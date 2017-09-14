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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 13508135091351013511
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 07:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Нах этот вацап прохожий нужен в принципе ?
Постить восторженные сопли про еврокредиты " ура теперь точно перемога" , которых хватит только чтобы харчеваться свиньям таким как он, присосавшимся к корыту. На что ещё эта амёба коррупционная без папы/мамы способна ?
Отрыжка уклада который и убил Украину?
Кого ты "ждуном" и ухылянгтом называешь, лох узкочелюстной?
Пока Украина хирургически не избавится от прыщей вроде прохожего, толку не будет
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 08:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Охуеть меня кацапская гнида в жизни дня не работавшая будет тут безнаказанно ждуном и ухылянтом обзывать

Это что индульгент такой если хлопать в ладошки в такт телемарафону то кацапу и свинье можно безнаказанно людей ждунами и ухылянтами обзывать.
Ты когда с балкона выпадешь, поймёшь что ошибался в коммуникациях
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 08:09

И не так страшны кацапские гниды перехожие, как подтанцовующие им рядящиеся в украинцев каракалпаки "люди татарські" флайманы
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 08:49

Пригадую 2019, за кого агітував цей зефанат, а тепер ось таке.
Зрадник.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 09:01

  detroytred написав:Якийсь треш виходить...
Це вже навіть не Матриця, а щось ще крутіше.
49 центрів і 199 осіб за тиждень.
Один центр 4 особи за тиждень.
Почали процес приєднання.


Ви повірили у цей процес?
токін хедс накидали цифри для лохторату та й по всьому 8)


Нещодавно президент Зеленський заявив, що в 2024 році в Україні щомісяця мобілізували 30 тисяч новобранців.

Як стверджують кілька співрозмовників УП у військовому керівництві і парламенті, такі цифри справді були, але лише в перші місяці після ухвалення "мобілізаційного" закону. Потім темпи почали сповільнюватися.

"Зараз мобілізація в Україні на хріново-допустимому рівні. Якщо в перші місяці після ухвалення закону ми набирали, умовно кажучи, 100% від потреб, то в січні – приблизно 70%, а були місяці, коли – 60–65%. Зважайте, що умовних 100% вистачає для того, щоб поповнювати втрати і тримати в тонусі підрозділи. Це не про збільшення бригад. Це просто для того, щоб не йти в мінус", – не під запис пояснює УП співрозмовник у військовому керівництві держави.

"Частина "бусифікованих" – "неліквід". В нас по навчальних центрах сидять хворі, категорія 50+, алкоголіки, наркомани. Керівники деяких центрів навіть придумали схему, як позбуватися їх: пропонують командирам взяти десять нормальних, а кількох "поганих" у нагрузку", – додає співрозмовник УП серед бойових командирів, який має справу з новобранцями.

Найбільш критично нестача бійців відчувається на передовій. Як тільки командування не намагається посилити піхоту – переведення з тилових підрозділів, мотиваційні контракти для молоді, але бійців у "полях" усе одно бракує.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/04/7/7506129/
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 09:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Ну це вже без мене.


піздуй пасхи освятити "кров'ю наших дітей з КР і не тільки"
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 09:39

Діючий посол США в Японії (2021-2025)Рам Ізраель Емануель в прямому ефірі критикує тарифну політику президент Трампа, на це ведучий шуткує-перевір свій айфон "може тебе вже звільнено"


цікаві факти про посла
Має подвійне (ізраїльське та американське) громадянство. Проходив добровільну військову службу в Армії оборони Ізраїлю в 1991 році під час Війни в Затоці.

тобто народився в США, і у віці 32роки добровільно поїхав проходити військову службу
в Ізраїлі.

Політична кар'єра Рама почалася з кампанії на захист прав споживачів в Іллінойсі.

Виграв всі локальні виборчі кампанії, в яких брав участь.
Один з основних політичних радників Білла Клінтона в 1993–1998.
Один з організаторів церемонії рукостискання Іцхака Рабіна з Ясіром Арафатом.
Один з «залаштункових учасників» «Угод у Вай-Ривер» (1998).
Член Палати представників від штату Іллінойсу з 2002 року. На виборах 2006 року отримав 78 % голосів виборців, в 2008 — 74 %.
Обраний у листопаді 2008 року президентом США Барак Обама призначив Рама Емануеля главою своєї адміністрації.
1 жовтня 2010 р. покинув адміністрацію Обами й повернувся в Чикаго з метою балотуватися на посаду мера Чикаго. Відзначали, що його інтерес до посади мера Чикаго, який він виявляв і раніше, ще більше посилився після заяв тодішнього мера міста Річарда Дейлі про небажання переобиратися на новий термін.

22 лютого 2011 обраний мером Чикаго, набравши в першому турі близько 55 % голосів. 51-річний Рам Емануель став першим мером Чикаго єврейського походження.


ось таких людей треба вибирати в президенти, а не закомплексованих з дитинства Павлинів і заздрісників(до кінця життя друмп буде заздріти Обамі)


Трамп сказав, що падіння фондового ринку (на 11 трильйонів)-це як приймати ліки.
Його команда підхопила, що навіть шуряча отрута може буде корисним(від головного болю? шуткує ведучій шоу)

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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 09:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Был еще один сородич нетаньяху Сережа Срывкин
Тоже пересказывал методички с телемарафона в ультимативном ключе
"украинцы воюют не за власть, а за страну"
Сам то чего не в окопе, расовые особенности только интернет политруком позволяют быть ?
Понаехали после голодомора
Из тех что за грошь удавятся - в реестрах все есть, и клянчание копеек как ВПО, и переход на 2%, и сутяжничество с мобилизованными в ЗСУ.
И перехожий такой же ж - никто не подтвердит что он хоть копейку задонатил
fox767676
 
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