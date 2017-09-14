RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 13469134701347113472>
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:55

🥴Компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из рф европейскими компаниями, – спецпредставник путіна Дмітрієв після переговорів з американськими високопосадовцями.

Ще його тези:
▪️«Ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между россией и США;
▪️«На переговорах в Вашингтоне достигнут «значимый прогресс» по договоренности о прекращении огня в Украине».
Xenon
 
Повідомлень: 5245
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:59

66.6

Ропа камнем вниз
https://stooq.pl/q/?s=cl.f
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39040
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1597 раз.
Подякували: 2816 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:00

  detroytred написав:
  ЛАД написав:.
Но уровень "беседы" меня, простите, не устраивает.

Без проблем.
Тим паче, що не по темі.

Інакше я цього перця величати не можу.

Да называть можете, как хотите. Он от этого в Мавзолее не перевернётся.
Но это больше характеризует не его.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 33780
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5297 раз.
Подякували: 4832 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 00:20

  Shaman написав:
  M-Audio написав:50 тыс. рублей -- это сколько сейчас? Тысяч 20 в гривнах? А в Украине когда можно стало без проблем пойти к банкомату и снять 40-50 тысяч гривен?

скільки можете за добу зняти?

Були моменти, коли більше 3000 не вдавалося. Але давно вже готівку у великих обсягах не знімав. Думаю, що більше 20 тис зараз просто так не зняти.
M-Audio
 
Повідомлень: 3349
З нами з: 23.03.11
Подякував: 626 раз.
Подякували: 485 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 02:11

  M-Audio написав:
  Shaman написав:
  M-Audio написав:50 тыс. рублей -- это сколько сейчас? Тысяч 20 в гривнах? А в Украине когда можно стало без проблем пойти к банкомату и снять 40-50 тысяч гривен?

скільки можете за добу зняти?

Були моменти, коли більше 3000 не вдавалося. Але давно вже готівку у великих обсягах не знімав. Думаю, що більше 20 тис зараз просто так не зняти.
приват дає 3 рази на добу по 20
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2451
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила "шахедами" по Харкову, Дніпру, Запоріжжю та Київщині. Є загиблі та поранені – фото
У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування. У Харкові станом на 07:00 було відомо про чотирьох загиблих, ще одну людину шукали під завалами житлового будинку.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з 22:00 росіяни завдали близько шести ударів по Новобаварському району міста. Всі удари були завдані по щільній житловій забудові.

Пошкоджено близько 30 двох-, чотирьох- та п'ятиповерхових будинків. В один двоповерховий будинок сталося пряме влучання, внаслідок чого повністю зруйновано один під'їзд.


Это к РПВ и перемирию ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10988
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1255 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 08:50

  M-Audio написав:
  prodigy написав:
С 1 июня 2025 года российские банки получат право ограничивать выдачу наличных клиентам через банкоматы. Соответствующий закон сегодня подписал Путин.

Согласно документу, при подозрении на выдачу денег «без согласия клиента» банк обязан на 48 часов установить лимит: клиенту будет запрещено снимать более 50 тысяч рублей в сутки.
50 тыс. рублей -- это сколько сейчас? Тысяч 20 в гривнах? А в Украине когда можно стало без проблем пойти к банкомату и снять 40-50 тысяч гривен?

З початком війни обмежили зняття 100 тисячами гривень на добу одному клієнту у одному банку. :)
_Mykola_
 
Повідомлень: 5517
З нами з: 09.02.09
Подякував: 674 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:07

  Shaman написав:
  _Mykola_ написав:У приведених розрахунках є фундаментальні помилки:
-за кордоном бакалаврат це 3 роки
- магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік.
-навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково.
-навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня.
-навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів.
-тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною.
-навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи. :roll:

головне питання, звідки досвід? судячи з рожевих окулярів про закордон - десь в Україні? хтось зі знайомих дітей вчиться?
що знаю - безкоштовна освіта - місцевими мовами. будь-яке навчання англійською - за гроші. різні моделі. відраховують з універів за погані відмітки - на раз-два. вчитися на чужій мові - важче, ніж на рідній. на багато спеціальностей й на рідній не стягують.
приклад Німеччині - вступ до універу - лише з гімназії. інакше ще рік абітуру обов'язково.
в самого який рівень володіння іноземною мовою? бо легко розповідати, як легко вивчити - сам спробував?

тисячі й тисячі дітей зараз вчаться в університетах і коледжах Словаччини, Чехії та Польщі.
Словацьку/чеську з нуля вивчити можна за пару місяців. Освітня еміграція в ці країни процвітала ще в довоєнні часи, в прикордонних областях купа дітей вчилась ще й приїзжаючи кожні вихідні (або кожні другі) додому.
Давай розкажи їм що перспективніше під ракетами вчитись на дистанційнці 5 років
Letusrock
 
Повідомлень: 2218
З нами з: 03.05.22
Подякував: 15 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У кого діточки за кордоном - в окоп в першу чергу
fox767676
 
Повідомлень: 3285
З нами з: 13.06.20
Подякував: 401 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:З початком війни обмежили зняття 100 тисячами гривень на добу одному клієнту у одному банку.

Це ще треба замовити наперед. Я якось зайшов у приват та і хотів більше 20 тис зняти без попереднього, то мені сказали в касі, що можуть 5 тис. дати.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6904
З нами з: 19.04.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1087 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 13469134701347113472>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
29 92320
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 січ, 2025 23:21
Shaman
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 267479
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 917708
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.