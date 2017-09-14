_hunter написав:Точно-точно? -- если Трампу его Индустриализация 2.0 хотя бы на 50% удастся -- отдадут тот Тайвань как пить дать... А всякие Тайчики/Вьетнамы и сейчас особой погоды не делают. -- то у всяких Индий/Австралий будет голова болеть: что с гео-балансом в регионе делать.
Це визначення Портнікова.
Можна додати для нього аргументи. Колись тут викладав цитату амергенерала. Йому (мабуть в розпал антивоєнних виступів в Штатах) задали питання "чому ми воюємо во В'єтнамі????". Він кратко пояснив - "Щоб не воювати в США".
Так і тут... Щоб не воювати в якоїсь з двох Омерик краще буде воювати в Азії. В якійсь формі війни. Прямо, проксі і т.д.
Тогда не понимаю: зачем ждать до "Азии" -- если можно вместо 50-50 -- в Европе?.. Ну и времена сейчас совсем другие: даже когда из Афганистана войска выводили -- это было под довольно громкие голоса на Родине -- "а нафига оно нам нужно?" -- и вот то объяснение выше -- почему-то не срабатывало... Опять же (времена другие): тогда куда-то нужно было армию приткнуть -- которая после WW II была раздута. Сейчас в армии -- недобор.
Наприклад, тому що в Європі менш вигідно або більше невигідно, ніж в Азії.
Лобізм. Банальний лобізм. Одним групам вигідно в Афганістані, іншим ні, тому вивід. Аналогічно і по всім іншим точкам.
Недобір чи перебір визначить лише масштаб та форму війни. Сам же принцип залишиться.
З.и. такі відверті пояснення, як в отого генерала, це виключення, рідкість. Пояснення завжди інші. Достатньо навіть а-ля з якого боку розбивати яйце. Правильно.
detroytred написав: Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв. Імхо - про фундаментальні речі. От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!). Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.
Також ключове про війну сьогодні в світлі двох протилежних бачень Штатів по системі безпеки (Монро чи демівсько-глобалістської) -- треба лише)) протриматися до можливого уходу трампізму. Тобто ще 4 роки і можливого. І тоді легше стане. Більше допомоги буде. Як ото за Байдена. А там навіть за такого найприємнішого розкладу війна в Азії, яку Штати точно (трчно - на відміну від Європу, відносно якої 50 на 50) не схочуть віддавати Китаю.
оце чудо - прекрасний історик. вчилося в москві. але воно зійшло з розуму в своїх пропагандонських нарративах. воно не хоче воювати. ні. воно хоче безкінечної війни українцями, кимось іншим, але не самому. завтра йому заплатять кацапи, він переверне світогляд на 180 градусів.
detroytred написав: Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв. Імхо - про фундаментальні речі. От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!). Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.
Також ключове про війну сьогодні в світлі двох протилежних бачень Штатів по системі безпеки (Монро чи демівсько-глобалістської) -- треба лише)) протриматися до можливого уходу трампізму. Тобто ще 4 роки і можливого. І тоді легше стане. Більше допомоги буде. Як ото за Байдена. А там навіть за такого найприємнішого розкладу війна в Азії, яку Штати точно (трчно - на відміну від Європу, відносно якої 50 на 50) не схочуть віддавати Китаю.
оце чудо - прекрасний історик. вчилося в москві. але воно зійшло з розуму в своїх пропагандонських нарративах. воно не хоче воювати. ні. воно хоче безкінечної війни українцями, кимось іншим, але не самому. завтра йому заплатять кацапи, він переверне світогляд на 180 градусів.
Можна додати для нього аргументи. Колись тут викладав цитату амергенерала. Йому (мабуть в розпал антивоєнних виступів в Штатах) задали питання "чому ми воюємо во В'єтнамі????". Він кратко пояснив - "Щоб не воювати в США".
Так і тут... Щоб не воювати в якоїсь з двох Омерик краще буде воювати в Азії. В якійсь формі війни. Прямо, проксі і т.д.
Тогда не понимаю: зачем ждать до "Азии" -- если можно вместо 50-50 -- в Европе?.. Ну и времена сейчас совсем другие: даже когда из Афганистана войска выводили -- это было под довольно громкие голоса на Родине -- "а нафига оно нам нужно?" -- и вот то объяснение выше -- почему-то не срабатывало... Опять же (времена другие): тогда куда-то нужно было армию приткнуть -- которая после WW II была раздута. Сейчас в армии -- недобор.
Наприклад, тому що в Європі менш вигідно або більше невигідно, ніж в Азії.
Лобізм. Банальний лобізм. Одним групам вигідно в Афганістані, іншим ні, тому вивід. Аналогічно і по всім іншим точкам.
Недобір чи перебір визначить лише масштаб та форму війни. Сам же принцип залишиться.
З.и. такі відверті пояснення, як в отого генерала, це виключення, рідкість. Пояснення завжди інші. Достатньо навіть а-ля з якого боку розбивати яйце. Правильно.
Но если начинают звучать такие термины как выгодно и лобізм -- там, наверное, и вероятности появляются (в смысле -- отличные от 100%)?
Дюрі-бачі написав:Трамп ввів мита на 183 країни і не ввів на 8, в тому числі й москалів. Тепер ясно хто є справжніми партнерами
Примечательно, что в списке стран, подлежащих тарифам, отсутствовали Мексика, Канада, Россия и Беларусь.
Бессент заявил, что Соединенные Штаты не торгуют с Россией и Беларусью, поскольку они находятся под санкциями. ........ По данным правительственного агентства, экспорт товаров из США в Россию в 2024 году составил 526,1 млн долларов США, что на 12,3% меньше, чем в 2023 году, а импорт товаров США из России в 2024 году составил 3,0 млрд долларов США, что на 34,2% меньше, чем в 2023 году