RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13461134621346313464
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Навіть в Ужгороді наприклад в 2024 магістри чомусь все ще вчились он-лайн (зараз незнаю).

І зараз навчаються онлайн. Університет кошмарять "одночасно в корпусі студентів не може бути більше ніж місць в бомбосховищі", тому й навчаються молодші курси в 2 зміни, а старші - дистанційно.
Ну і бонус в тому, що минулого року не було так паливно, що на папері 40 магістрів, а присутньою - 10, решта - на роботі
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5240
З нами з: 29.07.22
Подякував: 838 раз.
Подякували: 613 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:54

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:фундаментально Микола мене не читає


А Ви Миколу у вас це взаємно.
Може, а може, а мабуть, топ, сроп - дидсадок.

Ні, я Миколу читаю все. Він кумедний (стьоб сприймає за чисту монету) і розумний (але Арестович все псує...) )))
А вас я можу ігнорувати, тому що я "жінка вище середнього" )))
Востаннє редагувалось stm в Чет 03 кві, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5613
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:54

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:
  flyman написав:Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
це правий сектор соціалістичний чи опзж?

між ними ківа очолював СПУ, ту саму, морозівську ))
а так Ви праві, пошкреби віп-турбонезламника - отримаєш агента кдб\фсб завербованого на грунті грошей\комплексів\компромату
До цього ряда І.Мосійчук, Монтян (ПОРА разом з Вятровичем, перший та мовний майдан),Корчинський
та понятно бєси. ) я колись читав книжку юліана сємєнова горіння, за Азефа. Раджу всім ідейним борцям почитати
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2449
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 14:13

  Сибарит написав:
  барабашов написав: не догадываются(в силу отсутствия инженерного образования) об этом?

Я не знаю, есть ли у вас инженерное образование, но об особенностях армейской эксплуатации автомобилей вы не имеете ни малейшего понятия и несете полую чушь про бронирование.

Попрекать Лэндтреком - это вообще за гранью добра и зла. Закупка ребрендированых китайских пикапов говорит о крайней степени экономии. Я бы это не покупал.

ЗЫ откуда такая ненависть к ментам?

Ну раз вы заканчивали ХАИ, а то и МАДИ, давайте аргументированно выкладывайте особенности эксплуатации авто, заточенных под плохие дороги(это я о пикапах естественно, ну и 131х и 4320-375/66х/Камазах 6х6)
Наверно ж проблем с заменой масла и фильтров и ТО с подьёмником/ямой(просмотреть ходовку/валы) у нас нет, 100км на запад или даже Харьков - и всё ремонтируется, а фугасов на дорогах как в Ираке и Афгане у нас просто нет в такой численности?
По бронированию тоже проясните.
И ответьте сами себе на вопрос почему 900я платформа GM до сих пор используется как гаражами спецслужб, так и в армии, так и самими хозяевами на Потомаке.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4962
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:та понятно бєси. ) я колись читав книжку юліана сємєнова горіння, за Азефа. Раджу всім ідейним борцям почитати


а ще "вбивство столипіна"
там теж така анатомія революційного руху
сємєнов не був би сємєновим якщо б не прикрутив до цього НСДАП зі штірліцем ))
fox767676
 
Повідомлень: 3264
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 13461134621346313464
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 92089
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 267201
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 917375
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3866)
03.04.2025 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.