ЛАД написав: Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем? Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.
Здрасті))) В тому-то і справа, що коли мене зацікавили основи економічних процесів, то я став взнавати А.Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена і до сучасних Нобелівських. Десь в середині був Маркс з його теорією доданої вартості.
Попутньо я глянув і про отой соціялізм. І!!!!???? На власні очі відкрив найбільший в світі по ціні обман -- оте, що виклав Маркс про можливість появи-перемоги-настання отого соціалізму і отого, що наваяв МУДАЧИЛО члєнін -- сцуко, повинна потім в отих мільйонах жертв. Ця сцуко, як отой ..., захєрачила відсеб'ятину: Ось оця статейка оцього покидька вартувала світу нейморівну ціну.
*В статье «О лозунге Соединённых Штатов Европы» в 1915 году Ленин писал, что социалистическая революция не обязательно произойдёт одновременно во всём мире, как полагал Карл Маркс. Она может вначале произойти и в одной, отдельно взятой стране. Эта страна затем поможет революции и в других странах.*
Одна статейка... Один мудень... І хрєн я повірю, що це ще й не з подачі німців. У вагончику...отака мережа по всій росімперії...і навіть жандармерія нічого не змогла вдіяти. Це великі кошти...
detroytred написав:Під час зустрічі з керівниками територіальних громад Чернігівщини глава держави підкреслив:
"Для нас пріоритет — сильна армія. Це червона лінія — жодних зменшень у кількості військових. Чесно кажучи, ми робитимемо все, щоб армія залишалася принаймні в нинішньому складі — втричі більшому, ніж на початку повномасштабної війни. Можливі зміни — це лише модернізація, посилення, доукомплектування". https://tsn.ua/ukrayina/zelenskyy-vidpo ... 00976.html
вове надо выйти остыть дай-то бог чтобы на 250 сошлись больше и не потянуть
Фон дер Ляєн --- як дикообраз))) Тисяч 700 ще й модернізована, оснащена... Фортеця. Це мета.
УКРАЇНА, П'ЯТНИЦЯ 08 БЕРЕЗНЯ 2024 "Це було схоже напевно на те, що зараз звучить в деяких медіа і від деяких лідерів. Вони говорять про те, що потрібна пауза... Але ми це проходили. Ця пауза у війні, це не пауза у війні, а пауза для Путіна. Для нього потрібна пауза і це факт. Для того, щоб накопичити сили", - підкреслив президент України. https://www.rbc.ua/rus/news/pauza-putin ... 03018.html
Рівно через рік: 03.04.25 “Припинення вогню — це найбільший крок до закінчення війни, але не її кінець. На жаль, ми маємо справу з росіянами”, — зазначив Зеленський. Він підкреслив, що повне припинення бойових дій дало б Україні час і простір для зміцнення гарантій безпеки, які унеможливлять повернення до гарячої фази конфлікту. Це також, на його думку, відкриє шлях до реальної дипломатії. https://tsn.ua/ato/u-nayblyzchi-tyzni-m ... 00859.html
konstantin kirovograd написав:-------------------------------- prodigy
"Я хочу напомнить, что 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялось 118 огромных военно-транспортных самолетов, и они направились на Москву, на Питер, во все города России. И началась операция Provide Hope («Подари надежду»). Чуть позже стало не хватать самолетов ВВС. И Минобороны США за свой счет фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, мед-оборудованием… И везли в Россию. То же самое делала и Европа (главным образом Германия), правда, без такого американского пафоса, целования знамён и гимнов. Только США на эту абсолютно бескорыстную операцию потратили 41 миллиард долларов и не попросили за это ничего. И это были десятки тысяч тонн. Да, они частично разворовывались, распродавались. Но даже того, что оставалось после разворовывания, хватало тогда, в 90-е, чтобы накормить и одеть людей и не допустить голодных смертей. В собесах, в школах, на селе, в больницах, детдомах, стариковских приютах - спасли беднейших людей, которые в этот перелом эпох были обречены на банальную голодную смерть. Потому что величественный
.................. Александр Невзоров
---------------------------------- Нужно уточнить что 41 миллиард долларов в 1992 году это как 200 а то и больше сейчас наверное после инфляции
Це що за брєд? ЧатЖПТ: Загальна вартість допомоги, наданої в межах цієї операції, оцінюється приблизно в 25 мільйонів доларів США. На сьогодні це приблизно 55 мільйонів доларів США.
Это не просто бред, а, вероятно, чистый фейк. Почему я всё время настаиваю на обязательности ссылок при цитировании. У Невзорова я такое не нашёл. Гугл даёт ссылки на посты в фейсбуке, ещё где-то, но посты не Невзорова. Операция такая, действительно, была, но масштабы совсем не такие. Не 118 самолётов, а
Двенадцать самолетов ВВС США C-5 и C-141 перевозили около 500 тонн продовольственных пайков и медикаментов в Москву , Санкт-Петербург , Киев , Минск и Кишинев из Германии и в Ереван , Алматы , Душанбе , Ашхабад , Баку , Ташкент и Бишкек из Турции . [ 1 ] В общей сложности в течение почти двух недель шестьдесят пять миссий доставили 2363 коротких тонны (2144 т) продовольствия и медицинских принадлежностей в 24 места в Содружестве Независимых Государств на начальном этапе операции. Большая часть этих поставок осталась от подготовки к войне в Персидском заливе .
россия наращивает численность своих ВС быстрее, чем оценивали аналитики, беспрецедентными темпами заменяет боевую технику и боеприпасы, — верховный главнокомандующий Объединенных сил НАТО Кристофер Каволи
долго запрягали быстро поехали а что санкции китай только способен на действенные санкции
На этой ветке, под конец того года (или даже в середине) было популярно мнение, что бронетехники на месяц/два осталось...
а в кого була така думка? чи вигадали?
й так, ви зараз бачите багато техніки на штурмах? ББМ Жигуль й "буханка"? а техніка ще залишається, бо її дуже обмежено використовують