prodigy написав:

fox767676 написав: китай только способен на действенные санкции китай только способен на действенные санкции

Кризис на рынке грузовиков оказался ещё глубже, чем на рынке легковых автомобилей: производство сократилось на 20%, а продажи рухнули вдвое по сравнению с прошлогодними. По данным корпоративного издания «Вести Камаза», к началу 2025 года на складах скопилось порядка 40 000 китайских грузовиков.



«Если ориентироваться на текущий прогноз — то есть на продажи 60–65 тысяч автомобилей в этом году, — то можно вообще ничего не производить, все эти машины уже есть», — отметил гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин.

«АвтоВАЗ» оказался в глубочайшем кризисе



Статистика по продажам изделий «АвтоВАЗа» показывает, что крупнейший российский автопроизводитель переживает серьезный спад. По итогам марта 2025 года в России было продано 28 699 автомобилей LADA, что на 33% меньше, чем годом ранее.

С 1 июня 2025 года российские банки получат право ограничивать выдачу наличных клиентам через банкоматы. Соответствующий закон сегодня подписал Путин.



Согласно документу, при подозрении на выдачу денег «без согласия клиента» банк обязан на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей в сутки.



Еще более жесткие ограничения — снятие не больше 100 тысяч рублей в месяц — банки будут вводить, если счет клиента попал в «черный список» ЦБ. В него будут вноситься счета и карты, по которым ранее были зафиксированы случаи мошеннических переводов.

По данным ВЦИОМ, 37% россиян считают, что «было бы лучше, если бы в стране все оставалось, как было до перестройки 1985 года».



По сравнению с довоенным 2021 годом их доля сократилась на 10%, если сравнивать с 2000 годом — на 17%. Не согласны вернуться в СССР 48% опрошенных.

Китай захопив ринок вантажівок, де 30 поспіль панував КАМАЗаналогично з комбайнами і іншою сільгосптехнікою: російські комбайни не продаютьсяфермери віддають перевагу китайцямтобто, жити без: сучасного звязку(без мобілок), без інтернета(читати г-ту Правда, Труд), іздити на москічах і тазах, 2 канала на ТБ, без меблі, без одягу(носити галоши і валенки), жити в общаге чи з батьками до 50 років (чекаючи на...), працювати за 120р інженером і стояти в черзі 2 години за продуктами після роботи, 2 рази в місяць ходити в ДНД і 1 раз на партсбори, бути в стресовому стані, що колектив не виповнив план і не дадуть премії, бути відповідальним за те, що хто пиячить(а це твій підлеглий, і навіть воспітуємий працівник),постійні драки і поножовщина на "танц.майданчиках",якщо не місто мільоник, то відсутність освітлення і асфальтування доріг (памятаю, як нас примушували мити чотоби перед школой, там була така труба з 10ма соплами і велика мийка, часто вода була прохолодна і мити було важко, асфальтової дороги до школи у моєму мікрорайоні не було до 1980р