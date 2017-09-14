konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.
а нах такі родичі? Хай самі себе забезпечують тоді. Якщо сильно їм не подобається то я б і в СБУ пішов, хай прощупають гнид.
Slon_Nosov написав:У друга дружину в московській церкві підвели до того що не можна отримувати загран паспорт та користуватись смартфоном бо там чіп.... А так ніякий шкоди моску, була нормальна дівчина, зараз косинка, спідниця до землі, не працює, звалила до батьків з дитиною. Малому мабуть вже років десять, також мозок псують - виросте бовдур який буде попам руки цілувати та хрести по країні відкривати, наче рухаючи кордони...
Slon_Nosov Ну вони просто виявили розумову неповноціннність і дали їй реалізуватися Будьмо чесні, на рівному місці таке не вбити в голову Дитину звісно жаль, що мати ментальний інвалід
Зломати можна будь-кого Одних легше, других-важче Але по суті-будь-кого. Питання наскільки це потрібно тому хто ломає.... В мене є фраза В жінки захисту від мужика який має бажання/можливість/час - не має... Єдине спасіння цієї жінки , що цей мужик виявить когось більш доступного...
Тому Московську заразу яка вже давно не церква-треба викоричовувати з України силовими методами.
detroytred написав:......... Мене зацікавила ваша думка стосовно саме оцього питання - як багато людей не сприймали радянську владу, радянську Вітчизну.
После войны таких уже точно было/осталось немного. Но и в начале "огромное большинство", думаю, сильное преувеличение Портникова. Если бы так было, войну бы мы проиграли. Его объяснения, что "потом" увидели результаты немецкой оккупации, не выдерживают критики. Тогда интернета не было и люди на неоккупированной территории не могли видеть, что творится на оккупированных.
На жаль в цифрах нема даних. Отже ті, хто в той чи іншій формі виразив неприйняття, то ж лише верхівка айсбергу.
Да, тогда опросы общественного мнения не проводились.
Взагалі це диво дивне, як після Голодомору, також влаштованої на території України Громадянської війни, могла бути значна частина, що приймала.
Голодомор обсуждать не будем. Во-первых, запрещено, во-вторых, будет слишком много срача. И громадянська війна была "влаштована" не только на территории Украины, а практически на всей территории бывшей Российской империи. И не была "влаштована", а просто происходила.
Як би пішла історія, якби не з'явилися більшовики з отаким "експериментом" на теренах РІ, а монархія спокійнісінько була замінена буржуазією, капіталізмом? Ну вказав же чітко та однозначно отой Маркс, що перемога соціялізму можлива тільки: - одночасно - в самих розвинених - капіталістичних країнах світу.
А тут лаптєногі імперці і хрєнась... Бо, бач, якого розумника у вагоні пломбованому добрі друзі боші підкинули. Накропав свою відсеб'ятину - можлива. Ціною...
Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем? Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране. Когда большевики взяли власть, они явно рассчитывали, что революция вот-вот произойдёт и победит и на Западе. И основания были - Баварская, республика, Венгерская. Но там проиграли. И что это поражение на Западе надолго, было совсем не очевидно. Так же, как совсем не очевидно было, что большевикам удастся удержать власть в России. Возможно, если бы Ленин был жив и руководил он, а не Сталин, то история могла бы развиваться иначе. Если бы не сектантская политика Коминтерна, то в Германии вполне мог победить не Гитлер, а, например, коалиция коммунистов и социал-демократов. В варианте поражения революции в России дальнейшее развитие совсем непредсказуемо. С одной стороны, Германия была сильно унижена поражением и явно хотела реванша. С другой стороны, смогла бы ли она подняться в условиях, что Россия была бы союзницей Антанты, и решилась бы на новую войну на 2 фронта. Но это уж совсем попытки конструирования альтернативной истории. Совершенно бессмысленные.
Під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини глава держави підкреслив:
"Для нас пріоритет — сильна армія. Це червона лінія — жодних зменшень у кількості військових. Чесно кажучи, ми робитимемо все, щоб армія залишалася принаймні в нинішньому складі — втричі більшому, ніж на початку повномасштабної війни. Можливі зміни — це лише модернізація, посилення, доукомплектування". https://tsn.ua/ukrayina/zelenskyy-vidpo ... 00976.html
россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи
Зняття з зберігання металлолому 50-х років минулого сторіччя я б не назвав заміною.
detroytred написав:Під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини глава держави підкреслив:
"Для нас пріоритет — сильна армія. Це червона лінія — жодних зменшень у кількості військових. Чесно кажучи, ми робитимемо все, щоб армія залишалася принаймні в нинішньому складі — втричі більшому, ніж на початку повномасштабної війни. Можливі зміни — це лише модернізація, посилення, доукомплектування". https://tsn.ua/ukrayina/zelenskyy-vidpo ... 00976.html
вове надо выйти остыть дай-то бог чтобы на 250 сошлись больше и не потянуть
ЛАД написав:После войны таких уже точно было/осталось немного.
Питання ДЕ ? В Харкові в якому комуняки промивали мізки з 1917... Чи у Львові , куди комуняки добрались тільки в 1939 на два роки . а потім повернулись в 1944.. Так от до 1957 ще питання як Україну любила більшість на Західній Україні.. совкову чи Вільну....