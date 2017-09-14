ЛАД написав:Из вашего 2п. следует, что Украина совершила какие-то ошибки, иначе нечего анализировать. Но если такие ошибки были, то значит есть какая-то доля вины/ответственности Украины. Но у вас даже не хватает ума понять, что ваши 2 пункта противоречат друг другу.
може такий приклад допоможе будівельнику: живе сімя біля лісу, і знає що там має берлогу скажений ведмідь. І от вони замість того щоб триматись подалі / приручити чи купити рушницю, ходили ще в ведмедя кидати каміням, штирхати палицями, показувати факери, та співати ведмідь-пуйло. До всього ще й шериф з сусідьного села їх підбурював, дав марну надію що їх приймуть у спілку мисливців, обіцяючи у випадку чогось гарячу підтримку та стурбованість В результаті скажений ведмідь все-таки напав. Безумовно винен ведмідь, але частина відповідальності лежить і на сімї
А лично вы в этой семье? Камни кидали? Почему не съехали от семейки? Или просто мимопроходили?
Hotab написав:У мене не секрет: 18+5% від всієї суми, і 22% від перших 160 тис грн.
Истины ради, від перших 160 тис грн будет не 22+23=45%, а 22+23/122=37%. Миленько: богатые платят 23% от доходов, а бедные - 37%. Ну и НДС ещё и акцизы разные.
Все те вопрсы в рамках той аналогии особого значения не имеют: индивидуально и сейчас можно проблему решить.
>>> Миленько: богатые платят 23% от доходов, а бедные - 37%. В магазинах уже % от доходов стали принимать?
prodigy написав:послухайте уважно розумну людину, можна робити щось і слухати(навіть за кермом)
Навіть не знаю, як в одній голові можуть співіснувати дві думки: рфія це ніщо і ніяк; і рфія свій проект (президента) проштовхнула в найпотужнішій країні світу. Ще й потім третя - після цього рфія гепнеться незабаром.
А стосовно відео: у автора чудова репліка мимоходь -- Трамп вершитєлєм судєб міра, хоча на самом дєлє нє он. А хтоооооуууу? От про це краще б він автор розповів, а не хфантазію про "путін поставив Трампа" (на президента).
От зараз показують, обрали очільників конгресу місцевих та регіональних влад! Чого тільки не навигадували, інститути, переінститути, мегагіга стратегічних досліджень майбутньої аналітики, їх мільйон, і всі заброньовані, деяки з бюджета купу грошей отримують. Нащо вони всі потрібні? Корупційних влад мало, треба ще очільники конгресів цих всіх влад, ніхто не розуміє, нащо вони потрібні, але купа грошей, мабуть, іде, і так влада на владі і мент на менті!
budivelnik написав:........ Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді. Що і як маю робити я всередині сімії- вирішує сімя і я... Якщо ми щось недопрацювали і на нас напав громила - то це вина громили.... А те що ми вчились грати на скрипці , а не ходили в секцію боксу - це не наша вина. Це вина громили... ........... Але урок ми отримали і висновки зробимо .........
"Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді". Продолжайте "грати на скрипці" и рассказывать о вине "громилы". Никаких выводов вы сделать неспособны.