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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 кві, 2025 12:21
Banderlog написав: flyman написав:
Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
це правий сектор соціалістичний чи опзж?
між ними ківа очолював СПУ, ту саму, морозівську ))
а так Ви праві, пошкреби віп-турбонезламника - отримаєш агента кдб\фсб завербованого на грунті грошей\комплексів\компромату
До цього ряда І.Мосійчук, Монтян (ПОРА разом з Вятровичем, перший та мовний майдан),Корчинський
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Додано: Чет 03 кві, 2025 12:27
Подоляк про коли закінчиться війна:
45-47 хв.
Тепер "до звільнення останньої верби" замінюється на "коли чорно-білий дальтонізм піде з глобальної політики" (коли люди, які приймають рішення зрозуміють ризики непокарання рфії за її руйнування системи).
Ахрєнєть...
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Додано: Чет 03 кві, 2025 12:31
ЛАД написав: Letusrock написав:
..... А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини
......
В Харькове запросто и без всякой загрози для життя.
Учёба только онлайн, так что можно жить где угодно.
тільки яка буде якість освіти..
йде 5-й рік дистанційки, страшно буде потрапити в руки хірурга який вчився в період 2020-25..
Навіть в Ужгороді наприклад в 2024 магістри чомусь все ще вчились он-лайн (зараз незнаю).
А для бакалаврів (наслухавшись страхіть про блек-аути) зробили суперскорочений семестр вересень-листопад з канікулами до лютого
9 листопада закінчився перший, ущільнений семестр навчання в Ужгородському національному університеті. Попереду — два тижні сесії
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Додано: Чет 03 кві, 2025 12:40
_Mykola_ написав: Letusrock написав: stm написав:
4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра.
І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові.
І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.
розрахунки зрозумілі, але ще такий момент. Припустимо випускниця проживає на Заході країни не в обласному центрі. Витрати на проживання в тому ж Ужгороді/Львові (по місцю знаходження ВУЗу) можуть наближатись до закордонних витрат. А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини
Також ви рахуєте оплату за навчання закордоном 3000 євро на рік. Але навчання на словацькій/чеській (які досить легко вивчити) є безкоштовним.
Тоді різниця між цими варіантами стає суттєво меншою.
Звісно якщо дівчина живе в обл. центрі разом з батьками тоді без питань - освіта в Україні буде на порядок дешевшою.
А стосовно випускників-хлопців питання риторичне, і справа зовсім не в грошах.. Аргумент 2022-23 років "хай хлопець вчиться а до того часу війна закінчиться" вже виглядає дуже сумнівно
У приведених розрахунках є фундаментальні помилки:
-за кордоном бакалаврат це 3 роки
- магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік.
-навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково.
-навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня.
-навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів.
-тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною.
-навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи.
Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср.
Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри.
Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня.
Практичний досвід цей висновок підтверджує.
Добре, що фундаментально Микола мене не читає, 2 рази у чорний лист додав і крапка. Тому що 3 рази це взагалі нонсенс )))
Фундаментальна помилка Миколи не дивитись на топ ВУЗи ЄС, Канади і США. ) Його дочка вже цурається свого, і якщо ще родина Миколи обрала середній ВУЗ ЄС, то діти з топ ВУЗів України (Київ, Харків, Львів) можуть не тільки скласти конкуренцію, а ще й обійти на повороті кар'єрного росту та мати фін.подушку на 20% першого внеску за житло (так, теж не добра прив'язка, але надійна) кредитний ризик для банку ЄС в них буде менший через рік, ніж у тих у кого такої заспокійливої подушки немає
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Додано: Чет 03 кві, 2025 12:49
fox767676 написав: Banderlog написав: flyman написав:
Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
це правий сектор соціалістичний чи опзж?
між ними ківа очолював СПУ, ту саму, морозівську ))
а так Ви праві, пошкреби віп-турбонезламника - отримаєш агента кдб\фсб завербованого на грунті грошей\комплексів\компромату
До цього ряда І.Мосійчук, Монтян (ПОРА разом з Вятровичем, перший та мовний майдан),Корчинський
якщо намалювати політичну площину, то крайні ліві і крайні праві апроксиматично сходяться
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Додано: Чет 03 кві, 2025 12:59
detroytred написав:
Подоляк про коли закінчиться війна:
45-47 хв.
Тепер "до звільнення останньої верби" замінюється на "коли чорно-білий дальтонізм піде з глобальної політики" (коли люди, які приймають рішення зрозуміють ризики непокарання рфії за її руйнування системи).
Ахрєнєть...
покарати аж до Петропавлівська-Камчацького, чи тільки до Нахідки?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:13
ЛАД написав:hxbbgaf
То агенти ворога, який нас вбиває. Зараз йде боротьба (хотілося б вірити, що вона таки йде), щоб вигнати його геть, але все одно більшість церков зараз захоплена московским ворогом.
...... талдичать московську пропаганду по методичках, що їхній хазяїн гундяй, який закликає нас всіх вбивати? За що можна підтримувати ФСБшну церкву?
Та церква - то філіал ФСБ, там нема ніякої церкви, то ФСБшники, які ховають погони під рясою!
Вы ходили в церковь?
Слушали проповеди?
Слышали призывы "нас всіх вбивати"?
Заявление в СБУ написали? Нет? Почему?Banderlog
ясно написал, тех, кто ведёт враждебную пропаганду, кто наводит ракеты на цель и т.д. надо наказывать. Но лично
тех, кто это делает. А не объявлять всех скопом врагами. Как объявили врагами ОПЗЖ. Если они были за сотрудничество с РФ, не значит, что они все поголовно враги и готовы приветствовать Путина и поддерживать его агрессию против Украины.
Завтра вы ещё какую-то группу людей объявите врагами за их взгляды? Судить можно только за поступки.
Иначе нечего осуждать Сталина.
Вы призываете к тому же, что делал Сталин.
И не только вы. Здесь есть ещё такие.
У друга дружину в московській церкві підвели до того що не можна отримувати загран паспорт та користуватись смартфоном бо там чіп.... А так ніякий шкоди моску, була нормальна дівчина, зараз косинка, спідниця до землі, не працює, звалила до батьків з дитиною. Малому мабуть вже років десять, також мозок псують - виросте бовдур який буде попам руки цілувати та хрести по країні відкривати, наче рухаючи кордони...
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