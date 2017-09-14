prodigy написав:Трамп сказав, що падіння фондового ринку (на 11 трильйонів)-це як приймати ліки. Його команда підхопила, що навіть шуряча отрута може буде корисним(від головного болю? шуткує ведучій шоу)
Флайман каже, що це лише "умовні цифри на табло", нема за що переживати. І чого це весь світ так збентежився?)))
торгує США з КНР і РФ - погане США, ввело США тарифи на торгівлю з КНР і РФ - дуже погане США. Проконсультуйтеся в тов. майор.
Трохи почитав про торгівельний баланс США. Ну що сказати... це просто ж*па.
Ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний дефіцит у 2024 році: Китай: $295,4 млрд Мексика: $171,8 млрд В'єтнам: $123,46 млрд Ірландія: $86,7 млрд Німеччина: $84,82 млрд Тайвань: $67,4 млрд Японія: $62,6 млрд Південна Корея: $60,2 млрд Канада: $54,8 млрд Таїланд: $41,5 млрд ...
А ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний профіцит у 2024 році: Нідерланди: $56 млрд Гонконг: $22 млрд Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): $19 млрд Австралія: $18 млрд Велика Британія: $12 млрд
Як бачите у них гігантські дефіцити з багатьма країнами і маленькі профіцити з парою країн. Трамп фактично спасає ситуацію, бо ситуація реально фігова. А варіантів у Трампа то і не має. Я інших варіантів і не бачу. І винуватий звичайно не Трамп а поперєдніки.
Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 08 кві, 2025 12:27, всього редагувалось 1 раз.
prodigy написав:Трамп сказав, що падіння фондового ринку (на 11 трильйонів)-це як приймати ліки. Його команда підхопила, що навіть шуряча отрута може буде корисним(від головного болю? шуткує ведучій шоу)
Флайман каже, що це лише "умовні цифри на табло", нема за що переживати. І чого це весь світ так збентежився?)))
торгує США з КНР і РФ - погане США, ввело США тарифи на торгівлю з КНР і РФ - дуже погане США. Проконсультуйтеся в тов. майор.
тарифів на рф не ввело, тарифи 50% на багату країну у Африці Лесото, це що? ти формулу розрахунку тарифів бачив? радник Трампа(коли радив ці тарифи) посилався на неіснуючого економічного експерта Рона Вара
Масштабні тарифи Трампа ґрунтувалися на "аналізі" вигаданого економіста на ім'я Рон Вара. Насправді Вара – анаграма прізвища Пітера Наварро, торгового радника Трампа, який сам і вигадав цього персонажа для підтримки своїх ідей.
Відомо, що Пітер Наварро потрапив в оточення Трампа після того, як зять американського президента – Джаред Кушнер – знайшов його на Amazon його книгу "Смерть від Китаю" та запросив приєднатися до передвиборчої кампанії Трампа 2016 року як економічного радника.
У своїх книгах, за словами Меддоу, Наварро часто посилався на роботи так званого економічного експерта на ім'я Рон Вара.
andrijk777 написав:Трохи почитав про торгівельний баланс США. Ну що сказати... це просто ж*па.
Ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний дефіцит у 2024 році: Китай: $295,4 млрд Мексика: $171,8 млрд В'єтнам: $123,46 млрд Ірландія: $86,7 млрд Німеччина: $84,82 млрд Тайвань: $67,4 млрд Японія: $62,6 млрд Південна Корея: $60,2 млрд Канада: $54,8 млрд Таїланд: $41,5 млрд ...
А ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний профіцит у 2024 році: Нідерланди: $56 млрд Гонконг: $22 млрд Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): $19 млрд Австралія: $18 млрд Велика Британія: $12 млрд
Як бачите у них гігантські дефіцити з багатьма країнами і маленькі профіцити з парою країн. Трамп фактично спасає ситуацію, бо ситуація реально фігова. А варіантів у Трампа то і не має. Я інших варіантів і не бачу. І винуватий звичайно не Трамп а поперєдніки.
-тарифи зроблять імпортовані товари тільки дорожчими для простих американців -для чого 30-35 років тому США перенесли виробничі потужності у країни сусіди (Мексіка і Канада), тому що там була дешева робоча сила
-перенести назад заводи до США? а хто і за які гроші будуть їх будувати , а працівників з Мексіки завезти теж? основу ввп США складає сфера обслуговування, "ржавий пояс" давно банкрут (Детройт, столиця моторив)
-стосовно експортно/імпортного балансу: США друкуючі долари скупають за безцінь всі блага людства, для цього навіть працювати не потрібно, треба щоб всі країни світу "приймали на віру у зелені папірці, а хто не згоден, ми йдемо до вас (авіаносці вже на шляху), що було сказано країнам БРІКС-найвіть не намагайтесь похитнути могутність ДОЛАРА, отримаєте на горіхи
ви мабуть не змогли настроїти субтітри і подивитесь чудові відео, де Трамп каже що тарифи -це не переговори, їго команда півторює, ні, не перговори, через день Трамп каже або тарифи, або переговори (тобто він закликає таким шляхом , в першу чергу Китай і ЕС до переговорів) подивіться відео де посол США в Японії каже: ми намагались зробити Японію, Тайвань, Південну Корею, Філіппіни ворогом для Китаю, а натомість вони відвертаються від США(завдяки Трампу) і ведуть власні переговори з Китаєм (гадаю успішні)
andrijk777 написав:Трохи почитав про торгівельний баланс США. Ну що сказати... це просто ж*па.
Ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний дефіцит у 2024 році: Китай: $295,4 млрд Мексика: $171,8 млрд В'єтнам: $123,46 млрд Ірландія: $86,7 млрд Німеччина: $84,82 млрд Тайвань: $67,4 млрд Японія: $62,6 млрд Південна Корея: $60,2 млрд Канада: $54,8 млрд Таїланд: $41,5 млрд ...
А ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний профіцит у 2024 році: Нідерланди: $56 млрд Гонконг: $22 млрд Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): $19 млрд Австралія: $18 млрд Велика Британія: $12 млрд
Як бачите у них гігантські дефіцити з багатьма країнами і маленькі профіцити з парою країн. Трамп фактично спасає ситуацію, бо ситуація реально фігова. А варіантів у Трампа то і не має. Я інших варіантів і не бачу. І винуватий звичайно не Трамп а поперєдніки.
Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі.
Тобто США отримують від вищеперелічених країн овердофіга товарів та послуг в обмін на свій різаний папір, який можуть друкувати у необмеженій кількості і ця ситуація їх не влаштовує. Безробіття у них на мінімальному рівні, ніби 4%, емігрантів женуть з країни, то кого ж вони хочуть на виробництва заганяти? Дивно.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 08 кві, 2025 13:41, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі.
Що має робити Трамп по-вашому? Нічого не робити - також поганий варіант. З такими дефіцитами США колись і загнеться.
Все він правильно робить, повертає виробництво до сша і відновлює ржавий пояс, да за рахунок американського споживача, но і за рахунок продавця. Покупець завжди правий більше не працює. За доступ до американського ринку треба буде платити. Секрет в тім що ринок не безграничний, вироблені для америки товари не продаш за ті самі гроші , що колись в америці в решту світу. Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.
andrijk777 написав:Трохи почитав про торгівельний баланс США. Ну що сказати... це просто ж*па.
Ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний дефіцит у 2024 році: Китай: $295,4 млрд Мексика: $171,8 млрд В'єтнам: $123,46 млрд Ірландія: $86,7 млрд Німеччина: $84,82 млрд Тайвань: $67,4 млрд Японія: $62,6 млрд Південна Корея: $60,2 млрд Канада: $54,8 млрд Таїланд: $41,5 млрд ...
А ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний профіцит у 2024 році: Нідерланди: $56 млрд Гонконг: $22 млрд Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): $19 млрд Австралія: $18 млрд Велика Британія: $12 млрд
Як бачите у них гігантські дефіцити з багатьма країнами і маленькі профіцити з парою країн. Трамп фактично спасає ситуацію, бо ситуація реально фігова. А варіантів у Трампа то і не має. Я інших варіантів і не бачу. І винуватий звичайно не Трамп а поперєдніки.
Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі.
тільки зараз прочитали? в них цей дисбаланс десь останні років двадцять.
й це складна взаємодія. prodigy вже написав - чим закривався цей небаланс - друком баксів? як інакше би США зводило свій бюджет з дефіцитом під 1 трлн дол кожен рік? тобто у цієї політики були й певні вигоди для США. так, дефіцит звісно вийшов з-під контролю, але рятувати ситуацію можна по-різному.
й бикувати з найближчими союзниками - не є розумним. з наведених цифр не бачу, що загалом з ЄС великий небаланс. тому він намагається виправити складну ситуацію з дефіцитом, але схоже не розуміє всіх цих взаємозв'язків. містер простих рішень - але прості рішення зазвичай лише погіршують ситуацію.
й так, США виносили виробництва в треті країни вже років тридцять - тобто це була не те, що державна політика, але ніхто цьому не перешкоджав. а тепер за рік все виправити - оптимісти
чомусь ще ніде не зустрічав, що однією з можливих причин проблем з торговим балансом є відсутність ПДВ в США. це щодо варіантів. чи ви не розумієте, як ПДВ пов'язаний з експортом-імпортом?
а може просто треба почати зі зменшення дефіциту бюджету? вони до речі й це намагаються робити, але знову ж - як вміють. але вони збираються й податки скорочувати - як це вони бачать все поєднати?
andrijk777 написав:Трохи почитав про торгівельний баланс США. Ну що сказати... це просто ж*па.
Ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний дефіцит у 2024 році: Китай: $295,4 млрд Мексика: $171,8 млрд В'єтнам: $123,46 млрд Ірландія: $86,7 млрд Німеччина: $84,82 млрд Тайвань: $67,4 млрд Японія: $62,6 млрд Південна Корея: $60,2 млрд Канада: $54,8 млрд Таїланд: $41,5 млрд ...
А ось список країн, з якими США мали найбільший торговельний профіцит у 2024 році: Нідерланди: $56 млрд Гонконг: $22 млрд Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ): $19 млрд Австралія: $18 млрд Велика Британія: $12 млрд
Як бачите у них гігантські дефіцити з багатьма країнами і маленькі профіцити з парою країн. Трамп фактично спасає ситуацію, бо ситуація реально фігова. А варіантів у Трампа то і не має. Я інших варіантів і не бачу. І винуватий звичайно не Трамп а поперєдніки.
Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі.
Тобто США отримують від вищеперелічених країн овердофіга товарів та послуг в обмін на свій різаний папір, який можуть друкувати у необмеженій кількості і ця ситуація їх не влаштовує. Дивно.
виходить, що вже не можуть, або не влаштовує, або-або, можливо інші причини,
нам добра новина з того що нафта дешевшає
Востаннє редагувалось flyman в Вів 08 кві, 2025 14:04, всього редагувалось 1 раз.