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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13468134691347013471
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:22

  Shaman написав:
  detroytred написав:
  ЛАД написав: Когда-то вас обвиняли в марксизме, а теперь вы стали ярым антиленинцем?
Ленин никогда, насколько знаю, не утверждал, что победа социализма возможна в одной, отдельно взятой стране.

Здрасті)))
В тому-то і справа, що коли мене зацікавили основи економічних процесів, то я став взнавати А.Сміта, Рікардо, Кейнса, Фрідмена і до сучасних Нобелівських.
Десь в середині був Маркс з його теорією доданої вартості.
...

й багато вже подужали прочитати? чи поки на етапі прочитати список? :lol:

ще є Шумпетер, є Хайек. окремо стоять Валлерстайн з Аррігі з їх світ-системним аналізом

Смішно.
Ги-ги.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:33

  detroytred написав:
  ЛАД написав: Вам аккаунт не взломали?
Не ожидал от вас такого уровня.
В статье это звучало несколько иначе, чем в вашей цитате. И это была не единственная статья на эту тему.

На адресу цього ублюдка ще й не так треба писати.
Те, що він навортив...

Ви маєте заперення суті отієї цитати (про відсеб'ятину лєніна всупереч обгрунтуваному викладенню в Маркса)?
Я много чего маю.
Но уровень "беседы" меня, простите, не устраивает.
И не было бы условий, он не "наворотил" бы. Он не бог. А противников была масса. И сильных. И не только российских.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:40

  ЛАД написав:.
Но уровень "беседы" меня, простите, не устраивает.

Без проблем.
Тим паче, що не по темі.

Інакше я цього перця величати не можу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:55

🥴Компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из рф европейскими компаниями, – спецпредставник путіна Дмітрієв після переговорів з американськими високопосадовцями.

Ще його тези:
▪️«Ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между россией и США;
▪️«На переговорах в Вашингтоне достигнут «значимый прогресс» по договоренности о прекращении огня в Украине».
Xenon
 
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  #<1 ... 13468134691347013471
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