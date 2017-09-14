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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:12
candle645 написав:
Співвідношення 1 "керівник" на 6 працівників - мої співчуття, мабуть коли працівники які готові працювати за мінімалку та без лікарняних то так воно і повинно бути. Я якось більше звик до ситуації коли є 2 керівника з 20-30 підлеглих у першого та 50-100 у 2-го, при цьому у першого все ще є десь половина часу на те щоб саме "створювати" а не "керувати".
Стандартна помилка людини, яка відразу перескочила щаблі матеріального виробництва і потрапила в айті сферу...
1 Чим нижча кваліфікація працівників.. тим більше праці потрібно від керівника, адже на найнижчих щаблях , керівник не займається МОТИВАЦІЄЮ , керівник займається ПРИМУСОМ.
Приклад з власного життя
1991 рік, я молодий майстер отримав керівництво бригадою з 10 осіб на будівництві, на дворі зима, зранку працівники мені - ми трошки затримаємось бо холодно , зате потім наздоженем
обід -ми трошки затримаємось , зате наздоженем
ввечері - ми швидше сьогодні закінчим -зате наздоженем..
Коротше кінець місяця. я закрив наряди . а там десь на 30% менше ніж завжди було в бригади..
Наслухався я тоді оповідань , про те який я керівник.....
З наступного місяця, дощ/сніг ..але працівники були на стіні..
Весь місяць вислуховував який я молодий і вже засранець..
Прийшов час оплати - і пару днів я був дуже хорошим майстром по словам бригади....
2 Таким чином
Чим нижча кваліфікація тих ким керуєш ( а якщо низька, значить відсутній причинно наслідковий звязок, і можливість випити зранку переважає розуміння того що день пропав, а дітей годувати треба ) тим меншою кількістю людей може ефективно керувати керівник.
Правда нюанс
Цей керівник і коштує трошки дорожче ніж люди якими керує(десь +30-35% до їх розміру оплати)
3 В айті сфері ( взагалі в інженерній частині) мотивація самого працівника зробити роботу -набагато вища, а тому не дивно що кількість тих ким керуєш - може збільшуватись.
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:16
ЛАД написав: budivelnik написав: detroytred написав:
Може Лад не про провину, вину України в нападі вказував, а про частку відповідальності України, що напад все ж таки стався.
Дядя - ти ... ?
Ти можеш розкласти котлети окремо і мухи окремо?
1 Україна не має ні частки ні цілого вини в тому що педерація напала.
В нападі винувата-росія.
Забий це собі гвіздками в голови, можеш навіть ржавими
2 А от те що українці повинні проаналізувати свою поведінку ( в тому числі і політичну) перед нападом щоб в подальшому недопоскати подібного - то це не вина, це обовязок.
.............
Из вашего 2п. следует, что Украина совершила какие-то ошибки, иначе нечего анализировать.
Но если такие ошибки были, то значит есть какая-то доля вины/ответственности Украины.
Но у вас даже не хватает ума понять, что ваши 2 пункта противоречат друг другу.
З мого повідомлення випливає наступне
Якщо я всередині сімї зробив якусь помилку-то цю помилку вирішує сімя...
При цьому
якщо мордоворот сусід напав на мою сімю... то вини СІМЇ в цьому немає , але є потреба проаналізувати ситуацію і вирішити що робити (ніж? кастет? ядерна зброя? ) щоб цьому 3,14дарастичному сусіду не хотілось на нас нападати.
А те в чому була вдягнута дружина(довжина спідниці чи відмова фліртувати з сусідом бо є інший більш адекватний) - не є виною ...
Це право сімї поступати так як вона вважала за потрібне.
Зрозумів?
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:23
budivelnik написав:
При цьому
якщо мордоворот сусід напав на мою сімю... то вини СІМЇ в цьому немає , але є потреба проаналізувати ситуацію і вирішити що робити (ніж? кастет? ядерна зброя? ) щоб цьому 3,14дарастичному сусіду не хотілось на нас нападати.
Нарешті трохи зрозумів. Мабуть по буквах прочитав або дружина розтлумачила.
Але не зовсім.
Бо оте про "потребу" треба було кумекати навіть ще до нападу.
Це і є частка відповідальності за те, що не докумекав зробити щоб напад не стався.
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:25
Letusrock написав: ЛАД написав: budivelnik написав:
Дядя - ти ... ?
Ти можеш розкласти котлети окремо і мухи окремо?
1 Україна не має ні частки ні цілого вини в тому що педерація напала.
В нападі винувата-росія.
Забий це собі гвіздками в голови, можеш навіть ржавими
2 А от те що українці повинні проаналізувати свою поведінку ( в тому числі і політичну) перед нападом щоб в подальшому недопоскати подібного - то це не вина, це обовязок.
.............
Из вашего 2п. следует, что Украина совершила какие-то ошибки, иначе нечего анализировать.
Но если такие ошибки были, то значит есть какая-то доля вины/ответственности Украины.
Но у вас даже не хватает ума понять, что ваши 2 пункта противоречат друг другу.
може такий приклад допоможе будівельнику:
живе сімя біля лісу, і знає що там має берлогу скажений ведмідь. І от вони замість того щоб триматись подалі / приручити чи купити рушницю, ходили ще в ведмедя кидати каміням, штирхати палицями, показувати факери, та співати ведмідь-пуйло.
1 Маніпуляція вказує на те що ти отримуєш якісь доходи від педерації
Інакше навіщо так свідомо палитись ?
А ну згадай но мені події на Тузлі?То коли було ?
До путін-пуйло чи після?
То якщо після, то тоді ситуація виглядає прямо протилежною..
Ведмедя ніхто не дражнив і в його берлогу не ліз, ба більше, від медведя пробували відокремитись і захиститись шляхом зменшення співпраці з медведем..
А от коли той 3,14дарастичний ведмідь поліз -тоді й отримав штрикання палкою і співи...
Letusrock написав:
До всього ще й шериф з сусідьного села їх підбурював, дав марну надію що їх приймуть у спілку мисливців, обіцяючи у випадку чогось гарячу підтримку та стурбованість
В результаті скажений ведмідь все-таки напав.
Безумовно винен ведмідь, але частина відповідальності лежить і на сімї
І тут брехня...
Шериф сусіднього селища, бачить що медвідь сходить потихеньку з розуму, пропонує співпрацю з ним..
Що поганого
Тобто якщо в мене сусід наркоша - то я не маю права грати на скрипці і максимум що можу для себе зробити -це перетворитись в алкоголіка?
Так що не треба відпрацьовувати іудівські срібляники..
А от якусь інформаційну гігієну-зберігати потрібно...
ПС
приклад до летусорка
В тебе збоку море циганських сімей... в них життя специфічне..
Що будеш робити
вперед до цивілізації чи все таки знімеш топанки і босими ногами по землі.. бо циганам так більше подобається?
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:30
detroytred написав: budivelnik написав:
При цьому
якщо мордоворот сусід напав на мою сімю... то вини СІМЇ в цьому немає , але є потреба проаналізувати ситуацію і вирішити що робити (ніж? кастет? ядерна зброя? ) щоб цьому 3,14дарастичному сусіду не хотілось на нас нападати.
Нарешті трохи зрозумів. Мабуть по буквах прочитав або дружина розтлумачила.
Але не зовсім.
Бо оте про "потребу" треба було кумекати навіть ще до нападу.
Це і є частка відповідальності за те, що не докумекав зробити щоб напад не стався.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді.
Що і як маю робити я всередині сімії- вирішує сімя і я...
Якщо ми щось недопрацювали і на нас напав громила - то це вина громили....
А те що ми вчились грати на скрипці , а не ходили в секцію боксу - це не наша вина.
Це вина громили...
Друге - а от побачивши що громила нам не друг, ми повинні хоча б одного члена сімї відправити в секцію боксу...
і це знову ж не має відношення до вини..
Коли тобі кажуть що ти винуватий бо армія якій ти віддав 25 років - не готова ?
Ти що робиш?
встаєш на дибки і кажеш що не винуватий бо все робив правильно..
Те саме й тут
Ми все робили правильно , бо хотіли жити так як жили..
а те що сусід виявився неадекватом - в цьому НАШОЇ вини немаєж.
Але урок ми отримали і висновки зробимо
Допетрав?
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:35
budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав:
При цьому
якщо мордоворот сусід напав на мою сімю... то вини СІМЇ в цьому немає , але є потреба проаналізувати ситуацію і вирішити що робити (ніж? кастет? ядерна зброя? ) щоб цьому 3,14дарастичному сусіду не хотілось на нас нападати.
Нарешті трохи зрозумів. Мабуть по буквах прочитав або дружина розтлумачила.
Але не зовсім.
Бо оте про "потребу" треба було кумекати навіть ще до нападу.
Це і є частка відповідальності за те, що не докумекав зробити щоб напад не стався.
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді.
Що і як маю робити я всередині сімії- вирішує сімя і я...
Якщо ми щось недопрацювали і на нас напав громила - то це вина громили....
А те що ми вчились грати на скрипці , а не ходили в секцію боксу - це не наша вина.
Це вина громили...
Друге - а от побачивши що громила нам не друг, ми повинні хоча б одного члена сімї відправити в секцію боксу...
і це знову ж не має відношення до вини..
Коли тобі кажуть що ти винуватий бо армія якій ти віддав 25 років - не готова ?
Ти що робиш?
встаєш на дибки і кажеш що не винуватий бо все робив правильно..
Те саме й тут
Ми все робили правильно , бо хотіли жити так як жили..
а те що сусід виявився неадекватом - в цьому НАШОЇ вини немаєж.
Але урок ми отримали і висновки зробимо
Допетрав?
Ну тугий.
Да я особисто тобі вже не раз вказав, що вини немає.
То що ти мені доводиш?
А от стосовно відповідальності дивись і читай.
До речі, не вигадуй знов --- в мене в посадових обов'язках ніколи і близько не було про "відповідає за ..." а-ля боєготовність збройних сил, обороноздатність країни і т.д.
Моя ділянка відповідальності визначена іншими межами. Саме за ону я і відповідаю.
То з якої стелі ти намагаєшся приписати до мене обов'язкки та відповідальність інших?
Знов вигадуєш та будуєш на своїх цих дурницях.
Ніззя, от ніззя бути настільки тугим...
Це лихо.
В тебе типова манера мента. Так само тупо вигадуєш і тупо торочиш щось своє.
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:42
detroytred написав:
в мене в посадових обов'язках ніколи і близько не було про "відповідає за ..." а-ля боєготовність збройних сил, обороноздатність країни і т.д.
Навіщо мені совкове крючкотворство?
Не було в тебе в посадових обовязках.. а гроші за що отримував? за правильне пересування плацом і вчасне облизування керівницттва?
Тому й пробую пояснити
Перше - людина стає нормальною-коли отримує доходи по наслідкам своєї діяльності...
Друге - лампаси/зірочки/зарплати- повинні давати не за проходження парадним строєм по плацу, а за зроблену роботу.
Зроблена робота в армії і здані 10% території бо нічим обороняти - ц ене критерій по якому можна виплатити пенсії тим хто 25 років армію будував.
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:52
budivelnik написав: detroytred написав:
в мене в посадових обов'язках ніколи і близько не було про "відповідає за ..." а-ля боєготовність збройних сил, обороноздатність країни і т.д.
Навіщо мені совкове крючкотворство?
Не було в тебе в посадових обовязках.. а гроші за що отримував? за правильне пересування плацом і вчасне облизування керівницттва?
Тому й пробую пояснити
Перше - людина стає нормальною-коли отримує доходи по наслідкам своєї діяльності...
Друге - лампаси/зірочки/зарплати- повинні давати не за проходження парадним строєм по плацу, а за зроблену роботу.
Зроблена робота в армії і здані 10% території бо нічим обороняти - ц ене критерій по якому можна виплатити пенсії тим хто 25 років армію будував.
Знов вигадуєш.
Це не крючкотворство, а прямо і чітко визначені обов'язки та за що саме відповідає конкретна посадова особа.
І саме за це отримує грошове забезпечення.
Виключно саме за виконання цих обов'язків.
А з колективною відповідальністю дуй в свій совок.
Хоча навіть в ньому отакої твоєї дурні не було.
Ти взагалі якусь дурницю несеш.
Прапор вигадав свої критерії. Ще й колективної відповідальності.
І сміх, і гріх...
Лихо.
Корону зніми, чудило.
Мент він хоча б на посаді і висуває претензії до інших. Нехай і тупі-дурні.
А ти-то з чого?
Бо хочеться))
________________________
Коли знайдеш китайців, в'єтнамців та ін. іноземців, які платять країні добряче валютою за те, що їх вчили "ходити по плацу" тощо, телеграфуй. Поставимо на поток.
А доти це лише твої чергові дурні уяви, на яких ти все і будуєш.
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:59
detroytred написав:
А з колективною відповідальністю дуй в свій совок.
воєнпенс
Україна частково винувата - це твій і лада дописи
тепер
колективна відповідальність - дуй в совок
То труси-хрестик
Україна колективно винувата чи дуй в совок?
І з такими дурниками які як лящ крутиться приходиться спілкуватись
В тебе хоч ЩОСЬ своє є? чи все прочитане в посадових інструкціях?
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