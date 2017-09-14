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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:08
_hunter написав: fox767676 написав:_hunter
возможно расконсервирвали не только технику но и производства..
А хохот о том, что "своего производства нет - все запасы времен совка" вообще с 23го года стоял...
я в 22м сказал - если воздушная война в одни ворота, то никакой перемоги, договорнячок за счастье будет
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:16
fox767676 написав: Xenon написав:
С-санкции
россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи
долго запрягали быстро поехали
а что санкции
китай только способен на действенные санкции
Китай там сам ледве на глиняних ногах стоїть хитається.
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flyman
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:17
Дюрі-бачі написав: konstantin kirovograd написав:
в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.
Це вже скоріш в гілку про вибори, але я зараз всіма силами переконую родичів, що Юлька Тимошенко - то поганий кандидат, а не "борець за народ" і "улюблениця Трампа"
добре у вас на Закарпатті, Трамп як бог перстом вказуючий на улюбленців
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:18
prodigy написав: fox767676 написав:
китай только способен на действенные санкции
Китай захопив ринок вантажівок, де 30 поспіль панував КАМАЗ
Кризис на рынке грузовиков оказался ещё глубже, чем на рынке легковых автомобилей: производство сократилось на 20%, а продажи рухнули вдвое по сравнению с прошлогодними. По данным корпоративного издания «Вести Камаза», к началу 2025 года на складах скопилось порядка 40 000 китайских грузовиков.
«Если ориентироваться на текущий прогноз — то есть на продажи 60–65 тысяч автомобилей в этом году, — то можно вообще ничего не производить, все эти машины уже есть», — отметил гендиректор «КАМАЗа» Сергей Когогин.
аналогично з комбайнами і іншою сільгосптехнікою: російські комбайни не продаються
фермери віддають перевагу китайцям
«АвтоВАЗ» оказался в глубочайшем кризисе
Статистика по продажам изделий «АвтоВАЗа» показывает, что крупнейший российский автопроизводитель переживает серьезный спад. По итогам марта 2025 года в России было продано 28 699 автомобилей LADA, что на 33% меньше, чем годом ранее.
С 1 июня 2025 года российские банки получат право ограничивать выдачу наличных клиентам через банкоматы. Соответствующий закон сегодня подписал Путин.
Согласно документу, при подозрении на выдачу денег «без согласия клиента» банк обязан на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей в сутки.
Еще более жесткие ограничения — снятие не больше 100 тысяч рублей в месяц — банки будут вводить, если счет клиента попал в «черный список» ЦБ. В него будут вноситься счета и карты, по которым ранее были зафиксированы случаи мошеннических переводов.
По данным ВЦИОМ, 37% россиян считают, что «было бы лучше, если бы в стране все оставалось, как было до перестройки 1985 года».
По сравнению с довоенным 2021 годом их доля сократилась на 10%, если сравнивать с 2000 годом — на 17%. Не согласны вернуться в СССР 48% опрошенных.
тобто, жити без: сучасного звязку(без мобілок), без інтернета(читати г-ту Правда, Труд), іздити на москічах і тазах, 2 канала на ТБ, без меблі, без одягу(носити галоши і валенки), жити в общаге чи з батьками до 50 років (чекаючи на...), працювати за 120р інженером і стояти в черзі 2 години за продуктами після роботи, 2 рази в місяць ходити в ДНД і 1 раз на партсбори, бути в стресовому стані, що колектив не виповнив план і не дадуть премії, бути відповідальним за те, що хто пиячить(а це твій підлеглий, і навіть воспітуємий працівник),постійні драки і поножовщина на "танц.майданчиках",
якщо не місто мільоник, то відсутність освітлення і асфальтування доріг (памятаю, як нас примушували мити чотоби перед школой, там була така труба з 10ма соплами і велика мийка, часто вода була прохолодна і мити було важко, асфальтової дороги до школи у моєму мікрорайоні не було до 1980р
а внас обмеження НБУ з 1 травня, ми лутші за Рашу
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:18
flyman написав: fox767676 написав: Xenon написав:
С-санкции
долго запрягали быстро поехали
а что санкции
китай только способен на действенные санкции
Китай там сам ледве на глиняних ногах стоїть хитається.
я давно запідозрив в вас потаємного монетариста
Востаннє редагувалось fox767676
в Чет 03 кві, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:22
flyman написав:
а внас обмеження НБУ з 1 травня, ми лутші за Рашу
Це ж які ще додадуть?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:22
Країна мрій Зе.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:27
❗️Аналітики путіна прогнозують, що мирне врегулювання війни відбудеться не раніше наступного року, коли Зеленський буде замінений, а уряд України буде «реформовано» під вимоги рф, — WP
Мета путіна — зміна влади в Україні на проросійську, щоб ці фіктивні керівники прийняли умови рф, і підписали фактичну капітуляцію.
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Додано: Чет 03 кві, 2025 20:39
Schmit написав:
Країна мрій Зе.
ОВРАЛ (с)(тм) поізносівшийся
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