detroytred написав:А з колективною відповідальністю дуй в свій совок.
воєнпенс Україна частково винувата - це твій і лада дописи тепер колективна відповідальність - дуй в совок То труси-хрестик Україна колективно винувата чи дуй в совок?
І з такими дурниками які як лящ крутиться приходиться спілкуватись В тебе хоч ЩОСЬ своє є? чи все прочитане в посадових інструкціях?
Ну тугий. По буквах спробуй. Там по буквах в мене чітко про часткову відповідальність. Декілька разів. Не "частково винувата", як ти на голубом глазу брешеш, а про часткову відповідальність. Про вину України від мене нема ні слова, ні натяку.
Типовий мент)) Добре,що ти в армії не залишився або в поліцію тощо не пішов. Тобі апріорі ніззя надавати навіть найдрібних повноважень.
СВОЄ ти своїй дружині тлумач-висувай... Отам все суто на особистих хатєлках. І фантазіях-вигадках)) будуй.
budivelnik написав:Дядя - ти ... ? Ти можеш розкласти котлети окремо і мухи окремо? 1 Україна не має ні частки ні цілого вини в тому що педерація напала. В нападі винувата-росія. Забий це собі гвіздками в голови, можеш навіть ржавими 2 А от те що українці повинні проаналізувати свою поведінку ( в тому числі і політичну) перед нападом щоб в подальшому недопоскати подібного - то це не вина, це обовязок. .............
Из вашего 2п. следует, что Украина совершила какие-то ошибки, иначе нечего анализировать. Но если такие ошибки были, то значит есть какая-то доля вины/ответственности Украины. Но у вас даже не хватает ума понять, что ваши 2 пункта противоречат друг другу.
може такий приклад допоможе будівельнику: живе сімя біля лісу, і знає що там має берлогу скажений ведмідь. І от вони замість того щоб триматись подалі / приручити чи купити рушницю, ходили ще в ведмедя кидати каміням, штирхати палицями, показувати факери, та співати ведмідь-пуйло. До всього ще й шериф з сусідьного села їх підбурював, дав марну надію що їх приймуть у спілку мисливців, обіцяючи у випадку чогось гарячу підтримку та стурбованість В результаті скажений ведмідь все-таки напав. Безумовно винен ведмідь, але частина відповідальності лежить і на сімї
А лично вы в этой семье? Камни кидали? Почему не съехали от семейки? Или просто мимопроходили?
Hotab написав:У мене не секрет: 18+5% від всієї суми, і 22% від перших 160 тис грн.
Истины ради, від перших 160 тис грн будет не 22+23=45%, а (22+23)/122=37%. Миленько: богатые платят 23% от доходов, а бедные - 37%. Ну и НДС ещё и акцизы разные.
flyman написав:.......... з.і. Сьогодні проснувся з думкою, а що від сьогодні "пенсіонер" і нікуди спішити не потрібно. $155 в місяць як куща (с), що ще потрібно щоб зустріти старість (Ж18-35, філіпінка)
Неверно. Сегодня вам достаточно $155 в месяц. Лет через 10 (а, может, и раньше) окажется, что это слишком мало и надо, к примеру, $300.
якщо ЛАД не знає що таке дисконтування грошового потоку, то поясню, напр. середня інфляція 3%, трежері на 30 років 5% питання із зірочкою, скільки буде через 10 років $155 в сьогоднішніх цінах, а через десять років в майбутніх цінах? А скільки принесуть умовні Т-білси?
"От на цих 2% і живем" (с)
з.і. тільки не треба про чорних лебедів і тунгуські метеорити, як то пишуть в підручниках "при всіх інших рівних умовах"
flyman написав:якщо ЛАД не знає що таке дисконтування грошового потоку, то поясню, напр. середня інфляція 3%, трежері на 30 років 5% питання із зірочкою, скільки буде через 10 років $155 в сьогоднішніх цінах, а через десять років в майбутніх цінах? А скільки принесуть умовні Т-білси?
"От на цих 2% і живем" (с)
з.і. тільки не треба про чорних лебедів і тунгуські метеорити, як то пишуть в підручниках "при всіх інших рівних умовах"
На какие толь подвиги не способен человек, лишь бы не работать 😁
flyman написав:.......... з.і. Сьогодні проснувся з думкою, а що від сьогодні "пенсіонер" і нікуди спішити не потрібно. $155 в місяць як куща (с), що ще потрібно щоб зустріти старість (Ж18-35, філіпінка)
Неверно. Сегодня вам достаточно $155 в месяц. Лет через 10 (а, может, и раньше) окажется, что это слишком мало и надо, к примеру, $300.
300$ -це пересування пішки, або громадським транспортом(на бензин не вистачає) комуналка (даже по скромному це 1800грн , я по своєму батьку пенсіонеру оріентуюсь, мобілка 120грн), ліки-мінімум 300грн(це майже для здорової людини(аспірін кардіо), одежа не потрібна?(скарпетки і білизна -300грн),взуття?(ні) залишається десь 7500грн-сьогодні це достатньо на одну людину, а якщо треба приймати якісь ліки типу (протитромбозні, типу ксарелто, прадакса), то їжу залишенться 5к грн(це вже на межі)
flyman написав:якщо ЛАД не знає що таке дисконтування грошового потоку, то поясню, напр. середня інфляція 3%, трежері на 30 років 5% питання із зірочкою, скільки буде через 10 років $155 в сьогоднішніх цінах, а через десять років в майбутніх цінах? А скільки принесуть умовні Т-білси?
"От на цих 2% і живем" (с)
з.і. тільки не треба про чорних лебедів і тунгуські метеорити, як то пишуть в підручниках "при всіх інших рівних умовах"
На какие толь подвиги не способен человек, лишь бы не работать 😁
до чєго дошол прогрес: вкальівают роботи, а нє чєловєк (с) (тм)