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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13502135031350413505
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:23

CRUDE OIL WTI 59.9

CRUDE OIL WTI 59.9
https://stooq.pl/q/?s=cl.f&c=5d&t=l&a=lg&b=0
5 хвиля.
це вже останнє дно, чи що там згідно хвильової теорії Еліота?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 кві, 2025 11:25, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:25

  Xenon написав::roll:

ЗСУ дозволять комплектувати цивільними? Військові частини, батальйони та шпиталі вводять нові посади.

«Це офіцери, сержанти і солдати соціального супроводу. Мета – допомагати у різних питаннях військовим, пораненим, їхнім родинам та командирам частин», – заступник міністра оборони України Мельник.

Генштаб має розробити критерії, що дозволять комплектувати ці посади цивільними через центри рекрутингу.

https://www.youtube.com/watch?app=deskt ... _pYOybG_zk

Якщо цивільними, то працівниками ЗСУ. Цивільними. Як завжди і було.

Тільки замміністра вказує на "Це офіцери, сержанти і солдати".

Скоріше будуть і ті, і ті.
Введуть посади і всл, і пр.зсу.
Тільки що нові.
Соціального супроводу будуть називатися.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:41

  anduzenko написав:
  Letusrock написав:
  ЛАД написав:Из вашего 2п. следует, что Украина совершила какие-то ошибки, иначе нечего анализировать.
Но если такие ошибки были, то значит есть какая-то доля вины/ответственности Украины.
Но у вас даже не хватает ума понять, что ваши 2 пункта противоречат друг другу.

може такий приклад допоможе будівельнику:
живе сімя біля лісу, і знає що там має берлогу скажений ведмідь. І от вони замість того щоб триматись подалі / приручити чи купити рушницю, ходили ще в ведмедя кидати каміням, штирхати палицями, показувати факери, та співати ведмідь-пуйло.
До всього ще й шериф з сусідьного села їх підбурював, дав марну надію що їх приймуть у спілку мисливців, обіцяючи у випадку чогось гарячу підтримку та стурбованість
В результаті скажений ведмідь все-таки напав.
Безумовно винен ведмідь, але частина відповідальності лежить і на сімї

А лично вы в этой семье? Камни кидали?
Почему не съехали от семейки?
Или просто мимопроходили?
  Hotab написав:У мене не секрет: 18+5% від всієї суми, і 22% від перших 160 тис грн.

Истины ради, від перших 160 тис грн будет не 22+23=45%, а 22+23/122=37%.
Миленько: богатые платят 23% от доходов, а бедные - 37%. Ну и НДС ещё и акцизы разные.

Все те вопрсы в рамках той аналогии особого значения не имеют: индивидуально и сейчас можно проблему решить.

>>> Миленько: богатые платят 23% от доходов, а бедные - 37%.
В магазинах уже % от доходов стали принимать? :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:48

  prodigy написав:послухайте уважно розумну людину, можна робити щось і слухати(навіть за кермом)


Навіть не знаю, як в одній голові можуть співіснувати дві думки: рфія це ніщо і ніяк; і рфія свій проект (президента) проштовхнула в найпотужнішій країні світу.
Ще й потім третя - після цього рфія гепнеться незабаром.

А стосовно відео: у автора чудова репліка мимоходь -- Трамп вершитєлєм судєб міра, хоча на самом дєлє нє он.
А хтоооооуууу?
От про це краще б він автор розповів, а не хфантазію про "путін поставив Трампа" (на президента).

Соскін не гірший))
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:56

  _hunter написав:>>> Миленько: богатые платят 23% от доходов, а бедные - 37%.
В магазинах уже % от доходов стали принимать? :roll:

якби відчислення в ПФ (який тобі потім може повернуть) не дуже ОК,
в Польщі теж є "стеля ЗУСа"
цікаве інше, чому хотаб ПФ включає в податок в неньці, а про там ПФ та інший соцстрах забуває?
Востаннє редагувалось flyman в Пон 07 кві, 2025 11:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:57

От зараз показують, обрали очільників конгресу місцевих та регіональних влад! Чого тільки не навигадували, інститути, переінститути, мегагіга стратегічних досліджень майбутньої аналітики, їх мільйон, і всі заброньовані, деяки з бюджета купу грошей отримують. Нащо вони всі потрібні? Корупційних влад мало, треба ще очільники конгресів цих всіх влад, ніхто не розуміє, нащо вони потрібні, але купа грошей, мабуть, іде, і так влада на владі і мент на менті!
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 12:01

  budivelnik написав:........
Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді.
Що і як маю робити я всередині сімії- вирішує сімя і я...
Якщо ми щось недопрацювали і на нас напав громила - то це вина громили....
А те що ми вчились грати на скрипці , а не ходили в секцію боксу - це не наша вина.
Це вина громили...
...........
Але урок ми отримали і висновки зробимо
.........

"Ще раз для тих в кого рація на бронепоїзді".
Продолжайте "грати на скрипці" и рассказывать о вине "громилы".
Никаких выводов вы сделать неспособны.
ЛАД
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