Letusrock написав: stm написав: 4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра.

І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові.

І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання. 4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра.І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові.І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.

розрахунки зрозумілі, але ще такий момент. Припустимо випускниця проживає на Заході країни не в обласному центрі. Витрати на проживання в тому ж Ужгороді/Львові (по місцю знаходження ВУЗу) можуть наближатись до закордонних витрат. А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини

Також ви рахуєте оплату за навчання закордоном 3000 євро на рік. Але навчання на словацькій/чеській (які досить легко вивчити) є безкоштовним.

Тоді різниця між цими варіантами стає суттєво меншою.

Звісно якщо дівчина живе в обл. центрі разом з батьками тоді без питань - освіта в Україні буде на порядок дешевшою.

А стосовно випускників-хлопців питання риторичне, і справа зовсім не в грошах.. Аргумент 2022-23 років "хай хлопець вчиться а до того часу війна закінчиться" вже виглядає дуже сумнівно розрахунки зрозумілі, але ще такий момент. Припустимо випускниця проживає на Заході країни не в обласному центрі. Витрати на проживання в тому ж Ужгороді/Львові (по місцю знаходження ВУЗу) можуть наближатись до закордонних витрат. А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитиниТакож ви рахуєте оплату за навчання закордоном 3000 євро на рік. Але навчання на словацькій/чеській (які досить легко вивчити) є безкоштовним.Тоді різниця між цими варіантами стає суттєво меншою.Звісно якщо дівчина живе в обл. центрі разом з батьками тоді без питань - освіта в Україні буде на порядок дешевшою.А стосовно випускників-хлопців питання риторичне, і справа зовсім не в грошах.. Аргумент 2022-23 років "хай хлопець вчиться а до того часу війна закінчиться" вже виглядає дуже сумнівно

У приведених розрахунках є фундаментальні помилки:-за кордоном бакалаврат це 3 роки- магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік.-навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково.-навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня.-навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів.-тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною.-навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи.Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср.Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри.Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня.Практичний досвід цей висновок підтверджує.