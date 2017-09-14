7 адмінштрафів за водіння у стані аватара
Як таке можливо? Після першого ж разу суд забирає права на рік.
Чи ДО суду по тимчасовим ще 6 раз ??
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Додано: Пон 07 кві, 2025 18:57
jump
Як таке можливо? Після першого ж разу суд забирає права на рік.
Чи ДО суду по тимчасовим ще 6 раз ??
Додано: Пон 07 кві, 2025 18:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:05
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:08
а до чого тут португалія? Я там боргів ще не робив
Може мені тут клімат не підходить? І вино кисле. та і ваще я пацифіст і макак полюбив...
Ну хіба не правда? чого мобілізовані мають таскати ухилянтів? Так можно і грижу заробити, або за палець хтось вкусить...
За 25т воно варте того?
Ладно, там ще коли взятки береш, завезти пару грошовитих ухилянтів кудись на підвал, не зовсім в тцк, мілоє дєло...
а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:09
без проблем
до прикладу у Львові є унікальний хлопака
Топ-13 серійних нетверезих водіїв Львова
Як небезпечні водії уникають покарань
39-річний львів’янин Роман Довганик – один з рекордсменів з нетверезого керування у Львові. Чоловік, судячи з усього, має залежність від наркотиків, під дією яких дуже часто керує автомобілем Ford Focus. У 2019 році у його машині навіть знайшли шприци. А лише з початку 2021 року Довганика уже 10 разів затримали за кермом під наркотиками. Як йому це вдалося? Виявляється, це не так вже і складно.
а тцкуни у нас зараз - це мафія в законі
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:11
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос"
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 кві, 2025 19:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:22
?
Не можу зрозуміти.
Є отаке:
вересень 2024
*Уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець повідомив, що щомісяця через рекрутингові центри до Сил оборони України долучаються в середньому 6 500 добровольців.*
І 7 квітня 2025 отаке:
*Загальна кількість звернень досягла 49 543.
Серед всіх громадян, що зверталися до центрів за консультацією, 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб."
Тобто 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України.
Лише процес приєднання?
І лише всього 9964?
А якже щомісяця долучається 6,5 тисяч осіб?
Хоча може це тепер в місяць 50 тис. звернень і 9,9 тис. призивається в місяць.
А раніше було 6,5 тисяч в місяць.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 кві, 2025 19:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 кві, 2025 19:26
в часи "соцсєтєй" розрахунок на: що було раніше вже ніхто не пам'ятає ))
і це дійсно так, 90+% людей давно забуло які вкиди чи факти були в минулому році.
мало хто пам'ятає навіть базові речі типу скільки мирних планів було в минулому році ))
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