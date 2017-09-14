Letusrock написав:Давай розкажи їм що перспективніше під ракетам
Та все вона прекрасно розуміє. Тут потрібно тільки тролити. Дитина втрачає свої роки життя самі цінні, щоб її мамці не дай бог не накинути лишні 100дол, а то ще й знизити, я ж тобі допомогла зекономити, он купиш собі ланоса)) А може ще й кине роботу і сама поїде, оце буде хаха))
_Mykola_ написав:У приведених розрахунках є фундаментальні помилки: -за кордоном бакалаврат це 3 роки - магістратура це 2, і якщо вчитися очно, то це безкоштовно, якщо заочно, то від 3 до 15 тис./рік. -навчання не обов'язково на локальній мові, багато університетів навчають англійською, а локальна мова йде окремими предметами. Є таке поняття як year+, який спеціально зроблений для адаптації іноземних студентів, але його брати не обов'язково. -навчання, як правило безкоштовне, якщо не брати світові університети ТОП рівня. -навіть університет середньго рівня за рівнем знань буде вищий наших ТОПів. -тимчасовий захист та виплати студентам роблять освіту закордоном доступною та безкоштовною. -навчання місцевій мові можна також додатково проходити по безкоштовним програмам вивчення мов, репетитор тут зайвий, тим більше наразі вже можна використовувати ШІ для навчання мові за індивідуальною програмою, і це ефективніше ніж з викладачем, тому що дозволяє поглиблено вивчати необхідні розділи.
Магістратура часто не потрібна, це більше фетиш ех ссср. Часто у фірмі на півсотні-сотню кваліфікованих бакалаврів може бути один-два магістри.
Байки про 20-50тис доларів/євро за іноземну освіту наразі маячня. Практичний досвід цей висновок підтверджує.
головне питання, звідки досвід? судячи з рожевих окулярів про закордон - десь в Україні? хтось зі знайомих дітей вчиться?
що знаю - безкоштовна освіта - місцевими мовами. будь-яке навчання англійською - за гроші. різні моделі. відраховують з універів за погані відмітки - на раз-два. вчитися на чужій мові - важче, ніж на рідній. на багато спеціальностей й на рідній не стягують.
приклад Німеччині - вступ до універу - лише з гімназії. інакше ще рік абітуру обов'язково.
в самого який рівень володіння іноземною мовою? бо легко розповідати, як легко вивчити - сам спробував?
що значить байки? в мене знайомий платив за кожну дитину 18 тис дол на рік в США - й це не ТОПові універи
Штати, то не Європа, там виключно за гроші, або гранти. Якщо не ломитися у ТОП-50,100 то можна знайти університет з добрим рейтингом та безкоштовним навчанням, але це, як правило, будуть Європейські виші.
Англійською не завжди за гроші, і є ще цікавий момент, коли викладачі навіть викладаючи місцевою мовою. запросто спілкуються і приймають роботи та екзамени англійською, принципових - одиниці.
Рівень знань та бажання навчатися це базові вимоги до навчання + мова, це звичайно ускладнює, але якщо перші два є, і хоч базове знання англійської А2+, то третє підтягується також... Але треба багато зусиль, тому що "парєшать" сесію за гроші, неможливо.
Знаю приклади "навчання" у Шевченка, КПІ, Авіаційному, та навіть Могилянці, коли сесія "рєшається", тому вищої рівень освіти у нас зараз незадовільний і прогноз все більше негативний...
Рівень мови у родині різний від А1 до С2, і як він набувається знаю, по собі, дружині, дітям. Головне бажання, регулярність та систематичність, у іномовному середовищі цей процес сильно пришвидшується.