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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1350613507135081350913510>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:57

jump

7 адмінштрафів за водіння у стані аватара


Як таке можливо? Після першого ж разу суд забирає права на рік.
Чи ДО суду по тимчасовим ще 6 раз ??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 18:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:имеют.
А вот сабатикал в Украине...
У меня сейчас у 2 друзей дочки как раз покатались. Э-эх. (Естественно, не в Украине).

я как бы писал про саббатикал вообще, вырваться на свободу в мировые просторы
но даже диван с ̶к̶н̶и̶г̶а̶м̶и̶ планшетом и то лучше, чем нынешняя антиутопия
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:05

  fox767676 написав:Banderlog
а якщо електрошокером вас в португалії репатріюють для повернення боргу за з`їденні баварські ковбаски :mrgreen:

какое Португалия имеет отношение к баварским колбаскам наверное можно понять только если железные копыта прошлись по черепу и оставили явные следы... :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Прохожий написав:ение к баварским колбаскам наверное можно понять только если железные копыта прошлись по черепу и оставили явные следы...

бандерлог начал свою службу на полигонах баварии
и заканчивает сзч-шником в португалии
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:08

  fox767676 написав:Banderlog
а якщо електрошокером вас в португалії репатріюють для повернення боргу за з`їденні баварські ковбаски :mrgreen:
а до чого тут португалія? Я там боргів ще не робив :lol:
Може мені тут клімат не підходить? І вино кисле. та і ваще я пацифіст і макак полюбив... :lol:
Ну хіба не правда? чого мобілізовані мають таскати ухилянтів? Так можно і грижу заробити, або за палець хтось вкусить...
За 25т воно варте того?
Ладно, там ще коли взятки береш, завезти пару грошовитих ухилянтів кудись на підвал, не зовсім в тцк, мілоє дєло... :lol:
а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:09

  Hotab написав:jump

7 адмінштрафів за водіння у стані аватара


Як таке можливо? Після першого ж разу суд забирає права на рік.
Чи ДО суду по тимчасовим ще 6 раз ??


без проблем 8)
до прикладу у Львові є унікальний хлопака :lol:

Топ-13 серійних нетверезих водіїв Львова
Як небезпечні водії уникають покарань

39-річний львів’янин Роман Довганик – один з рекордсменів з нетверезого керування у Львові. Чоловік, судячи з усього, має залежність від наркотиків, під дією яких дуже часто керує автомобілем Ford Focus. У 2019 році у його машині навіть знайшли шприци. А лише з початку 2021 року Довганика уже 10 разів затримали за кермом під наркотиками. Як йому це вдалося? Виявляється, це не так вже і складно.
https://zaxid.net/lviv_reyting_netverez ... i_n1528360

а тцкуни у нас зараз - це мафія в законі :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а до чого тут португалія? Я там боргів ще не робив

Залізній Урсулі розповідати будете в челобітних :)
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?

трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос" :D
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 кві, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:22

?

Не можу зрозуміти.

Є отаке:
вересень 2024
*Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.*
https://www.volynnews.com/news/all/shch ... inoborony/

І 7 квітня 2025 отаке:
*Загальна кількість звернень досягла 49 543.
Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб."
https://mod.gov.ua/news/zagalna-kilkist ... zhe-50-000

Тобто 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України.
Лише процес приєднання?
І лише всього 9964?
А якже щомісяця долучається 6,5 тисяч осіб?

Хоча може це тепер в місяць 50 тис. звернень і 9,9 тис. призивається в місяць.
А раніше було 6,5 тисяч в місяць.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 кві, 2025 19:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:26

  detroytred написав:Тобто 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України.
Лише процес приєднання?
І лише всього 9964?
А якже щомісяця долучається 6,5 тисяч осіб?

в часи "соцсєтєй" розрахунок на: що було раніше вже ніхто не пам'ятає ))
і це дійсно так, 90+% людей давно забуло які вкиди чи факти були в минулому році.
мало хто пам'ятає навіть базові речі типу скільки мирних планів було в минулому році ))
sergey_stasyuk555
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