Нах этот вацап прохожий нужен в принципе ? Постить восторженные сопли про еврокредиты " ура теперь точно перемога" , которых хватит только чтобы харчеваться свиньям таким как он, присосавшимся к корыту. На что ещё эта амёба коррупционная без папы/мамы способна ? Отрыжка уклада который и убил Украину? Кого ты "ждуном" и ухылянгтом называешь, лох узкочелюстной? Пока Украина хирургически не избавится от прыщей вроде прохожего, толку не будет
Охуеть меня кацапская гнида в жизни дня не работавшая будет тут безнаказанно ждуном и ухылянтом обзывать
Это что индульгент такой если хлопать в ладошки в такт телемарафону то кацапу и свинье можно безнаказанно людей ждунами и ухылянтами обзывать. Ты когда с балкона выпадешь, поймёшь что ошибался в коммуникациях
detroytred написав:Якийсь треш виходить... Це вже навіть не Матриця, а щось ще крутіше. 49 центрів і 199 осіб за тиждень. Один центр 4 особи за тиждень. Почали процес приєднання.
Ви повірили у цей процес? токін хедс накидали цифри для лохторату та й по всьому
Нещодавно президент Зеленський заявив, що в 2024 році в Україні щомісяця мобілізували 30 тисяч новобранців.
Як стверджують кілька співрозмовників УП у військовому керівництві і парламенті, такі цифри справді були, але лише в перші місяці після ухвалення "мобілізаційного" закону. Потім темпи почали сповільнюватися.
"Зараз мобілізація в Україні на хріново-допустимому рівні. Якщо в перші місяці після ухвалення закону ми набирали, умовно кажучи, 100% від потреб, то в січні – приблизно 70%, а були місяці, коли – 60–65%. Зважайте, що умовних 100% вистачає для того, щоб поповнювати втрати і тримати в тонусі підрозділи. Це не про збільшення бригад. Це просто для того, щоб не йти в мінус", – не під запис пояснює УП співрозмовник у військовому керівництві держави.
"Частина "бусифікованих" – "неліквід". В нас по навчальних центрах сидять хворі, категорія 50+, алкоголіки, наркомани. Керівники деяких центрів навіть придумали схему, як позбуватися їх: пропонують командирам взяти десять нормальних, а кількох "поганих" у нагрузку", – додає співрозмовник УП серед бойових командирів, який має справу з новобранцями.
Найбільш критично нестача бійців відчувається на передовій. Як тільки командування не намагається посилити піхоту – переведення з тилових підрозділів, мотиваційні контракти для молоді, але бійців у "полях" усе одно бракує. https://www.pravda.com.ua/articles/2025/04/7/7506129/
Діючий посол США в Японії (2021-2025)Рам Ізраель Емануель в прямому ефірі критикує тарифну політику президент Трампа, на це ведучий шуткує-перевір свій айфон "може тебе вже звільнено"
цікаві факти про посла
Має подвійне (ізраїльське та американське) громадянство. Проходив добровільну військову службу в Армії оборони Ізраїлю в 1991 році під час Війни в Затоці.
тобто народився в США, і у віці 32роки добровільно поїхав проходити військову службу в Ізраїлі.
Політична кар'єра Рама почалася з кампанії на захист прав споживачів в Іллінойсі.
Виграв всі локальні виборчі кампанії, в яких брав участь. Один з основних політичних радників Білла Клінтона в 1993–1998. Один з організаторів церемонії рукостискання Іцхака Рабіна з Ясіром Арафатом. Один з «залаштункових учасників» «Угод у Вай-Ривер» (1998). Член Палати представників від штату Іллінойсу з 2002 року. На виборах 2006 року отримав 78 % голосів виборців, в 2008 — 74 %. Обраний у листопаді 2008 року президентом США Барак Обама призначив Рама Емануеля главою своєї адміністрації. 1 жовтня 2010 р. покинув адміністрацію Обами й повернувся в Чикаго з метою балотуватися на посаду мера Чикаго. Відзначали, що його інтерес до посади мера Чикаго, який він виявляв і раніше, ще більше посилився після заяв тодішнього мера міста Річарда Дейлі про небажання переобиратися на новий термін.
22 лютого 2011 обраний мером Чикаго, набравши в першому турі близько 55 % голосів. 51-річний Рам Емануель став першим мером Чикаго єврейського походження.
ось таких людей треба вибирати в президенти, а не закомплексованих з дитинства Павлинів і заздрісників(до кінця життя друмп буде заздріти Обамі)
Трамп сказав, що падіння фондового ринку (на 11 трильйонів)-це як приймати ліки. Його команда підхопила, що навіть шуряча отрута може буде корисним(від головного болю? шуткує ведучій шоу)
Был еще один сородич нетаньяху Сережа Срывкин Тоже пересказывал методички с телемарафона в ультимативном ключе "украинцы воюют не за власть, а за страну" Сам то чего не в окопе, расовые особенности только интернет политруком позволяют быть ? Понаехали после голодомора Из тех что за грошь удавятся - в реестрах все есть, и клянчание копеек как ВПО, и переход на 2%, и сутяжничество с мобилизованными в ЗСУ. И перехожий такой же ж - никто не подтвердит что он хоть копейку задонатил