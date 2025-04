Додано: Чет 03 кві, 2025 22:28

prodigy написав: При цьому Безсмертний акцентував, що, зачіпаючи Канаду, Трамп чіпляє одну з найбагатших сімей у світі - Рокфеллерів.

Та їм не звикати.1911 рік. Так тоді сім'я була на вершині.*Про нього згадав наступний президент - Теодор Рузвельт - 1900 року, коли вирішив поставити на місце Рокфеллера.Наступник Мак-Кінлі республіканець Теодор Рузвельт теж брав гроші у Рокфеллера на свою виборчу кампанію, та оскільки прийшов до влади на гаслах боротьби з олігархом, то справді оголосив її. Ставлення до Рокфеллера в американському суспільстві на той час було вкрай негативне.В 1911 році компанія була розділена Верховним Судом США на 34 менші компанії. Двома з цих компаній були «Jersey Standard» («Standard Oil Company of New Jersey»), що пізніше отримала назву «Exxon», і «Socony» («Standard Oil Company of New York»), що пізніше отримала назву «Mobil».