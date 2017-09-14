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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13507135081350913510
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:41

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?

трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос" :D
вчора в запоріжжі зайшов в магазинчик з морепродуктами, на дверях - потрібен продавець, зарплата 27-35т грн. А тут таскай цих хороняк, що брикаються. Біть за 25т собі дороже... ще й хз на кого нарвешся.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:44

  Xenon написав:
Трамп также заявил, что любая страна, которая введет ответные пошлины против США, немедленно столкнется с новыми пошлинами, намного более высокими, чем те, которые действуют в настоящее время.

яка 3я?
це підкидний покєр з підвищенням ставок.
От побачим наскільки Китай з бейцами
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Дивно чому Норвегія не в ЄС?

а смысл?
логично абсолютно
газ отдельно ЕС отдельно)
но денеХ на защиту дают )))
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:50

  Banderlog написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:а як ти чесний? Та іще списаний з бойової частини в тцк по здоровю?

трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос" :D
вчора в запоріжжі зайшов в магазинчик з морепродуктами, на дверях - потрібен продавець, зарплата 27-35т грн. А тут таскай цих хороняк, що брикаються. Біть за 25т собі дороже... ще й хз на кого нарвешся.

забавно наблюдать за общением "оперативного дежурного ЗСУ"-фанатом гундяева с махровым ухылянтом-ждуном...
куда катится этот мир...?
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:54

  Прохожий написав:
  Banderlog написав:
  fox767676 написав:трагедія що достойна пера Шекспіра " біть ілі нє біть, вот в чом вопрос" :D
вчора в запоріжжі зайшов в магазинчик з морепродуктами, на дверях - потрібен продавець, зарплата 27-35т грн. А тут таскай цих хороняк, що брикаються. Біть за 25т собі дороже... ще й хз на кого нарвешся.

забавно наблюдать за общением "оперативного дежурного ЗСУ"-фанатом гундяева с махровым ухылянтом-ждуном...
куда катится этот мир...?

а єслі оні румуні?
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 20:55

Banderlog
"грузітє кальмари бочками" :)
У вас э хист про смачні речі розповідати
я навіть граппу шабську по вашій наводці потестив
Портвейн португальській
Теж туди навідаюсь, бо в інсті однокласниці зазивають закатами
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а єслі оні румуні?

звідкіля у вас гагаузів-каракалпаків такий ресентимент до румунів?
чорна невдячність
В Гагаузии не забудут, как оккупационная Румыния проводила геноцид гагаузов




І Князя Святослава ще вбили
А. Манов пишет, что слово гагауз не связано с историческим названием племени, а является отличающей чертой вероисповедания среди тюрков Балкан. Он предполагает, что гагаузы получили это имя после принятия христианства. М.Т. Аджароглу рассматривает это слово так: «Слово гагауз не происходит от названия древних тюркских племён, а является отличающей чертой принявших христианство каракалпаков. Гагаузы, будучи христианами, перейдя через Дунай, жили в подданстве русских, охраняя русскую границу, получили название кала-уз т.е. «огузы, охраняющие крепость». После этого огузы или тюрки других племён, принимавшие христианство именовались гагаузами, т.е. огузы-христиане. Он тут же отмечает, что если бы «эа» или «эаэа» означало название тюркского племени, а не огузов-христиан, тогда относящиеся к одному этносу и исповедующие ислам гаджалы, так же должны были называться гагаузами.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 23:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кто боялся проекта "Новый Иерусалим" с переселением евреев - выдыхайте, отмена.
Будет "Новый Сектор Газа" 👍 🤘

Я думаю, что президент говорил, прежде всего, о том, чтобы дать людям выбор. Газа. Жители Газы были заперты, в отличие от любого другого места, включая зоны боевых действий. Я имею в виду, будь то Украина, Сирия или любое другое место, люди могли уехать. Газа была единственным местом, где их заперли. Мы их не запирали. И что плохого в том, чтобы дать людям выбор? Мы говорили, в том числе за обедом, о некоторых странах — я не буду сейчас их называть, — которые говорят, что если жители Газы захотят уехать, мы готовы их принять. И я думаю, это правильное решение. Если дать — знаете, на восстановление Газы уйдут годы. А тем временем у людей может быть выбор. У президента есть видение. Страны откликаются на это видение. Мы работаем над этим. Надеюсь, у нас будут для вас хорошие новости», заявил Нетаньяху.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 23:54

і ні слова не пронетой вос

flyman
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  #<1 ... 13507135081350913510
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