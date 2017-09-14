Додано: Чет 03 кві, 2025 15:15

detroytred написав: [youtube]DRv6IomXCbk[/youtube.

Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв.

Імхо - про фундаментальні речі.

От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!).

Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.

...... [youtube]DRv6IomXCbk[/youtube.Останні 10 хвилин - з 49 по 59хв.Імхо - про фундаментальні речі.От тільки ще ширше треба оті концепції застосувати про продовження життя режимів (влади!).Цікаво було б почути думку ЛАДа стосовно отакого отого встановлення радянщини і боротьби за радянську Вітчизну, Родіну.......

Что конкретнее вас интересует?Моё мнение о Портникове - он, безусловно, умный и грамотный человек. Но обвиняя в разных грехах других людей, он не замечает, что он сам явно ангажирован и далеко не объективен. И многого просто не понимает.Во всяком случае, когда он говорит о нравственности Ахматовой, Берггольц, Гранина, Сахарова, Гончара... Я бы постеснялся. Они точно на голову выше него.О войне.Как понимаете, я уже тоже не ребёнок войны, а послевоенное поколение. Хотя все "ролевые" игры (т.е. не спортивные или там прятки, квач и т.п.) у нас были не об "индейцах", а о нашей войне. И мы слышали рассказы и просто разговоры старших (родителей), у меня были друзья лет на 10-15 старше. Уже когда-то рассказывал, что мою двоюродную сестру эвакуировали из Ленинграда и её мама потом года 2 искала, не могла найти. По-моему, Портников не совсем верно понимает ту ситуацию. Да, не совсем доверяли власти. Ну так люди полностью не доверяют никакой власти. Мне рассказывали истории, как старые евреи не хотели эвакуироваться, хотя им рассказывали о политике Гитлера. Но они помнили немецкую оккупацию времён 1МВ, "да не может быть, немцы культурная нация". Чем это для них закончилось, можно не рассказывать.А так, думаю, было примерно так же, как сейчас - кто-то воспринял эту войну сразу как народную, как защиту Родины, Советов, социализма (разные немного по-разному) и сразу пошёл в военкомат, кто-то просто боялся воевать, а кто-то и радовался возможному концу советской власти.Встречал и такое мнение, что для СССР это было ещё и продолжение незаконченной гражданской войны. Мне кажется, что это близко к истине. Ещё были живы люди, не просто помнившие её, а участники. Много было недовольных советской властью (раскулаченные. ссыльные, репрессированные). Отсюда и армия Власова, и многое ещё.Какие-то вещи Портников сильно упрощает или даже искажает. В частности, когда говорит о том, что для "огромного большинства это не было войной за Родину", а для кого-то "точно не было". Да, разные люди восприняли это по-разному. Но даже среди белоэмигрантов был раскол - кто-то радовался возможному поражению и разгрому большевиков, а кто-то сразу выступил в защиту Родины.И он явно выступает с антиисторических позиций, оценивая события 100-летней давности с точки зрения сегодняшнего дня. Да, в Польше, Прибалтике, Финляндии те события рассматривались как национально-освободительные. Так они этого и добились после революции.В других местах это было не совсем так или совсем не так. И мы сегодня, по-моему, чересчур обожествляем национально-освободительную борьбу. Если рассматривать её как безусловно прогрессивное явление, то мы должны были бы поддерживать Каталонию против Испании. И, кстати, выступать против ЕС - это даже сегодня уже некоторое ограничение власти и прерогатив национальных правительств и при дальнейшем укреплении ЕС эти ограничения, по-видимому, будут возрастать.Не знаю, возможно, я ответил не на те вопросы, которые вас интересовали. Тогда уточните, пожалуйста.