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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:47
Letusrock написав:
Навіть в Ужгороді наприклад в 2024 магістри чомусь все ще вчились он-лайн (зараз незнаю).
І зараз навчаються онлайн. Університет кошмарять "одночасно в корпусі студентів не може бути більше ніж місць в бомбосховищі", тому й навчаються молодші курси в 2 зміни, а старші - дистанційно.
Ну і бонус в тому, що минулого року не було так паливно, що на папері 40 магістрів, а присутньою - 10, решта - на роботі
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:54
BeneFuckTor написав: stm написав:
фундаментально Микола мене не читає
А Ви Миколу у вас це взаємно.
Може, а може, а мабуть, топ, сроп - дидсадок.
Ні, я Миколу читаю все. Він кумедний (стьоб сприймає за чисту монету) і розумний (але Арестович все псує...) )))
А вас я можу ігнорувати, тому що я "жінка вище середнього" )))
Востаннє редагувалось stm
в Чет 03 кві, 2025 13:55, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 13:54
fox767676 написав: Banderlog написав: flyman написав:
Ківа за соціалістичні ідеали, проти (чи то за які) будівельник (Дюр-Бачі)
це правий сектор соціалістичний чи опзж?
між ними ківа очолював СПУ, ту саму, морозівську ))
а так Ви праві, пошкреби віп-турбонезламника - отримаєш агента кдб\фсб завербованого на грунті грошей\комплексів\компромату
До цього ряда І.Мосійчук, Монтян (ПОРА разом з Вятровичем, перший та мовний майдан),Корчинський
та понятно бєси. ) я колись читав книжку юліана сємєнова горіння, за Азефа. Раджу всім ідейним борцям почитати
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:13
Сибарит написав: барабашов написав:
не догадываются(в силу отсутствия инженерного образования) об этом?
Я не знаю, есть ли у вас инженерное образование, но об особенностях армейской эксплуатации автомобилей вы не имеете ни малейшего понятия и несете полую чушь про бронирование.
Попрекать Лэндтреком - это вообще за гранью добра и зла. Закупка ребрендированых китайских пикапов говорит о крайней степени экономии. Я бы это не покупал.
ЗЫ откуда такая ненависть к ментам?
Ну раз вы заканчивали ХАИ, а то и МАДИ, давайте аргументированно выкладывайте особенности эксплуатации авто, заточенных под плохие дороги(это я о пикапах естественно, ну и 131х и 4320-375/66х/Камазах 6х6)
Наверно ж проблем с заменой масла и фильтров и ТО с подьёмником/ямой(просмотреть ходовку/валы) у нас нет, 100км на запад или даже Харьков - и всё ремонтируется, а фугасов на дорогах как в Ираке и Афгане у нас просто нет в такой численности?
По бронированию тоже проясните.
И ответьте сами себе на вопрос почему 900я платформа GM до сих пор используется как гаражами спецслужб, так и в армии, так и самими хозяевами на Потомаке.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:16
Banderlog написав:
та понятно бєси. ) я колись читав книжку юліана сємєнова горіння, за Азефа. Раджу всім ідейним борцям почитати
а ще "вбивство столипіна"
там теж така анатомія революційного руху
сємєнов не був би сємєновим якщо б не прикрутив до цього НСДАП зі штірліцем ))
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:50
"Я хочу напомнить, что 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялось 118 огромных военно-транспортных самолетов, и они направились на Москву, на Питер, во все города России.
И началась операция Provide Hope («Подари надежду»). Чуть позже стало не хватать самолетов ВВС. И Минобороны США за свой счет фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, мед-оборудованием… И везли в Россию.
То же самое делала и Европа (главным образом Германия), правда, без такого американского пафоса, целования знамён и гимнов.
Только США на эту абсолютно бескорыстную операцию потратили 41 миллиард долларов и не попросили за это ничего. И это были десятки тысяч тонн.
Да, они частично разворовывались, распродавались.
Но даже того, что оставалось после разворовывания, хватало тогда, в 90-е, чтобы накормить и одеть людей и не допустить голодных смертей. В собесах, в школах, на селе, в больницах, детдомах, стариковских приютах - спасли беднейших людей, которые в этот перелом эпох были обречены на банальную голодную смерть. Потому что величественный
Советский Союз оказался мыльным пузырем. Когда он лопнул, осталось огромное влажное пятно. И в этом пятне не было ничего: ни медикаментов, ни одежды, ни продуктов. Только десятки миллионов единиц крашенного бессмысленного военного железа и толпы вояк, которые одномоментно стали нищими и никому не нужными.
Я очень хорошо помню эти тонны продуктов, тонны одежды. Спорить с этим невозможно. Мы знаем, что очень многие люди были спасены. А самолеты из Европы и Америки всё шли и спасали людей от голодной смерти.
И всё для того, чтобы эти спасённые тогда отъелись бы, забурели, забыли всё, как будто им стёрли память, и потом заорали про «Крымнаш» и проклятых пин***ов, которые хотят захватить Россиюшку.
Это всё мой личный опыт.
И я помню, как в доме престарелых старушки, получив пакеты с
американской ветчиной, целовали глобус. Всего этого было столько, что даже при условии разворовывания всё равно хватило.".
Александр Невзоров
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Додано: Чет 03 кві, 2025 14:51
Учора, 2 квітня, президент США Дональд Трамп оголосив про введення взаємних мит, які торкнуться майже всіх країн світу. Цікаво те, що Росія не увійшла до списку, але цьому є пояснення, пише Newsweek.
Зазначається, що в Білому домі неодноразово говорили про те, що США майже не торгують із РФ через запроваджені санкції проти Москви. Проте аналітики вважають, що відсутність Росії у списку країн, до яких застосовуються взаємні тарифи Трампа, є упущенням.
"Я думаю, це просто підкреслює, що Трамп відчайдушно намагається сподобатися Путіну. Дивно на багатьох рівнях", - сказав журналістам стратег з ринків, що розвиваються, з BlueBay Asset Management Тімоті Еш.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:15
detroytred написав:
[youtube]DRv6IomXCbk[/youtube.
Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв.
Імхо - про фундаментальні речі.
От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!).
Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.
......
Что конкретнее вас интересует?
Моё мнение о Портникове - он, безусловно, умный и грамотный человек. Но обвиняя в разных грехах других людей, он не замечает, что он сам явно ангажирован и далеко не объективен. И многого просто не понимает.
Во всяком случае, когда он говорит о нравственности Ахматовой, Берггольц, Гранина, Сахарова, Гончара... Я бы постеснялся. Они точно на голову выше него.
О войне.
Как понимаете, я уже тоже не ребёнок войны, а послевоенное поколение. Хотя все "ролевые" игры (т.е. не спортивные или там прятки, квач и т.п.) у нас были не об "индейцах", а о нашей войне. И мы слышали рассказы и просто разговоры старших (родителей), у меня были друзья лет на 10-15 старше. Уже когда-то рассказывал, что мою двоюродную сестру эвакуировали из Ленинграда и её мама потом года 2 искала, не могла найти. По-моему, Портников не совсем верно понимает ту ситуацию. Да, не совсем доверяли власти. Ну так люди полностью не доверяют никакой власти. Мне рассказывали истории, как старые евреи не хотели эвакуироваться, хотя им рассказывали о политике Гитлера. Но они помнили немецкую оккупацию времён 1МВ, "да не может быть, немцы культурная нация". Чем это для них закончилось, можно не рассказывать.
А так, думаю, было примерно так же, как сейчас - кто-то воспринял эту войну сразу как народную, как защиту Родины, Советов, социализма (разные немного по-разному) и сразу пошёл в военкомат, кто-то просто боялся воевать, а кто-то и радовался возможному концу советской власти.
Встречал и такое мнение, что для СССР это было ещё и продолжение незаконченной гражданской войны. Мне кажется, что это близко к истине. Ещё были живы люди, не просто помнившие её, а участники. Много было недовольных советской властью (раскулаченные. ссыльные, репрессированные). Отсюда и армия Власова, и многое ещё.
Какие-то вещи Портников сильно упрощает или даже искажает. В частности, когда говорит о том, что для "огромного большинства это не было войной за Родину", а для кого-то "точно не было". Да, разные люди восприняли это по-разному. Но даже среди белоэмигрантов был раскол - кто-то радовался возможному поражению и разгрому большевиков, а кто-то сразу выступил в защиту Родины.
И он явно выступает с антиисторических позиций, оценивая события 100-летней давности с точки зрения сегодняшнего дня. Да, в Польше, Прибалтике, Финляндии те события рассматривались как национально-освободительные. Так они этого и добились после революции.
В других местах это было не совсем так или совсем не так. И мы сегодня, по-моему, чересчур обожествляем национально-освободительную борьбу. Если рассматривать её как безусловно прогрессивное явление, то мы должны были бы поддерживать Каталонию против Испании. И, кстати, выступать против ЕС - это даже сегодня уже некоторое ограничение власти и прерогатив национальных правительств и при дальнейшем укреплении ЕС эти ограничения, по-видимому, будут возрастать.
Не знаю, возможно, я ответил не на те вопросы, которые вас интересовали. Тогда уточните, пожалуйста.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:30
Letusrock написав: ЛАД написав: Letusrock написав:
..... А поступати і жити в Харкові чи Одесі це ставити під загрозу життя дитини
......
В Харькове запросто и без всякой загрози для життя.
Учёба только онлайн, так что можно жить где угодно.
тільки яка буде якість освіти..
йде 5-й рік дистанційки, страшно буде потрапити в руки хірурга який вчився в період 2020-25..
Навіть в Ужгороді наприклад в 2024 магістри чомусь все ще вчились он-лайн (зараз незнаю).
А для бакалаврів (наслухавшись страхіть про блек-аути) зробили суперскорочений семестр вересень-листопад з канікулами до лютого
9 листопада закінчився перший, ущільнений семестр навчання в Ужгородському національному університеті. Попереду — два тижні сесії
Зато сколько-то электроэнергии сэкономили.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:35
ЛАД написав:
Много было недовольных советской властью ...
Не знаю, возможно, я ответил не на те вопросы, которые вас интересовали.
Дякую за відповідь.
Мене зацікавила ваша думка стосовно саме оцього питання - як багато людей не сприймали радянську владу, радянську Вітчизну.
На жаль в цифрах нема даних. Отже ті, хто в той чи іншій формі виразив неприйняття, то ж лише верхівка айсбергу.
Взагалі це диво дивне, як після Голодомору, також влаштованої на території України Громадянської війни, могла бути значна частина, що приймала.
Як би пішла історія, якби не з'явилися більшовики з отаким "експериментом" на теренах РІ, а монархія спокійнісінько була замінена буржуазією, капіталізмом? Імперія добряче б так просипалась, відокремились частини та й пилила б собі рфією без україн тощо.
Ну вказав же чітко та однозначно отой Маркс, що перемога соціялізму можлива тільки:
- одночасно
- в самих розвинених
- капіталістичних країнах світу.
А тут лаптєногі імперці і хрєнась...
Бо, бач, якого розумника у вагоні пломбованому добрі друзі боші підкинули. Накропав свою відсеб'ятину - можлива. В одній окремій да ще й недорозвинутій, практично лаптєногій.
Ціною...
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