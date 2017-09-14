Додано: Вів 08 кві, 2025 13:42

andrijk777 написав: Трохи почитав про торгівельний баланс США. Ну що сказати... це просто ж*па.



​Ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний дефіцит у 2024 році:​

Китай: $295,4 млрд ​

Мексика: $171,8 млрд ​

В'єтнам: $123,46 млрд ​

Ірландія: $86,7 млрд ​

Німеччина: $84,82 млрд ​

Тайвань: $67,4 млрд ​

Японія: $62,6 млрд ​

Південна Корея: $60,2 млрд ​

Канада: $54,8 млрд ​

Таїланд: $41,5 млрд ​

...



А ​ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний профіцит у 2024 році:​

Нідерланди: $56 млрд​

Гонконг: $22 млрд​

Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): $19 млрд​

Австралія: $18 млрд​

Велика Британія: $12 млрд ​



Як бачите у них гігантські дефіцити з багатьма країнами і маленькі профіцити з парою країн.

Трамп фактично спасає ситуацію, бо ситуація реально фігова. А варіантів у Трампа то і не має. Я інших варіантів і не бачу. І винуватий звичайно не Трамп а поперєдніки.



Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі. Трохи​Ось список країн, з якими США мали найбільший торговельнийу 2024 році:​Китай: $295,4 млрд ​Мексика: $171,8 млрд ​В'єтнам: $123,46 млрд ​Ірландія: $86,7 млрд ​Німеччина: $84,82 млрд ​Тайвань: $67,4 млрд ​Японія: $62,6 млрд ​Південна Корея: $60,2 млрд ​Канада: $54,8 млрд ​Таїланд: $41,5 млрд ​...А ​ось список країн, з якими США мали найбільший торговельнийу 2024 році:​Нідерланди: $56 млрд​Гонконг: $22 млрд​Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): $19 млрд​Австралія: $18 млрд​Велика Британія: $12 млрд ​Як бачите у них гігантські дефіцити з багатьма країнами і маленькі профіцити з парою країн.Трамп фактично спасає ситуацію, бо ситуація реально фігова. А варіантів у Трампа то і не має. Я інших варіантів і не бачу. І винуватий звичайно не Трамп а поперєдніки.Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі.

тільки зараз прочитали?в них цей дисбаланс десь останні років двадцять.й це складна взаємодія.вже написав - чим закривався цей небаланс - друком баксів? як інакше би США зводило свій бюджет з дефіцитом під 1 трлн дол кожен рік? тобто у цієї політики були й певні вигоди для США. так, дефіцит звісно вийшов з-під контролю, але рятувати ситуацію можна по-різному.й бикувати з найближчими союзниками - не є розумним. з наведених цифр не бачу, що загалом з ЄС великий небаланс. тому він намагається виправити складну ситуацію з дефіцитом, але схоже не розуміє всіх цих взаємозв'язків. містер простих рішень - але прості рішення зазвичай лише погіршують ситуацію.й так, США виносили виробництва в треті країни вже років тридцять - тобто це була не те, що державна політика, але ніхто цьому не перешкоджав. а тепер за рік все виправити - оптимістичомусь ще ніде не зустрічав, що однією з можливих причин проблем з торговим балансом є відсутність ПДВ в США. це щодо варіантів. чи ви не розумієте, як ПДВ пов'язаний з експортом-імпортом?а може просто треба почати зі зменшення дефіциту бюджету? вони до речі й це намагаються робити, але знову ж - як вміють. але вони збираються й податки скорочувати - як це вони бачать все поєднати?