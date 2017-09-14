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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13468134691347013471
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:55

🥴Компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из рф европейскими компаниями, – спецпредставник путіна Дмітрієв після переговорів з американськими високопосадовцями.

Ще його тези:
▪️«Ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между россией и США;
▪️«На переговорах в Вашингтоне достигнут «значимый прогресс» по договоренности о прекращении огня в Украине».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:59

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Ропа камнем вниз
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:00

  detroytred написав:
  ЛАД написав:.
Но уровень "беседы" меня, простите, не устраивает.

Без проблем.
Тим паче, що не по темі.

Інакше я цього перця величати не можу.

Да называть можете, как хотите. Он от этого в Мавзолее не перевернётся.
Но это больше характеризует не его.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:20

  Shaman написав:
  M-Audio написав:50 тыс. рублей -- это сколько сейчас? Тысяч 20 в гривнах? А в Украине когда можно стало без проблем пойти к банкомату и снять 40-50 тысяч гривен?

скільки можете за добу зняти?

Були моменти, коли більше 3000 не вдавалося. Але давно вже готівку у великих обсягах не знімав. Думаю, що більше 20 тис зараз просто так не зняти.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 02:11

  M-Audio написав:
  Shaman написав:
  M-Audio написав:50 тыс. рублей -- это сколько сейчас? Тысяч 20 в гривнах? А в Украине когда можно стало без проблем пойти к банкомату и снять 40-50 тысяч гривен?

скільки можете за добу зняти?

Були моменти, коли більше 3000 не вдавалося. Але давно вже готівку у великих обсягах не знімав. Думаю, що більше 20 тис зараз просто так не зняти.
приват дає 3 рази на добу по 20
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