При цьому Безсмертний акцентував, що, зачіпаючи Канаду, Трамп чіпляє одну з найбагатших сімей у світі - Рокфеллерів.
Та їм не звикати. 1911 рік. Так тоді сім'я була на вершині.
*Про нього згадав наступний президент - Теодор Рузвельт - 1900 року, коли вирішив поставити на місце Рокфеллера. Наступник Мак-Кінлі республіканець Теодор Рузвельт теж брав гроші у Рокфеллера на свою виборчу кампанію, та оскільки прийшов до влади на гаслах боротьби з олігархом, то справді оголосив її. Ставлення до Рокфеллера в американському суспільстві на той час було вкрай негативне.
В 1911 році компанія була розділена Верховним Судом США на 34 менші компанії. Двома з цих компаній були «Jersey Standard» («Standard Oil Company of New Jersey»), що пізніше отримала назву «Exxon», і «Socony» («Standard Oil Company of New York»), що пізніше отримала назву «Mobil».
вообще-то то было. Свидетели - крепкий орешек 2 и домен .SU
Используя наработки ARPANET, в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET, подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.
Беспроводная революция началась в начале 1990-х годов, ... что привело к переходу от аналоговых к цифровым сетям .......Первая коммерческая цифровая сотовая сеть поколения 2G была запущена в 1991 году. Это вызвало конкуренцию в секторе, поскольку новые операторы бросили вызов действующим операторам аналоговых сетей 1G.
_Mykola_ написав:У приведених розрахунках є фундаментальні помилки: -за кордоном бакалаврат це 3 роки - магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік. -навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково. -навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня. -навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів. -тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною. -навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи.
Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср. Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри.
Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня. Практичний досвід цей висновок підтверджує.
головне питання, звідки досвід? судячи з рожевих окулярів про закордон - десь в Україні? хтось зі знайомих дітей вчиться?
що знаю - безкоштовна освіта - місцевими мовами. будь-яке навчання англійською - за гроші. різні моделі. відраховують з універів за погані відмітки - на раз-два. вчитися на чужій мові - важче, ніж на рідній. на багато спеціальностей й на рідній не стягують.
приклад Німеччині - вступ до універу - лише з гімназії. інакше ще рік абітуру обов'язково.
в самого який рівень володіння іноземною мовою? бо легко розповідати, як легко вивчити - сам спробував?
що значить байки? в мене знайомий платив за кожну дитину 18 тис дол на рік в США - й це не ТОПові універи
ЛАД написав: Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем? Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.
Здрасті))) В тому-то і справа, що коли мене зацікавили основи економічних процесів, то я став взнавати А.Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена і до сучасних Нобелівських. Десь в середині був Маркс з його теорією доданої вартості. ..........
Вам аккаунт не взломали? Не ожидал от вас такого уровня. В статье это звучало несколько иначе, чем в вашей цитате. И это была не единственная статья на эту тему.
ЛАД написав: Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем? Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.
Здрасті))) В тому-то і справа, що коли мене зацікавили основи економічних процесів, то я став взнавати А.Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена і до сучасних Нобелівських. Десь в середині був Маркс з його теорією доданої вартості. ...
й багато вже подужали прочитати? чи поки на етапі прочитати список?
ще є Шумпетер, є Хайек. окремо стоять Валлерстайн з Аррігі з їх світ-системним аналізом