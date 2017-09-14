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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13466134671346813469>
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:28

  konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
в семье и с родственниками политику лучше не обсуждать если вы не на одной волне.Вы никому ничего не докажите и не поменяете мнение а только потеряете нервы и связь.

а нах такі родичі? Хай самі себе забезпечують тоді. Якщо сильно їм не подобається то я б і в СБУ пішов, хай прощупають гнид.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:33

  Faceless написав:
  Slon_Nosov написав:У друга дружину в московській церкві підвели до того що не можна отримувати загран паспорт та користуватись смартфоном бо там чіп.... А так ніякий шкоди моску, була нормальна дівчина, зараз косинка, спідниця до землі, не працює, звалила до батьків з дитиною. Малому мабуть вже років десять, також мозок псують - виросте бовдур який буде попам руки цілувати та хрести по країні відкривати, наче рухаючи кордони...
Slon_Nosov
Ну вони просто виявили розумову неповноціннність і дали їй реалізуватися
Будьмо чесні, на рівному місці таке не вбити в голову
Дитину звісно жаль, що мати ментальний інвалід
Зломати можна будь-кого
Одних легше, других-важче
Але по суті-будь-кого.
Питання наскільки це потрібно тому хто ломає....
В мене є фраза
В жінки захисту від мужика який має
бажання/можливість/час - не має...
Єдине спасіння цієї жінки , що цей мужик виявить когось більш доступного...

Тому
Московську заразу яка вже давно не церква-треба викоричовувати з України силовими методами.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тому
Московську заразу яка вже давно не церква-треба викоричовувати з України силовими методами.

це як на полі , викорчував один тип бур"янів, то на їх місце бігом заселяється інший.
щоб нищити, тре від самої ідеї відмовлятися, а тут всі такі набожні....
терпіння в житті
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:44

  detroytred написав:.........
Мене зацікавила ваша думка стосовно саме оцього питання - як багато людей не сприймали радянську владу, радянську Вітчизну.
После войны таких уже точно было/осталось немного. Но и в начале "огромное большинство", думаю, сильное преувеличение Портникова. Если бы так было, войну бы мы проиграли. Его объяснения, что "потом" увидели результаты немецкой оккупации, не выдерживают критики. Тогда интернета не было и люди на неоккупированной территории не могли видеть, что творится на оккупированных.

На жаль в цифрах нема даних. Отже ті, хто в той чи іншій формі виразив неприйняття, то ж лише верхівка айсбергу.
Да, тогда опросы общественного мнения не проводились. :)

Взагалі це диво дивне, як після Голодомору, також влаштованої на території України Громадянської війни, могла бути значна частина, що приймала.
Голодомор обсуждать не будем. Во-первых, запрещено, во-вторых, будет слишком много срача.
И громадянська війна была "влаштована" не только на территории Украины, а практически на всей территории бывшей Российской империи. И не была "влаштована", а просто происходила.

Як би пішла історія, якби не з'явилися більшовики з отаким "експериментом" на теренах РІ, а монархія спокійнісінько була замінена буржуазією, капіталізмом?
Ну вказав же чітко та однозначно отой Маркс, що перемога соціялізму можлива тільки:
- одночасно
- в самих розвинених
- капіталістичних країнах світу.

А тут лаптєногі імперці і хрєнась...
Бо, бач, якого розумника у вагоні пломбованому добрі друзі боші підкинули. Накропав свою відсеб'ятину - можлива.
Ціною...
Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем?
Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.
Когда большевики взяли власть, они явно рассчитывали, что революция вот-вот произойдёт и победит и на Западе. И основания были - Баварская, республика, Венгерская. Но там проиграли. И что это поражение на Западе надолго, было совсем не очевидно. Так же, как совсем не очевидно было, что большевикам удастся удержать власть в России.
Возможно, если бы Ленин был жив и руководил он, а не Сталин, то история могла бы развиваться иначе. Если бы не сектантская политика Коминтерна, то в Германии вполне мог победить не Гитлер, а, например, коалиция коммунистов и социал-демократов.
В варианте поражения революции в России дальнейшее развитие совсем непредсказуемо. С одной стороны, Германия была сильно унижена поражением и явно хотела реванша. С другой стороны, смогла бы ли она подняться в условиях, что Россия была бы союзницей Антанты, и решилась бы на новую войну на 2 фронта.
Но это уж совсем попытки конструирования альтернативной истории. Совершенно бессмысленные.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:48

Під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини глава держави підкреслив:

"Для нас пріоритет — сильна армія. Це червона лінія — жодних зменшень у кількості військових. Чесно кажучи, ми робитимемо все, щоб армія залишалася принаймні в нинішньому складі — втричі більшому, ніж на початку повномасштабної війни. Можливі зміни — це лише модернізація, посилення, доукомплектування".
https://tsn.ua/ukrayina/zelenskyy-vidpo ... 00976.html
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:53

  Xenon написав:С-санкции

россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи

Зняття з зберігання металлолому 50-х років минулого сторіччя я б не назвав заміною.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:54

  detroytred написав:Під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини глава держави підкреслив:

"Для нас пріоритет — сильна армія. Це червона лінія — жодних зменшень у кількості військових. Чесно кажучи, ми робитимемо все, щоб армія залишалася принаймні в нинішньому складі — втричі більшому, ніж на початку повномасштабної війни. Можливі зміни — це лише модернізація, посилення, доукомплектування".
https://tsn.ua/ukrayina/zelenskyy-vidpo ... 00976.html

вове надо выйти остыть
дай-то бог чтобы на 250 сошлись
больше и не потянуть
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:58

  Goodman написав:
  budivelnik написав:Тому
Московську заразу яка вже давно не церква-треба викоричовувати з України силовими методами.
це як на полі , викорчував один тип бур"янів, то на їх місце бігом заселяється інший.
щоб нищити, тре від самої ідеї відмовлятися, а тут всі такі набожні....
терпіння в житті
Це у випадку коли той хто викорчував-пішов
А той хто мав посадити щось корисне-не прийшов.

Свято місце -пусто не буває..
Тому перш ніж викорчовувати - отримали Томос...
А от те що далі забуксували - так хіба вперше?
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:59

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а, чи можна й потерпіти замість захисту країни? так заради такої мети можна й десь в підвалі пару років пересідити - щоб не знайшли

а який сенс екскаваторщику сидіти ще 5-10 років в підвалі, якщо він може по своїй спеціальності працювати в Манітобі і жити ВЖЕ повним життям, а не потім, коли небуть "післявійни"

по-перше 5-10 років - це ваша вигадка, не буде війна стільки йти. по-друге, а все, за законом не можна виїхати закордон. тому екскаваторники як працювали, так й працюють далі...
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:После войны таких уже точно было/осталось немного.
Питання ДЕ ?
В Харкові в якому комуняки промивали мізки з 1917...
Чи у Львові , куди комуняки добрались тільки в 1939 на два роки . а потім повернулись в 1944..
Так от до 1957 ще питання як Україну любила більшість на Західній Україні..
совкову чи Вільну....
budivelnik
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