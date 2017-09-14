Я думаю, что президент говорил, прежде всего, о том, чтобы дать людям выбор. Газа. Жители Газы были заперты, в отличие от любого другого места, включая зоны боевых действий. Я имею в виду, будь то Украина, Сирия или любое другое место, люди могли уехать. Газа была единственным местом, где их заперли. Мы их не запирали. И что плохого в том, чтобы дать людям выбор? Мы говорили, в том числе за обедом, о некоторых странах — я не буду сейчас их называть, — которые говорят, что если жители Газы захотят уехать, мы готовы их принять. И я думаю, это правильное решение. Если дать — знаете, на восстановление Газы уйдут годы. А тем временем у людей может быть выбор. У президента есть видение. Страны откликаются на это видение. Мы работаем над этим. Надеюсь, у нас будут для вас хорошие новости», заявил Нетаньяху.