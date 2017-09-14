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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 кві, 2025 17:59
Xenon написав:
С-санкции
россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи
і як вжухххх (с)(тм)
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:00
Xenon написав:
С-санкции
россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи
долго запрягали быстро поехали
а что санкции
китай только способен на действенные санкции
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:08
fox767676 написав: Xenon написав:
С-санкции
россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи
долго запрягали быстро поехалиа что санкции
китай только способен на действенные санкции
На этой ветке, под конец того года (или даже в середине) было популярно мнение, что бронетехники на месяц/два осталось...
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:15
_hunter
возможно расконсервирвали не только технику но и производства..
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fox767676
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:24
fox767676 написав:_hunter
возможно расконсервирвали не только технику но и производства..
А хохот о том, что "своего производства нет - все запасы времен совка" вообще с 23го года стоял...
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:27
fox767676 написав:
китай только способен на действенные санкции
Китай захопив ринок вантажівок, де 30 поспіль панував КАМАЗ
Кризис на рынке грузовиков оказался ещё глубже, чем на рынке легковых автомобилей: производство сократилось на 20%, а продажи рухнули вдвое по сравнению с прошлогодними. По данным корпоративного издания «Вести Камаза», к началу 2025 года на складах скопилось порядка 40 000 китайских грузовиков.
«Если ориентироваться на текущий прогноз — то есть на продажи 60–65 тысяч автомобилей в этом году, — то можно вообще ничего не производить, все эти машины уже есть», — отметил гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин.
аналогично з комбайнами і іншою сільгосптехнікою: російські комбайни не продаються
фермери віддають перевагу китайцям
«АвтоВАЗ» оказался в глубочайшем кризисе
Статистика по продажам изделий «АвтоВАЗа» показывает, что крупнейший российский автопроизводитель переживает серьезный спад. По итогам марта 2025 года в России было продано 28 699 автомобилей LADA, что на 33% меньше, чем годом ранее.
С 1 июня 2025 года российские банки получат право ограничивать выдачу наличных клиентам через банкоматы. Соответствующий закон сегодня подписал Путин.
Согласно документу, при подозрении на выдачу денег «без согласия клиента» банк обязан на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей в сутки.
Еще более жесткие ограничения — снятие не больше 100 тысяч рублей в месяц — банки будут вводить, если счет клиента попал в «черный список» ЦБ. В него будут вноситься счета и карты, по которым ранее были зафиксированы случаи мошеннических переводов.
По данным ВЦИОМ, 37% россиян считают, что «было бы лучше, если бы в стране все оставалось, как было до перестройки 1985 года».
По сравнению с довоенным 2021 годом их доля сократилась на 10%, если сравнивать с 2000 годом — на 17%. Не согласны вернуться в СССР 48% опрошенных.
тобто, жити без: сучасного звязку(без мобілок), без інтернета(читати г-ту Правда, Труд), іздити на москічах і тазах, 2 канала на ТБ, без меблі, без одягу(носити галоши і валенки), жити в общаге чи з батьками до 50 років (чекаючи на...), працювати за 120р інженером і стояти в черзі 2 години за продуктами після роботи, 2 рази в місяць ходити в ДНД і 1 раз на партсбори, бути в стресовому стані, що колектив не виповнив план і не дадуть премії, бути відповідальним за те, що хто пиячить(а це твій підлеглий, і навіть воспітуємий працівник),постійні драки і поножовщина на "танц.майданчиках",
якщо не місто мільоник, то відсутність освітлення і асфальтування доріг (памятаю, як нас примушували мити чотоби перед школой, там була така труба з 10ма соплами і велика мийка, часто вода була прохолодна і мити було важко, асфальтової дороги до школи у моєму мікрорайоні не було до 1980р
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:31
"Трамп потрапив у ситуацію, що майже кожен його наступний крок робить усе навколо гіршим і гіршим. Є спільна заява Китаю, Японії, Південної Кореї про те, що вони будуть разом напрацьовувати політику як реакцію на митно-тарифні кроки Дональда Трампа. Прем'єр-міністр Гренландії сказав "до побачення, Дональде Трампе". Я вже не кажу про дії нового прем'єр-міністра Канади Марка Карні, який чітко сказав, що його країна Трампу "не по зубах", - зазначив експерт.
При цьому Безсмертний акцентував, що, зачіпаючи Канаду, Трамп чіпляє одну з найбагатших сімей у світі - Рокфеллерів.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:48
Україна отримала додаткові 5 тисяч терміналів супутникового зв'язку Starlink Enterprise від Польщі. Вони мають забезпечити безперебійний зв’язок у лікарнях, школах та на об’єктах критичної інфраструктури.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі. За його словами, країна вже отримала понад 50 тисяч терміналів Starlink, 29 500 з них - від Польщі
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Додано: Чет 03 кві, 2025 18:58
prodigy
тобто, жити без: сучасного звязку(без мобілок), без інтернета(читати г-ту Правда, Труд), іздити на москічах і тазах, 2 канала на ТБ,
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вообще-то этого не было в 1991 году-мобилок и интернета...такой был ужасный союз без мобилок и интернета в 1991
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