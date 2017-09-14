Додано: Вів 08 кві, 2025 14:37

Ще А.Сміт про вирішення проблеми лише через розширення ринку.



Але потім з'явилось диво -- боргові піраміди...

Це єдиний реальне рішення ... загнати реал у віртуал (папер або цифри на екрані).



Розуміють це і Штати, і Китай, і всі.

Навіщо цей цирк тоді?

Да просто викинуть зайвих з пляжу... Да і трохи пободаються.



Аналогія (хоч і внутрішня, але суть та ж сама): як ото поступили з Леманн Бразерс.

Кого треба врятували, Лемана втопили.



Так і зараз: самі потужні країни будуть топити-рихтувати-підопускати кого?

А от тих слабких...

Слабкі країни, слабкі компанії.

А своїх, лояльних, потрібних рятувати.



Хоча в цих танцях є і ризики.

Можуть загратися і ввійти у спіраль.

Все ж таки ніяких домовленностей нема. Все на розумінні та натяках.

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Трамп.

Трамп б'ється не стільки за Штати, а більше за владу. Против демів. По всьому світу. Проти глобалізму. Проти природи ринків. Бо ринки вимагають розширення.

Хоча по своєму теж правий.

Бо деми-глобалісти явно загралися і втратили межі припустимого.