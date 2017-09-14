Banderlog написав:а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?
трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос"
вчора в запоріжжі зайшов в магазинчик з морепродуктами, на дверях - потрібен продавець, зарплата 27-35т грн. А тут таскай цих хороняк, що брикаються. Біть за 25т собі дороже... ще й хз на кого нарвешся.
Banderlog написав:а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?
трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос"
вчора в запоріжжі зайшов в магазинчик з морепродуктами, на дверях - потрібен продавець, зарплата 27-35т грн. А тут таскай цих хороняк, що брикаються. Біть за 25т собі дороже... ще й хз на кого нарвешся.
забавно наблюдать за общением "оперативного дежурного ЗСУ"-фанатом гундяева с махровым ухылянтом-ждуном... куда катится этот мир...?
fox767676 написав:трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос"
вчора в запоріжжі зайшов в магазинчик з морепродуктами, на дверях - потрібен продавець, зарплата 27-35т грн. А тут таскай цих хороняк, що брикаються. Біть за 25т собі дороже... ще й хз на кого нарвешся.
забавно наблюдать за общением "оперативного дежурного ЗСУ"-фанатом гундяева с махровым ухылянтом-ждуном... куда катится этот мир...?
Banderlog "грузітє кальмари бочками" У вас э хист про смачні речі розповідати я навіть граппу шабську по вашій наводці потестив Портвейн португальській Теж туди навідаюсь, бо в інсті однокласниці зазивають закатами
А. Манов пишет, что слово гагауз не связано с историческим названием племени, а является отличающей чертой вероисповедания среди тюрков Балкан. Он предполагает, что гагаузы получили это имя после принятия христианства. М.Т. Аджароглу рассматривает это слово так: «Слово гагауз не происходит от названия древних тюркских племён, а является отличающей чертой принявших христианство каракалпаков. Гагаузы, будучи христианами, перейдя через Дунай, жили в подданстве русских, охраняя русскую границу, получили название кала-уз т.е. «огузы, охраняющие крепость». После этого огузы или тюрки других племён, принимавшие христианство именовались гагаузами, т.е. огузы-христиане. Он тут же отмечает, что если бы «эа» или «эаэа» означало название тюркского племени, а не огузов-христиан, тогда относящиеся к одному этносу и исповедующие ислам гаджалы, так же должны были называться гагаузами.
Кто боялся проекта "Новый Иерусалим" с переселением евреев - выдыхайте, отмена. Будет "Новый Сектор Газа" 👍 🤘
Я думаю, что президент говорил, прежде всего, о том, чтобы дать людям выбор. Газа. Жители Газы были заперты, в отличие от любого другого места, включая зоны боевых действий. Я имею в виду, будь то Украина, Сирия или любое другое место, люди могли уехать. Газа была единственным местом, где их заперли. Мы их не запирали. И что плохого в том, чтобы дать людям выбор? Мы говорили, в том числе за обедом, о некоторых странах — я не буду сейчас их называть, — которые говорят, что если жители Газы захотят уехать, мы готовы их принять. И я думаю, это правильное решение. Если дать — знаете, на восстановление Газы уйдут годы. А тем временем у людей может быть выбор. У президента есть видение. Страны откликаются на это видение. Мы работаем над этим. Надеюсь, у нас будут для вас хорошие новости», заявил Нетаньяху.