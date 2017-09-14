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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1346713468134691347013471>
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:02

  ЛАД написав: Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем?
Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.

Здрасті)))
В тому-то і справа, що коли мене зацікавили основи економічних процесів, то я став взнавати А.Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена і до сучасних Нобелівських.
Десь в середині був Маркс з його теорією доданої вартості.

Попутньо я глянув і про отой соціялізм.
І!!!!????
На власні очі відкрив найбільший в світі по ціні обман -- оте, що виклав Маркс про можливість появи-перемоги-настання отого соціалізму і отого, що наваяв МУДАЧИЛО члєнін -- сцуко, повинна потім в отих мільйонах жертв.
Ця сцуко, як отой ..., захєрачила відсеб'ятину:
Ось оця статейка оцього покидька вартувала світу нейморівну ціну.

*В статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы» в 1915 году Ленин писал, что социалистическая революция не обязательно произойдёт одновременно во всём мире, как полагал Карл Маркс. Она может вначале произойти и в одной, отдельно взятой стране. Эта страна затем поможет революции и в других странах.*

Одна статейка...
Один мудень...
І хрєн я повірю, що це ще й не з подачі німців.
У вагончику...отака мережа по всій росімперії...і навіть жандармерія нічого не змогла вдіяти.
Це великі кошти...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:07

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини глава держави підкреслив:

"Для нас пріоритет — сильна армія. Це червона лінія — жодних зменшень у кількості військових. Чесно кажучи, ми робитимемо все, щоб армія залишалася принаймні в нинішньому складі — втричі більшому, ніж на початку повномасштабної війни. Можливі зміни — це лише модернізація, посилення, доукомплектування".
https://tsn.ua/ukrayina/zelenskyy-vidpo ... 00976.html

вове надо выйти остыть
дай-то бог чтобы на 250 сошлись
больше и не потянуть

Фон дер Ляєн --- як дикообраз)))
Тисяч 700 ще й модернізована, оснащена...
Фортеця.
Це мета.

А що по факту, то побачимо. По факту.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:10

detroytred
Хай тоді фондерляйна бігунців з 2022.01.01 репатріює
м18-45 та ж18-35
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:15

Матриця.

УКРАЇНА, П'ЯТНИЦЯ 08 БЕРЕЗНЯ 2024
"Це було схоже напевно на те, що зараз звучить в деяких медіа і від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза... Але ми це проходили. Ця пауза у війні, це не пауза у війні, а пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза і це факт. Для того, щоб накопичити сили", - підкреслив президент України.
https://www.rbc.ua/rus/news/pauza-putin ... 03018.html

Рівно через рік:
03.04.25
“Припинення вогню — це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. На жаль, ми маємо справу з росіянами”, — зазначив Зеленський.
Він підкреслив, що повне припинення бойових дій дало б Україні час і простір для зміцнення гарантій безпеки, які унеможливлять повернення до гарячої фази конфлікту. Це також, на його думку, відкриє шлях до реальної дипломатії.
https://tsn.ua/ato/u-nayblyzchi-tyzni-m ... 00859.html

Не моргнувши оком...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:17

У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст

  fox767676 написав:больше и не потянуть

У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст (с)(тм)
Востаннє редагувалось flyman в Чет 03 кві, 2025 22:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:18

  fox767676 написав:detroytred
Хай тоді фондерляйна бігунців з 2022.01.01 репатріює
м18-45 та ж18-35

Ізискуйтє внутрішні ресурси.
Що впало, те пропало. І самим згодиться.

Вголос цього звичайно не скаже.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:19

  prodigy написав:
С 1 июня 2025 года российские банки получат право ограничивать выдачу наличных клиентам через банкоматы. Соответствующий закон сегодня подписал Путин.

Согласно документу, при подозрении на выдачу денег «без согласия клиента» банк обязан на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей в сутки.
50 тыс. рублей -- это сколько сейчас? Тысяч 20 в гривнах? А в Украине когда можно стало без проблем пойти к банкомату и снять 40-50 тысяч гривен?
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:21

  andrijk777 написав:
  konstantin kirovograd написав:--------------------------------
prodigy
"Я хочу напомнить, что 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялось 118 огромных военно-транспортных самолетов, и они направились на Москву, на Питер, во все города России.
И началась операция Provide Hope («Подари надежду»). Чуть позже стало не хватать самолетов ВВС. И Минобороны США за свой счет фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, мед-оборудованием… И везли в Россию.
То же самое делала и Европа (главным образом Германия), правда, без такого американского пафоса, целования знамён и гимнов.
Только США на эту абсолютно бескорыстную операцию потратили 41 миллиард долларов и не попросили за это ничего. И это были десятки тысяч тонн.
Да, они частично разворовывались, распродавались.
Но даже того, что оставалось после разворовывания, хватало тогда, в 90-е, чтобы накормить и одеть людей и не допустить голодных смертей. В собесах, в школах, на селе, в больницах, детдомах, стариковских приютах - спасли беднейших людей, которые в этот перелом эпох были обречены на банальную голодную смерть. Потому что величественный

..................
Александр Невзоров

----------------------------------
Нужно уточнить что 41 миллиард долларов в 1992 году это как 200 а то и больше сейчас наверное после инфляции

Це що за брєд?
ЧатЖПТ:
Загальна вартість допомоги, наданої в межах цієї операції, оцінюється приблизно в 25 мільйонів доларів США.
На сьогодні це приблизно 55 мільйонів доларів США.

Это не просто бред, а, вероятно, чистый фейк.
Почему я всё время настаиваю на обязательности ссылок при цитировании. У Невзорова я такое не нашёл. Гугл даёт ссылки на посты в фейсбуке, ещё где-то, но посты не Невзорова.
Операция такая, действительно, была, но масштабы совсем не такие. Не 118 самолётов, а
Двенадцать самолетов ВВС США C-5 и C-141 перевозили около 500 тонн продовольственных пайков и медикаментов в Москву , Санкт-Петербург , Киев , Минск и Кишинев из Германии и в Ереван , Алматы , Душанбе , Ашхабад , Баку , Ташкент и Бишкек из Турции . [ 1 ] В общей сложности в течение почти двух недель шестьдесят пять миссий доставили 2363 коротких тонны (2144 т) продовольствия и медицинских принадлежностей в 24 места в Содружестве Независимых Государств на начальном этапе операции. Большая часть этих поставок осталась от подготовки к войне в Персидском заливе .
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Provide_Hope
Я о ней тогда вообще не знал. "Ножки Буша" помню, но они продавались в магазинах, а не бесплатно раздавались.
Но чего только не напишешь ради "благородной цели" - обосрать СССР.

ЕЩЁ РАЗ ПРОСЬБА К МОДЕРАТОРАМ - цитаты без ссылок удалять беспощадно, а авторов таких постов банить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:25

  _hunter написав:
  fox767676 написав:
  Xenon написав:С-санкции

россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи

долго запрягали быстро поехали
а что санкции
китай только способен на действенные санкции

На этой ветке, под конец того года (или даже в середине) было популярно мнение, что бронетехники на месяц/два осталось...

а в кого була така думка? чи вигадали?

й так, ви зараз бачите багато техніки на штурмах? ББМ Жигуль й "буханка"? а техніка ще залишається, бо її дуже обмежено використовують
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:25

  detroytred написав:
  fox767676 написав:detroytred
Хай тоді фондерляйна бігунців з 2022.01.01 репатріює
м18-45 та ж18-35

Ізискуйтє внутрішні ресурси.
Що впало, те пропало. І самим згодиться.

Вголос цього звичайно не скаже.


скучно перемогу без бігунців здобувати та європу боронити ))
хомут за всю европу никто в одиночку волочь не желает
с чистой душой продадут евроценности ))
так фокс сказал ))
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 03 кві, 2025 22:39, всього редагувалось 3 разів.
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