менш вигідно або більше невигідно, ніж в Азії.

Лобізм. Банальний лобізм. Одним групам вигідно в Афганістані, іншим ні, тому вивід.
Аналогічно і по всім іншим точкам.

Недобір чи перебір визначить лише масштаб та форму війни. Сам же принцип залишиться.

З.и. такі відверті пояснення, як в отого генерала, це виключення, рідкість.
Пояснення завжди інші.
Достатньо навіть а-ля з якого боку розбивати яйце. Правильно.

Но если начинают звучать такие термины как выгодно и лобізм -- там, наверное, и вероятности появляются (в смысле -- отличные от 100%)? :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:07

И возвращаясь к нашим баранам -- и почему (возможно) заговорили о выборах летом:
США вперше не будуть присутні на засіданні Рамштайну, - ЗМІ

Глава Пентагону Піт Гегсет не приєднається до засідання Контактної групи з питань оборони України, яке заплановане на 11 квітня, пише Defense News.

Також не очікується, що Пентагон відправить на зустріч високопосадовців чи інших представників, які зазвичай супроводжують міністра.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:29

  _hunter написав:
  Бетон написав:В Киеве начали дороги перекрывать со вчерашнего дня
Будут так же как в Харькове кошмарить?

То ж, вроде, делегации возили? -- должны перестать, как накатают.

Нет.
Просто перекрывают блок постами и трусят авто
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:37

  Бетон написав:
  _hunter написав:
  Бетон написав:В Киеве начали дороги перекрывать со вчерашнего дня
Будут так же как в Харькове кошмарить?

То ж, вроде, делегации возили? -- должны перестать, как накатают.

Нет.
Просто перекрывают блок постами и трусят авто

"якщо би ти обновив дані і пройшов ВЛК, то би не трусили" (с)(тм)
"не виїхав до 24.02.22 значить дав згоду на публічну оферту" (с)(тм)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 кві, 2025 11:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:38

  Дюрі-бачі написав:Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами

Примечательно, что в списке стран, подлежащих тарифам, отсутствовали Мексика, Канада, Россия и Беларусь.

Бессент заявил, что Соединенные Штаты не торгуют с Россией и Беларусью, поскольку они находятся под санкциями.
........
По данным правительственного агентства, экспорт товаров из США в Россию в 2024 году составил 526,1 млн долларов США, что на 12,3% меньше, чем в 2023 году, а импорт товаров США из России в 2024 году составил 3,0 млрд долларов США, что на 34,2% меньше, чем в 2023 году
https://www.foxnews.com/media/treasury-secretary-bessent-tells-countries-not-retaliate-after-sweeping-liberation-day-tariffs
ЛАД
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