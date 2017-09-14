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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13462134631346413465
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:59

  prodigy написав:
"Я хочу напомнить, что 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялось 118 огромных военно-транспортных самолетов, и они направились на Москву, на Питер, во все города России.
И началась операция Provide Hope («Подари надежду»). Чуть позже стало не хватать самолетов ВВС. И Минобороны США за свой счет фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, мед-оборудованием… И везли в Россию.
То же самое делала и Европа (главным образом Германия), правда, без такого американского пафоса, целования знамён и гимнов.
Только США на эту абсолютно бескорыстную операцию потратили 41 миллиард долларов и не попросили за это ничего. И это были десятки тысяч тонн.
Да, они частично разворовывались, распродавались.
Но даже того, что оставалось после разворовывания, хватало тогда, в 90-е, чтобы накормить и одеть людей и не допустить голодных смертей. В собесах, в школах, на селе, в больницах, детдомах, стариковских приютах - спасли беднейших людей, которые в этот перелом эпох были обречены на банальную голодную смерть. Потому что величественный
Советский Союз оказался мыльным пузырем. Когда он лопнул, осталось огромное влажное пятно. И в этом пятне не было ничего: ни медикаментов, ни одежды, ни продуктов. Только десятки миллионов единиц крашенного бессмысленного военного железа и толпы вояк, которые одномоментно стали нищими и никому не нужными.
Я очень хорошо помню эти тонны продуктов, тонны одежды. Спорить с этим невозможно. Мы знаем, что очень многие люди были спасены. А самолеты из Европы и Америки всё шли и спасали людей от голодной смерти.
И всё для того, чтобы эти спасённые тогда отъелись бы, забурели, забыли всё, как будто им стёрли память, и потом заорали про «Крымнаш» и проклятых пин***ов, которые хотят захватить Россиюшку.
Это всё мой личный опыт.
И я помню, как в доме престарелых старушки, получив пакеты с
американской ветчиной, целовали глобус. Всего этого было столько, что даже при условии разворовывания всё равно хватило.".
Александр Невзоров

Нужно уточнить что 41 миллиард долларов в 1992 году это как 200 а то и больше сейчас наверное после инфляции
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Взагалі це диво дивне, як після Голодомору, також влаштованої на території України Громадянської війни, могла бути значна частина, що приймала.

Люди різні бувають. Знаю й таких, хто з окупованих територій ЛНР виїхав до Ужгорода, але "родиной" вважають москальщину і тільки чекають на "договорнячок". А рідний зять для них, який служить в ЗСУ - "фашист", але це не заважає жити в будинку у сватів (його батьків)
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:07

Дюрі-бачі
в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.

Всяке буває. Мені було цікаво спілкуватися зі своїм родичем, який на 25% москаль (а ще жид, русин/українець і трішки мадяр), і зрозуміти деякі інсайди.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:30

  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.

в моєї бабулі був племінник виріс біля Ужгороду а потім переїхав в Донецьк. То в часи АТО він ще приїзжав кожного літа на Закарпаття в гості. А вже його син і чути не хотів, постійно сварився з батьком про "бандеровци", "дамбили бамбас" і т.д.
Сподіваюсь малому вистачило розуму не записатись в армію днр воювати з "кровавим режимом"
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  konstantin kirovograd написав:в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.

Це вже скоріш в гілку про вибори, але я зараз всіма силами переконую родичів, що Юлька Тимошенко - то поганий кандидат, а не "борець за народ" і "улюблениця Трампа"
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 17:06

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.

Це вже скоріш в гілку про вибори, але я зараз всіма силами переконую родичів, що Юлька Тимошенко - то поганий кандидат, а не "борець за народ" і "улюблениця Трампа"

Считаете - тучше этого на второй срок оставить? :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 17:17

  Дюрі-бачі написав:
  konstantin kirovograd написав:в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.

Це вже скоріш в гілку про вибори, але я зараз всіма силами переконую родичів, що Юлька Тимошенко - то поганий кандидат, а не "борець за народ" і "улюблениця Трампа"

"улюблениця" != "падстілка"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 17:32

  konstantin kirovograd написав:
  prodigy написав:
"Я хочу напомнить, что 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялось 118 огромных военно-транспортных самолетов, и они направились на Москву, на Питер, во все города России.
И началась операция Provide Hope («Подари надежду»). Чуть позже стало не хватать самолетов ВВС. И Минобороны США за свой счет фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, мед-оборудованием… И везли в Россию.
То же самое делала и Европа (главным образом Германия), правда, без такого американского пафоса, целования знамён и гимнов.
Только США на эту абсолютно бескорыстную операцию потратили 41 миллиард долларов и не попросили за это ничего. И это были десятки тысяч тонн.
Да, они частично разворовывались, распродавались.
Но даже того, что оставалось после разворовывания, хватало тогда, в 90-е, чтобы накормить и одеть людей и не допустить голодных смертей. В собесах, в школах, на селе, в больницах, детдомах, стариковских приютах - спасли беднейших людей, которые в этот перелом эпох были обречены на банальную голодную смерть. Потому что величественный
Советский Союз оказался мыльным пузырем. Когда он лопнул, осталось огромное влажное пятно. И в этом пятне не было ничего: ни медикаментов, ни одежды, ни продуктов. Только десятки миллионов единиц крашенного бессмысленного военного железа и толпы вояк, которые одномоментно стали нищими и никому не нужными.
Я очень хорошо помню эти тонны продуктов, тонны одежды. Спорить с этим невозможно. Мы знаем, что очень многие люди были спасены. А самолеты из Европы и Америки всё шли и спасали людей от голодной смерти.
И всё для того, чтобы эти спасённые тогда отъелись бы, забурели, забыли всё, как будто им стёрли память, и потом заорали про «Крымнаш» и проклятых пин***ов, которые хотят захватить Россиюшку.
Это всё мой личный опыт.
И я помню, как в доме престарелых старушки, получив пакеты с
американской ветчиной, целовали глобус. Всего этого было столько, что даже при условии разворовывания всё равно хватило.".
Александр Невзоров

Нужно уточнить что 41 миллиард долларов в 1992 году это как 200 а то и больше сейчас наверное после инфляции

Це що за брєд?
ЧатЖПТ:
Загальна вартість допомоги, наданої в межах цієї операції, оцінюється приблизно в 25 мільйонів доларів США.
На сьогодні це приблизно 55 мільйонів доларів США.
andrijk777
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