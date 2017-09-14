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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13502135031350413505>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:05

  budivelnik написав:
  detroytred написав:А з колективною відповідальністю дуй в свій совок.
воєнпенс
Україна частково винувата - це твій і лада дописи
тепер
колективна відповідальність - дуй в совок
То труси-хрестик
Україна колективно винувата чи дуй в совок?

І з такими дурниками які як лящ крутиться приходиться спілкуватись
В тебе хоч ЩОСЬ своє є? чи все прочитане в посадових інструкціях?

Ну тугий.
По буквах спробуй.
Там по буквах в мене чітко про часткову відповідальність. Декілька разів.
Не "частково винувата", як ти на голубом глазу брешеш, а про часткову відповідальність.
Про вину України від мене нема ні слова, ні натяку.

Типовий мент))
Добре,що ти в армії не залишився або в поліцію тощо не пішов.
Тобі апріорі ніззя надавати навіть найдрібних повноважень.

СВОЄ ти своїй дружині тлумач-висувай...
Отам все суто на особистих хатєлках. І фантазіях-вигадках)) будуй.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:10

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:Дядя - ти ... ?
Ти можеш розкласти котлети окремо і мухи окремо?
1 Україна не має ні частки ні цілого вини в тому що педерація напала.
В нападі винувата-росія.
Забий це собі гвіздками в голови, можеш навіть ржавими
2 А от те що українці повинні проаналізувати свою поведінку ( в тому числі і політичну) перед нападом щоб в подальшому недопоскати подібного - то це не вина, це обовязок.
.............

Из вашего 2п. следует, что Украина совершила какие-то ошибки, иначе нечего анализировать.
Но если такие ошибки были, то значит есть какая-то доля вины/ответственности Украины.
Но у вас даже не хватает ума понять, что ваши 2 пункта противоречат друг другу.

може такий приклад допоможе будівельнику:
живе сімя біля лісу, і знає що там має берлогу скажений ведмідь. І от вони замість того щоб триматись подалі / приручити чи купити рушницю, ходили ще в ведмедя кидати каміням, штирхати палицями, показувати факери, та співати ведмідь-пуйло.
До всього ще й шериф з сусідьного села їх підбурював, дав марну надію що їх приймуть у спілку мисливців, обіцяючи у випадку чогось гарячу підтримку та стурбованість
В результаті скажений ведмідь все-таки напав.
Безумовно винен ведмідь, але частина відповідальності лежить і на сімї

А лично вы в этой семье? Камни кидали?
Почему не съехали от семейки?
Или просто мимопроходили?
  Hotab написав:У мене не секрет: 18+5% від всієї суми, і 22% від перших 160 тис грн.

Истины ради, від перших 160 тис грн будет не 22+23=45%, а (22+23)/122=37%.
Миленько: богатые платят 23% от доходов, а бедные - 37%. Ну и НДС ещё и акцизы разные.

  fler написав:
  anduzenko написав:
  fler написав:flyman, ̶с̶е̶л̶о̶ ̶н̶е̶а̶с̶ф̶а̶л̶ь̶т̶о̶в̶а̶н̶е̶, читайте новини
https://delo.ua/news/amerikanski-fondov ... na-444326/

Стесняюсь спросить, а про "baburu keiki" в вашем асфальтированном селе слышали?

Розкажіть про це Колі на еміграційній гілці, який чомусь щодня рахує свої збитки (від "умовних цифер на табло" по Флаймену) і пише про "як все добре в США".

Да это оффтопик на этой ветке. Но там вы почему-то не отмечаетесь.
Востаннє редагувалось anduzenko в Пон 07 кві, 2025 11:46, всього редагувалось 9 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:12

От на цих 2% і живем (с)

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
з.і.
Сьогодні проснувся з думкою, а що від сьогодні "пенсіонер" і нікуди спішити не потрібно.
$155 в місяць як куща (с), що ще потрібно щоб зустріти старість (Ж18-35, філіпінка)

Неверно.
Сегодня вам достаточно $155 в месяц. Лет через 10 (а, может, и раньше) окажется, что это слишком мало и надо, к примеру, $300.

якщо ЛАД не знає що таке дисконтування грошового потоку, то поясню, напр. середня інфляція 3%, трежері на 30 років 5%
питання із зірочкою, скільки буде через 10 років $155 в сьогоднішніх цінах, а через десять років в майбутніх цінах?
А скільки принесуть умовні Т-білси?

"От на цих 2% і живем" (с)

з.і.
тільки не треба про чорних лебедів і тунгуські метеорити, як то пишуть в підручниках "при всіх інших рівних умовах"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:19

  flyman написав:якщо ЛАД не знає що таке дисконтування грошового потоку, то поясню, напр. середня інфляція 3%, трежері на 30 років 5%
питання із зірочкою, скільки буде через 10 років $155 в сьогоднішніх цінах, а через десять років в майбутніх цінах?
А скільки принесуть умовні Т-білси?

"От на цих 2% і живем" (с)

з.і.
тільки не треба про чорних лебедів і тунгуські метеорити, як то пишуть в підручниках "при всіх інших рівних умовах"

На какие толь подвиги не способен человек, лишь бы не работать 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:20

:roll:

ЗСУ дозволять комплектувати цивільними? Військові частини, батальйони та шпиталі вводять нові посади.

«Це офіцери, сержанти і солдати соціального супроводу. Мета – допомагати у різних питаннях військовим, пораненим, їхнім родинам та командирам частин», – заступник міністра оборони України Мельник.

Генштаб має розробити критерії, що дозволять комплектувати ці посади цивільними через центри рекрутингу.

https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... _pYOybG_zk
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:20

  ЛАД написав:
  flyman написав:..........
з.і.
Сьогодні проснувся з думкою, а що від сьогодні "пенсіонер" і нікуди спішити не потрібно.
$155 в місяць як куща (с), що ще потрібно щоб зустріти старість (Ж18-35, філіпінка)

Неверно.
Сегодня вам достаточно $155 в месяц. Лет через 10 (а, может, и раньше) окажется, что это слишком мало и надо, к примеру, $300.


300$ -це пересування пішки, або громадським транспортом(на бензин не вистачає)
комуналка (даже по скромному це 1800грн , я по своєму батьку пенсіонеру оріентуюсь, мобілка 120грн), ліки-мінімум 300грн(це майже для здорової людини(аспірін кардіо), одежа не потрібна?(скарпетки і білизна -300грн),взуття?(ні)
залишається десь 7500грн-сьогодні це достатньо на одну людину, а якщо треба приймати якісь ліки типу (протитромбозні, типу ксарелто, прадакса), то їжу залишенться 5к грн(це вже на межі)
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:22

  Сибарит написав:
  flyman написав:якщо ЛАД не знає що таке дисконтування грошового потоку, то поясню, напр. середня інфляція 3%, трежері на 30 років 5%
питання із зірочкою, скільки буде через 10 років $155 в сьогоднішніх цінах, а через десять років в майбутніх цінах?
А скільки принесуть умовні Т-білси?

"От на цих 2% і живем" (с)

з.і.
тільки не треба про чорних лебедів і тунгуські метеорити, як то пишуть в підручниках "при всіх інших рівних умовах"

На какие толь подвиги не способен человек, лишь бы не работать 😁

до чєго дошол прогрес:
вкальівают роботи, а нє чєловєк (с) (тм)
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:22

послухайте уважно розумну людину, можна робити щось і слухати(навіть за кермом)

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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:23

Місце Гринкевичів на тендерах Міноборони зайняли три фірми-м

https://www.unian.ua/society/misce-grin ... 68919.html
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:23

prodigy


то їжу залишенться 5к грн(це вже на межі)


якщо урізати бюджет далі, то починаються незворотні процеси: дивишся соскіна, мрієш про дівчат, але не маєш їх та інших негативи
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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