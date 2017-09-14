🥴Компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из рф европейскими компаниями, – спецпредставник путіна Дмітрієв після переговорів з американськими високопосадовцями.
Ще його тези: ▪️«Ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между россией и США; ▪️«На переговорах в Вашингтоне достигнут «значимый прогресс» по договоренности о прекращении огня в Украине».
У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування. У Харкові станом на 07:00 було відомо про чотирьох загиблих, ще одну людину шукали під завалами житлового будинку.
Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з 22:00 росіяни завдали близько шести ударів по Новобаварському району міста. Всі удари були завдані по щільній житловій забудові.
Пошкоджено близько 30 двох-, чотирьох- та п'ятиповерхових будинків. В один двоповерховий будинок сталося пряме влучання, внаслідок чого повністю зруйновано один під'їзд.