🥴Компании США готовы занять ниши, оставленные ушедшими из рф европейскими компаниями, – спецпредставник путіна Дмітрієв після переговорів з американськими високопосадовцями.
Ще його тези: ▪️«Ведется работа по восстановлению прямого авиасообщения между россией и США; ▪️«На переговорах в Вашингтоне достигнут «значимый прогресс» по договоренности о прекращении огня в Украине».
У ніч проти 4 квітня Росія атакувала ударними безпілотниками Харків, Дніпро, Запоріжжя та Київщину. Скрізь є постраждалі та руйнування. У Харкові станом на 07:00 було відомо про чотирьох загиблих, ще одну людину шукали під завалами житлового будинку.
Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, з 22:00 росіяни завдали близько шести ударів по Новобаварському району міста. Всі удари були завдані по щільній житловій забудові.
Пошкоджено близько 30 двох-, чотирьох- та п'ятиповерхових будинків. В один двоповерховий будинок сталося пряме влучання, внаслідок чого повністю зруйновано один під'їзд.
_Mykola_ написав:У приведених розрахунках є фундаментальні помилки: -за кордоном бакалаврат це 3 роки - магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік. -навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково. -навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня. -навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів. -тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною. -навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи.
головне питання, звідки досвід? судячи з рожевих окулярів про закордон - десь в Україні? хтось зі знайомих дітей вчиться? що знаю - безкоштовна освіта - місцевими мовами. будь-яке навчання англійською - за гроші. різні моделі. відраховують з універів за погані відмітки - на раз-два. вчитися на чужій мові - важче, ніж на рідній. на багато спеціальностей й на рідній не стягують. приклад Німеччині - вступ до універу - лише з гімназії. інакше ще рік абітуру обов'язково. в самого який рівень володіння іноземною мовою? бо легко розповідати, як легко вивчити - сам спробував?
тисячі й тисячі дітей зараз вчаться в університетах і коледжах Словаччини, Чехії та Польщі. Словацьку/чеську з нуля вивчити можна за пару місяців. Освітня еміграція в ці країни процвітала ще в довоєнні часи, в прикордонних областях купа дітей вчилась ще й приїзжаючи кожні вихідні (або кожні другі) додому. Давай розкажи їм що перспективніше під ракетами вчитись на дистанційнці 5 років