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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13468134691347013471>
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:26

  M-Audio написав:
  prodigy написав:
С 1 июня 2025 года российские банки получат право ограничивать выдачу наличных клиентам через банкоматы. Соответствующий закон сегодня подписал Путин.

Согласно документу, при подозрении на выдачу денег «без согласия клиента» банк обязан на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей [b]в сутки. [/b]
50 тыс. рублей -- это сколько сейчас? Тысяч 20 в гривнах? А в Украине когда можно стало без проблем пойти к банкомату и снять 40-50 тысяч гривен?

скільки можете за добу зняти?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:28

  prodigy написав:
При цьому Безсмертний акцентував, що, зачіпаючи Канаду, Трамп чіпляє одну з найбагатших сімей у світі - Рокфеллерів.

Та їм не звикати.
1911 рік. Так тоді сім'я була на вершині.

*Про нього згадав наступний президент - Теодор Рузвельт - 1900 року, коли вирішив поставити на місце Рокфеллера.
Наступник Мак-Кінлі республіканець Теодор Рузвельт теж брав гроші у Рокфеллера на свою виборчу кампанію, та оскільки прийшов до влади на гаслах боротьби з олігархом, то справді оголосив її. Ставлення до Рокфеллера в американському суспільстві на той час було вкрай негативне.

В 1911 році компанія була розділена Верховним Судом США на 34 менші компанії. Двома з цих компаній були «Jersey Standard» («Standard Oil Company of New Jersey»), що пізніше отримала назву «Exxon», і «Socony» («Standard Oil Company of New York»), що пізніше отримала назву «Mobil».
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:43

  fox767676 написав:konstantin kirovograd

вообще-то то было. Свидетели - крепкий орешек 2 и домен .SU

Используя наработки ARPANET, в 1984 году Национальный научный фонд США создал сеть NSFNET для связи между университетами и вычислительными центрами. В отличие от закрытой ARPANET, подключение к NSFNET было достаточно свободным и к 1992 году к ней подключились более 7500 мелких сетей, включая 2500 за пределами США. С передачей опорной сети NSFNET в коммерческое использование появился современный Интернет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82
Это называется - в 1991 интернет был?
Мобильная связь появилась немного раньше. Но тоже:
Беспроводная революция началась в начале 1990-х годов, ... что привело к переходу от аналоговых к цифровым сетям
.......Первая коммерческая цифровая сотовая сеть поколения 2G была запущена в 1991 году. Это вызвало конкуренцию в секторе, поскольку новые операторы бросили вызов действующим операторам аналоговых сетей 1G.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellular_network
и
По состоянию на июль 1997 года сотовая связь работала более чем в 140 странах всех континентов, обслуживая более 150 млн абонентов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C#:
Охренеть, как много. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 22:52

  flyman написав:
  fox767676 написав:больше и не потянуть

У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст (с)(тм)

иди к абырвалгу клей нюхать
развеселишься мокрощелинец
ничего гамнул губу надул жизни не научил
так и остались на инфузорном уровне сознания
расстреляют вас с ладом как провокаторов и поделом
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:00

  _Mykola_ написав:У приведених розрахунках є фундаментальні помилки:
-за кордоном бакалаврат це 3 роки
- магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік.
-навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково.
-навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня.
-навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів.
-тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною.
-навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи. :roll:

Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср.
Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри. :D

Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня.
Практичний досвід цей висновок підтверджує. :roll:

головне питання, звідки досвід? судячи з рожевих окулярів про закордон - десь в Україні? хтось зі знайомих дітей вчиться?

що знаю - безкоштовна освіта - місцевими мовами. будь-яке навчання англійською - за гроші. різні моделі. відраховують з універів за погані відмітки - на раз-два. вчитися на чужій мові - важче, ніж на рідній. на багато спеціальностей й на рідній не стягують.

приклад Німеччині - вступ до універу - лише з гімназії. інакше ще рік абітуру обов'язково.

в самого який рівень володіння іноземною мовою? бо легко розповідати, як легко вивчити - сам спробував? 8)

що значить байки? в мене знайомий платив за кожну дитину 18 тис дол на рік в США - й це не ТОПові універи ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:05

  detroytred написав:
  ЛАД написав: Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем?
Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.

Здрасті)))
В тому-то і справа, що коли мене зацікавили основи економічних процесів, то я став взнавати А.Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена і до сучасних Нобелівських.
Десь в середині був Маркс з його теорією доданої вартості.
..........
Вам аккаунт не взломали?
Не ожидал от вас такого уровня.
В статье это звучало несколько иначе, чем в вашей цитате. И это была не единственная статья на эту тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:06

путін вже не може дозволити собі завершити розпочату ним війну, — Foreign Policy

Війна стала основою російської економіки та суспільства, без неї може наступити колапс.

https://foreignpolicy.com/2025/04/03/tr ... s-economy/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:13

  detroytred написав:
  ЛАД написав: Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем?
Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.

Здрасті)))
В тому-то і справа, що коли мене зацікавили основи економічних процесів, то я став взнавати А.Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена і до сучасних Нобелівських.
Десь в середині був Маркс з його теорією доданої вартості.
...

й багато вже подужали прочитати? чи поки на етапі прочитати список? :lol:

ще є Шумпетер, є Хайек. окремо стоять Валлерстайн з Аррігі з їх світ-системним аналізом
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:18

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  fox767676 написав:больше и не потянуть

У тебя скучное лицо тебе никто денег не даст (с)(тм)

иди к абырвалгу клей нюхать
развеселишься мокрощелинец

Тре штангенциркуль . Питання як його діставали , щіпцами, чи подушками видавлювали - не розкрито.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:20

  ЛАД написав: Вам аккаунт не взломали?
Не ожидал от вас такого уровня.
В статье это звучало несколько иначе, чем в вашей цитате. И это была не единственная статья на эту тему.

На адресу цього ублюдка ще й не так треба писати.
Те, що він навортив...

Ви маєте заперення суті отієї цитати (про відсеб'ятину лєніна всупереч обгрунтуваному викладенню в Маркса)?
detroytred
 
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