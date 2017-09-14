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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:47
Letusrock написав:
Навіть в Ужгороді наприклад в 2024 магістри чомусь все ще вчились он-лайн (зараз незнаю).
І зараз навчаються онлайн. Університет кошмарять "одночасно в корпусі студентів не може бути більше ніж місць в бомбосховищі", тому й навчаються молодші курси в 2 зміни, а старші - дистанційно.
Ну і бонус в тому, що минулого року не було так паливно, що на папері 40 магістрів, а присутньою - 10, решта - на роботі
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:54
BeneFuckTor написав: stm написав:
фундаментально Микола мене не читає
А Ви Миколу у вас це взаємно.
Може, а може, а мабуть, топ, сроп - дидсадок.
Ні, я Миколу читаю все. Він кумедний (стьоб сприймає за чисту монету) і розумний (але Арестович все псує...) )))
А вас я можу ігнорувати, тому що я "жінка вище середнього" )))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 03 кві, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:54
fox767676 написав: Banderlog написав: flyman написав:
Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
це правий сектор соціалістичний чи опзж?
між ними ківа очолював СПУ, ту саму, морозівську ))
а так Ви праві, пошкреби віп-турбонезламника - отримаєш агента кдб\фсб завербованого на грунті грошей\комплексів\компромату
До цього ряда І.Мосійчук, Монтян (ПОРА разом з Вятровичем, перший та мовний майдан),Корчинський
та понятно бєси. ) я колись читав книжку юліана сємєнова горіння, за Азефа. Раджу всім ідейним борцям почитати
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:13
Сибарит написав: барабашов написав:
не догадываются(в силу отсутствия инженерного образования) об этом?
Я не знаю, есть ли у вас инженерное образование, но об особенностях армейской эксплуатации автомобилей вы не имеете ни малейшего понятия и несете полую чушь про бронирование.
Попрекать Лэндтреком - это вообще за гранью добра и зла. Закупка ребрендированых китайских пикапов говорит о крайней степени экономии. Я бы это не покупал.
ЗЫ откуда такая ненависть к ментам?
Ну раз вы заканчивали ХАИ, а то и МАДИ, давайте аргументированно выкладывайте особенности эксплуатации авто, заточенных под плохие дороги(это я о пикапах естественно, ну и 131х и 4320-375/66х/Камазах 6х6)
Наверно ж проблем с заменой масла и фильтров и ТО с подьёмником/ямой(просмотреть ходовку/валы) у нас нет, 100км на запад или даже Харьков - и всё ремонтируется, а фугасов на дорогах как в Ираке и Афгане у нас просто нет в такой численности?
По бронированию тоже проясните.
И ответьте сами себе на вопрос почему 900я платформа GM до сих пор используется как гаражами спецслужб, так и в армии, так и самими хозяевами на Потомаке.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:16
Banderlog написав:
та понятно бєси. ) я колись читав книжку юліана сємєнова горіння, за Азефа. Раджу всім ідейним борцям почитати
а ще "вбивство столипіна"
там теж така анатомія революційного руху
сємєнов не був би сємєновим якщо б не прикрутив до цього НСДАП зі штірліцем ))
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