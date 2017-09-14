Додано: Пон 07 кві, 2025 10:12

candle645 написав: Співвідношення 1 "керівник" на 6 працівників - мої співчуття, мабуть коли працівники які готові працювати за мінімалку та без лікарняних то так воно і повинно бути. Я якось більше звик до ситуації коли є 2 керівника з 20-30 підлеглих у першого та 50-100 у 2-го, при цьому у першого все ще є десь половина часу на те щоб саме "створювати" а не "керувати". Співвідношення 1 "керівник" на 6 працівників - мої співчуття, мабуть коли працівники які готові працювати за мінімалку та без лікарняних то так воно і повинно бути. Я якось більше звик до ситуації коли є 2 керівника з 20-30 підлеглих у першого та 50-100 у 2-го, при цьому у першого все ще є десь половина часу на те щоб саме "створювати" а не "керувати".

Стандартна помилка людини, яка відразу перескочила щаблі матеріального виробництва і потрапила в айті сферу...1 Чим нижча кваліфікація працівників.. тим більше праці потрібно від керівника, адже на найнижчих щаблях , керівник не займається МОТИВАЦІЄЮ , керівник займається ПРИМУСОМ.Приклад з власного життя1991 рік, я молодий майстер отримав керівництво бригадою з 10 осіб на будівництві, на дворі зима, зранку працівники мені - ми трошки затримаємось бо холодно , зате потім наздоженемобід -ми трошки затримаємось , зате наздоженемввечері - ми швидше сьогодні закінчим -зате наздоженем..Коротше кінець місяця. я закрив наряди . а там десь на 30% менше ніж завжди було в бригади..Наслухався я тоді оповідань , про те який я керівник.....З наступного місяця, дощ/сніг ..але працівники були на стіні..Весь місяць вислуховував який я молодий і вже засранець..Прийшов час оплати - і пару днів я був дуже хорошим майстром по словам бригади....2 Таким чиномЧим нижча кваліфікація тих ким керуєш ( а якщо низька, значить відсутній причинно наслідковий звязок, і можливість випити зранку переважає розуміння того що день пропав, а дітей годувати треба ) тим меншою кількістю людей може ефективно керувати керівник.Правда нюансЦей керівник і коштує трошки дорожче ніж люди якими керує(десь +30-35% до їх розміру оплати)3 В айті сфері ( взагалі в інженерній частині) мотивація самого працівника зробити роботу -набагато вища, а тому не дивно що кількість тих ким керуєш - може збільшуватись.