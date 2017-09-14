detroytred написав:Тобто 9 964 кандидати розпочали процес приєднання до Сил оборони України. Лише процес приєднання? І лише всього 9964? А якже щомісяця долучається 6,5 тисяч осіб?
в часи "соцсєтєй" розрахунок на: що було раніше вже ніхто не пам'ятає )) і це дійсно так, 90+% людей давно забуло які вкиди чи факти були в минулому році. мало хто пам'ятає навіть базові речі типу скільки мирних планів було в минулому році ))
Там я додав: - Хоча може це тепер в місяць 50 тис. звернень і 9,9 тис. призивається в місяць. А раніше було 6,5 тисяч в місяць.
sergey_stasyuk555 написав:не в місяць, за весь час більше року.
Та отож. Дива.
Бо: - За перший тиждень квітня центри рекрутингу української армії надали 1 137 консультацій. - почали процес приєднання... зокрема, за минулий тиждень цей показник склав 199 осіб.
Тобто за тиждень: - консультацій 1137 - почали процес приєднання 199 осіб
Якийсь треш виходить... Це вже навіть не Матриця, а щось ще крутіше. 49 центрів і 199 осіб за тиждень. Один центр 4 особи за тиждень. Почали процес приєднання.
Да ну нафіг. Не вірю. Не може такого бути. Може щось оту сторінку сайту криво склали. Ну не можу такого уявити. _________________________________ Нехай все ж таки "почали процес приєднання" - це приєднуються. Бо дійсно рік приєднуватися))
Banderlog написав:а до чого тут португалія? Я там боргів ще не робив
Залізній Урсулі розповідати будете в челобітних
Бачив я її залізо.)))) Весь берлін замазаний графіті прям по імперській архітектурі. Німеччина лишилась тільки в провінції. Та і не хотю я сосисок , тут наївся. Морепродукти буду і портвейн) Війна закінчується, так що треба приїхати раніше ніж туди толпи ухилянтів ломануться.
_Mykola_ написав:Але з плюсів для ЗСУ, тисячі айтішників підуть копати окопи.
або розробляти бойових роботів (але це не точно), на які 11й рік марить хотаб платити податки із своєї гелікоптерної зепе
Так хоч у когось, є успішний кейс мобілізації, знайомих, знайомих-знайомих... у айтішні підрозділи будь яких сил оборони? Таке враження що ці пропозиції на лобі, та на інших ресурсах для айтішників, це профанація, для того щоб виконати якийсь норматив чи вимогу, типу ми тут є, і не більше. Тому з роботами явно не складеться і через 11 років. Тому Хотаб незамінний.
Є пару кейсів. Один ще на початку 22, інший минулорічний
й стає цікаво, хоч після такого ЛАД й подібні можуть визнати, що русня - мразота? добре - керівництво Раші. хоча якщо поспілкуватися - 75 % населення. для них ми або самі обстріляли, або інсценування, або не знаю - мене там не було...