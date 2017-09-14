"Я хочу напомнить, что 10 февраля 92-го года со всех военных аэродромов США в воздух поднялось 118 огромных военно-транспортных самолетов, и они направились на Москву, на Питер, во все города России.

И началась операция Provide Hope («Подари надежду»). Чуть позже стало не хватать самолетов ВВС. И Минобороны США за свой счет фрахтовало огромные гражданские лайнеры. Их грузили продуктами, одеждой, лекарствами, мед-оборудованием… И везли в Россию.

То же самое делала и Европа (главным образом Германия), правда, без такого американского пафоса, целования знамён и гимнов.

Только США на эту абсолютно бескорыстную операцию потратили 41 миллиард долларов и не попросили за это ничего. И это были десятки тысяч тонн.

Да, они частично разворовывались, распродавались.

Но даже того, что оставалось после разворовывания, хватало тогда, в 90-е, чтобы накормить и одеть людей и не допустить голодных смертей. В собесах, в школах, на селе, в больницах, детдомах, стариковских приютах - спасли беднейших людей, которые в этот перелом эпох были обречены на банальную голодную смерть. Потому что величественный



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Александр Невзоров

