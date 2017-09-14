У приведених розрахунках є фундаментальні помилки:-за кордоном бакалаврат це 3 роки- магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік.-навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково.-навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня.-навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів.-тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною.-навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи.Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср.Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри.Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня.Практичний досвід цей висновок підтверджує.