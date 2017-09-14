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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13461134621346313464>
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:12

  Letusrock написав:..... А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини
......
В Харькове запросто и без всякой загрози для життя. :)
Учёба только онлайн, так что можно жить где угодно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:21

  Banderlog написав:
  flyman написав:Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
це правий сектор соціалістичний чи опзж?

між ними ківа очолював СПУ, ту саму, морозівську ))
а так Ви праві, пошкреби віп-турбонезламника - отримаєш агента кдб\фсб завербованого на грунті грошей\комплексів\компромату
До цього ряда І.Мосійчук, Монтян (ПОРА разом з Вятровичем, перший та мовний майдан),Корчинський
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:27

Подоляк про коли закінчиться війна:

45-47 хв.

Тепер "до звільнення останньої верби" замінюється на "коли чорно-білий дальтонізм піде з глобальної політики" (коли люди, які приймають рішення зрозуміють ризики непокарання рфії за її руйнування системи).

Ахрєнєть...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:31

  ЛАД написав:
  Letusrock написав:..... А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини
......
В Харькове запросто и без всякой загрози для життя. :)
Учёба только онлайн, так что можно жить где угодно.

тільки яка буде якість освіти..
йде 5-й рік дистанційки, страшно буде потрапити в руки хірурга який вчився в період 2020-25..
Навіть в Ужгороді наприклад в 2024 магістри чомусь все ще вчились он-лайн (зараз незнаю).
А для бакалаврів (наслухавшись страхіть про блек-аути) зробили суперскорочений семестр вересень-листопад з канікулами до лютого
9 листопада закінчився перший, ущільнений семестр навчання в Ужгородському національному університеті. Попереду — два тижні сесії
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:40

  _Mykola_ написав:
  Letusrock написав:
  stm написав:4 роки бакалаврат в Україні у найкращих ВУЗах, знову ж таки демографія, ностріфікація диплома+4 роки навчань мови тієї держави у якій хочуть продовжити магістра.
І вже на випуск ми маємо одну дитину батьки якої витратили (3000*5+600проживання*12)=від 22200€ витрат, дитина 5 років бакалаврат, тому що перший буде як навчання мові.
І 4 роки+мова іншої держави 200грн/година репетитор+40000грн-1/2*18%(повернення коштів за навчання)+живе і харчується з батьками+ностріфікація. Магістратура на 5 році за 3000€+600€ на проживання.

розрахунки зрозумілі, але ще такий момент. Припустимо випускниця проживає на Заході країни не в обласному центрі. Витрати на проживання в тому ж Ужгороді/Львові (по місцю знаходження ВУЗу) можуть наближатись до закордонних витрат. А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини
Також ви рахуєте оплату за навчання закордоном 3000 євро на рік. Але навчання на словацькій/чеській (які досить легко вивчити) є безкоштовним.
Тоді різниця між цими варіантами стає суттєво меншою.
Звісно якщо дівчина живе в обл. центрі разом з батьками тоді без питань - освіта в Україні буде на порядок дешевшою.
А стосовно випускників-хлопців питання риторичне, і справа зовсім не в грошах.. Аргумент 2022-23 років "хай хлопець вчиться а до того часу війна закінчиться" вже виглядає дуже сумнівно

У приведених розрахунках є фундаментальні помилки:
-за кордоном бакалаврат це 3 роки
- магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік.
-навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково.
-навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня.
-навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів.
-тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною.
-навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи. :roll:

Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср.
Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри. :D

Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня.
Практичний досвід цей висновок підтверджує. :roll:

Добре, що фундаментально Микола мене не читає, 2 рази у чорний лист додав і крапка. Тому що 3 рази це взагалі нонсенс )))
Фундаментальна помилка Миколи не дивитись на топ ВУЗи ЄС, Канади і США. ) Його дочка вже цурається свого, і якщо ще родина Миколи обрала середній ВУЗ ЄС, то діти з топ ВУЗів України (Київ, Харків, Львів) можуть не тільки скласти конкуренцію, а ще й обійти на повороті кар'єрного росту та мати фін.подушку на 20% першого внеску за житло (так, теж не добра прив'язка, але надійна) кредитний ризик для банку ЄС в них буде менший через рік, ніж у тих у кого такої заспокійливої подушки немає :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:49

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
це правий сектор соціалістичний чи опзж?

між ними ківа очолював СПУ, ту саму, морозівську ))
а так Ви праві, пошкреби віп-турбонезламника - отримаєш агента кдб\фсб завербованого на грунті грошей\комплексів\компромату
До цього ряда І.Мосійчук, Монтян (ПОРА разом з Вятровичем, перший та мовний майдан),Корчинський

якщо намалювати політичну площину, то крайні ліві і крайні праві апроксиматично сходяться
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:59

  detroytred написав:Подоляк про коли закінчиться війна:

45-47 хв.

Тепер "до звільнення останньої верби" замінюється на "коли чорно-білий дальтонізм піде з глобальної політики" (коли люди, які приймають рішення зрозуміють ризики непокарання рфії за її руйнування системи).

Ахрєнєть...

покарати аж до Петропавлівська-Камчацького, чи тільки до Нахідки?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:13

У друга дружину в московській церкві підвели до того що не можна отримувати загран паспорт та користуватись смартфоном бо там чіп.... А так ніякий шкоди моску, була нормальна дівчина, зараз косинка, спідниця до землі, не працює, звалила до батьків з дитиною. Малому мабуть вже років десять, також мозок псують - виросте бовдур який буде попам руки цілувати та хрести по країні відкривати, наче рухаючи кордони...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:18

Напад росії і білорусі на Україну

Slon_Nosov
Ну вони просто виявили розумову неповноціннність і дали їй реалізуватися
Будьмо чесні, на рівному місці таке не вбити в голову
Дитину звісно жаль, що мати ментальний інвалід
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:фундаментально Микола мене не читає


А Ви Миколу у вас це взаємно.
Може, а може, а мабуть, топ, сроп - дидсадок.
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