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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13507135081350913510>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:28

  sergey_stasyuk555 написав:
  detroytred написав:Тобто 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України.
Лише процес приєднання?
І лише всього 9964?
А якже щомісяця долучається 6,5 тисяч осіб?

в часи "соцсєтєй" розрахунок на: що було раніше вже ніхто не пам'ятає ))
і це дійсно так, 90+% людей давно забуло які вкиди чи факти були в минулому році.
мало хто пам'ятає навіть базові речі типу скільки мирних планів було в минулому році ))

Там я додав:
- Хоча може це тепер в місяць 50 тис. звернень і 9,9 тис. призивається в місяць.
А раніше було 6,5 тисяч в місяць.

Може так.
Це було б логічно.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:31

не в місяць, за весь час більше року.
ще жінок 21%.
та більшість під загрозою мобілізації йдуть в рекрутинг по відношенню.
фактично це повний провал програми рекрутингу.
Востаннє редагувалось sergey_stasyuk555 в Пон 07 кві, 2025 19:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:36

  sergey_stasyuk555 написав:не в місяць, за весь час більше року.

Та отож. Дива.

Бо:
- За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій.
- почали процес приєднання... зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.

Тобто за тиждень:
- консультацій 1137
- почали процес приєднання 199 осіб


Якийсь треш виходить...
Це вже навіть не Матриця, а щось ще крутіше.
49 центрів і 199 осіб за тиждень.
Один центр 4 особи за тиждень.
Почали процес приєднання.

Да ну нафіг.
Не вірю.
Не може такого бути.
Може щось оту сторінку сайту криво склали.
Ну не можу такого уявити.
_________________________________
Нехай все ж таки "почали процес приєднання" - це приєднуються. Бо дійсно рік приєднуватися))

Отут маємо отакі цифри в лютому:
"За його словами, якщо раніше 5% забезпечувалося рекрутингом, а 95% – діяльністю ТЦК, то "ця цифра на сьогодні зросла у два з лишком рази".
https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-chl ... -rekruting
Тобто нехай десь 10+%.

Проста математика дасть загальну цифірь моб. в місяць.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 07 кві, 2025 20:00, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 19:42

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а до чого тут португалія? Я там боргів ще не робив

Залізній Урсулі розповідати будете в челобітних :)

Бачив я її залізо.)))) Весь берлін замазаний графіті прям по імперській архітектурі. Німеччина лишилась тільки в провінції.
Та і не хотю я сосисок , тут наївся. Морепродукти буду і портвейн)
Війна закінчується, так що треба приїхати раніше ніж туди толпи ухилянтів ломануться.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:02

"помощь только до лета 2023...(с)

"Норвегія надає 4 млрд крон – приблизно 332 млн євро ...
Ще 1 млрд крон надають для Європейського фонду миру, через який ЄС також фінансує військову допомогу для України..."
https://www.pravda.com.ua/news/2025/04/7/7506466/

0,415 ярда ойро
только норги
опять

викинги точно не из стойла жующих парнокопытных :mrgreen:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:24

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?

трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос" :D

Якщо сумніви біть чи не біть, то краще біть. А то раптом треба було.
Починати з ШРТ. По досвіду з ковід, там найлячливіші. Добровільно підуть.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:25

Якщо комусь цікаво про норгів.
Стосовно допомоги в сфері медіа, енергетики, боротьби з корупцією, екології.
https://detector.media/infospace/articl ... ykh-media/
https://welfare.green/docs/tips-guides/ ... tva-norad/
Такий собі норвежський ЮСАЙД.

Глобалісти...
Глобалістичні організації... Деми...
Підтримують Україну.

Дивно чому Норвегія не в ЄС?
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

_Mykola_ написав:
  flyman написав:
  _Mykola_ написав:Але з плюсів для ЗСУ, тисячі айтішників підуть копати окопи.

або розробляти бойових роботів (але це не точно), на які 11й рік марить хотаб платити податки із своєї гелікоптерної зепе

Так хоч у когось, є успішний кейс мобілізації, знайомих, знайомих-знайомих... у айтішні підрозділи будь яких сил оборони?
Таке враження що ці пропозиції на лобі, та на інших ресурсах для айтішників, це профанація, для того щоб виконати якийсь норматив чи вимогу, типу ми тут є, і не більше.
Тому з роботами явно не складеться і через 11 років. Тому Хотаб незамінний. :roll:
Є пару кейсів. Один ще на початку 22, інший минулорічний
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:37

  Дюрі-бачі написав:
  andrijk777 написав:Китай цим методом користується.

Коли? До 2005 був фіксований курс 8.27, а тепер курс 7.28

отож. а яка має бути динаміка курсу з профіцитом на міжбанку 1 трлн дол на рік? 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Пару поховали разом. У Кривому Розі відбулось прощання з 15-річними підлітками, які загинули внаслідок удару РФ 4 квітня
такі повідомлення дуже важко читати...

й стає цікаво, хоч після такого ЛАД й подібні можуть визнати, що русня - мразота? добре - керівництво Раші. хоча якщо поспілкуватися - 75 % населення. для них ми або самі обстріляли, або інсценування, або не знаю - мене там не було...

хоча питання риторичне...
Shaman
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  #<1 ... 13507135081350913510>
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