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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 08 кві, 2025 13:56
Banderlog написав: andrijk777 написав:prodigy
Я дописав пост:
andrijk777 написав:
Усі супер-економісти з Трампа сміються, але ніяких альтернативних шляхів не пропонують. Класична паразитуюча позиція експертів-блогерів в сучасному світі.
Що має робити Трамп по-вашому?
Нічого не робити - також поганий варіант. З такими дефіцитами США колись і загнеться.
Все він правильно робить, повертає виробництво до сша і відновлює ржавий пояс, да за рахунок американського споживача, но і за рахунок продавця. Покупець завжди правий більше не працює. За доступ до американського ринку треба буде платити. Секрет в тім що ринок не безграничний, вироблені для америки товари не продаш за ті самі гроші , що колись в америці в решту світу.
Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.
головне, чи повернеться виробництво до США - питання дуже відкрите. а хто там буде працювати? чи разом з виробництвом завезуть китайців та мексиканців? чи замість збирати Boeing переведуть робочих шити джинси та кросівки? тут дуже багато питань.
спеціалізація країн внаслідок глобалізації - це win-win стратегія. так, були перекоси, але загалом загальний добробут збільшиться. Трамп збирається в США все виробляти - какао з бананами теж?
й це двостороння гра - може теж не захочуть купувати американські товари - й що робити цим виробникам?
й головне - Трамп про це здогадується. це дійсно роль долара як світової валюти. а наприклад ЄС з Китаєм почнуть без долару торгувати. ось тут в США й почнуться проблеми. я б на місці валютних хом'яків подумав про диверсифікацію збереженого.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 13:58
andrijk777 написав: Banderlog написав:
Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.
Cі вже сказав. Будуть збільшувати внутрішнє споживання. Це самий правильний шлях. Але чи вдасться - я хз.
Сі сказав - й внутрішне споживання зросло
прості авторитарні рецепти
споживати китайці готові, грошей в них просто немає стільки
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Додано: Вів 08 кві, 2025 13:58
prodigy написав:
-стосовно експортно/імпортного балансу: США друкуючі долари скупають за безцінь
всі блага людства, для цього навіть працювати не потрібно, треба щоб всі країни світу "приймали на віру у зелені папірці, а хто не згоден, ми йдемо до вас (авіаносці вже на шляху), що було сказано країнам БРІКС-найвіть не намагайтесь похитнути могутність ДОЛАРА, отримаєте на горіхи
Те, кого они могут напугать авианосцами так то не особо влияют на мировую єкономику. РФ (Китай, Индия и т.д.) разве боится США, они же могут в радиоактвиный пепел типо, но от доллара не отказываются, может дело не в авианосцах ? По факту есть коллективный договор, из которого никто не хочет первый выскакивать, да и альтернативы сейчас нет. БРІКС из пустого в порожнее гоняют без толку. ЕС с ЕВРО, единственные кто что то сделал в этом направлении, за что Трамп их походу и хейтит.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Вів 08 кві, 2025 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:03
Schmit написав:
Тобто США отримують від вищеперелічених країн овердофіга товарів та послуг в обмін на свій різаний папір, який можуть друкувати у необмеженій
кількості і ця ситуація їх не влаштовує. Безробіття у них на мінімальному рівні, ніби 4%, емігрантів женуть з країни, то кого ж вони хочуть на виробництва заганяти?
Дивно.
Не необмеженій!
Друк паперу збільшує борг, борг потрібно обслуговувати, більший борг - більше обслуговування.
+ ставки. Коли ставка 1% - проблем немає(вони маленькі). Коли ставка 5-10% то обслуговування збільшується відразу в 5-10 разів!, тобто це з великою ймовірністю дефолт і крах долара.
Нічого дивного немає.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:10
Shaman написав:
чомусь ще ніде не зустрічав, що однією з можливих причин проблем з торговим балансом є відсутність ПДВ в США. це щодо варіантів. чи ви не розумієте, як ПДВ пов'язаний з експортом-імпортом?
Тарифи(фактично це мита) це в рази краще ніж ПДВ.
Навіщо бити по усіх, якщо можна вдарити тільки по імпорту?
Це моя думка, я не експерт-економіст.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:17
andrijk777 написав: Schmit написав:
Тобто США отримують від вищеперелічених країн овердофіга товарів та послуг в обмін на свій різаний папір, який можуть друкувати у необмеженій
кількості і ця ситуація їх не влаштовує. Безробіття у них на мінімальному рівні, ніби 4%, емігрантів женуть з країни, то кого ж вони хочуть на виробництва заганяти?
Дивно.
Не необмеженій!
Друк паперу збільшує борг, борг потрібно обслуговувати, більший борг - більше обслуговування.
+ ставки. Коли ставка 1% - проблем немає(вони маленькі). Коли ставка 5-10% то обслуговування збільшується відразу в 5-10 разів!, тобто це з великою ймовірністю дефолт і крах долара.
Нічого дивного немає.
Друкарський верстат перегріється?
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:18
andrijk777 написав: Shaman написав:
чомусь ще ніде не зустрічав, що однією з можливих причин проблем з торговим балансом є відсутність ПДВ в США. це щодо варіантів. чи ви не розумієте, як ПДВ пов'язаний з експортом-імпортом?
Тарифи(фактично це мита) це в рази краще ніж ПДВ.
Навіщо бити по усіх, якщо можна вдарити тільки по імпорту?
Це моя думка, я не експерт-економіст.
в Україні і ПДВ і мито і автівки дорожчі чим в США, в якому пересічений по легенді збідніє з новими тарифами
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:20
Schmit написав: andrijk777 написав: Schmit написав:
Тобто США отримують від вищеперелічених країн овердофіга товарів та послуг в обмін на свій різаний папір, який можуть друкувати у необмеженій
кількості і ця ситуація їх не влаштовує. Безробіття у них на мінімальному рівні, ніби 4%, емігрантів женуть з країни, то кого ж вони хочуть на виробництва заганяти?
Дивно.
Не необмеженій!
Друк паперу збільшує борг, борг потрібно обслуговувати, більший борг - більше обслуговування.
+ ставки. Коли ставка 1% - проблем немає(вони маленькі). Коли ставка 5-10% то обслуговування збільшується відразу в 5-10 разів!, тобто це з великою ймовірністю дефолт і крах долара.
Нічого дивного немає.
Друкарський верстат перегріється?
як то кажуть "нам би їх проблеми"
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:37
Ще А.Сміт про вирішення проблеми лише через розширення ринку.
Але потім з'явилось диво -- боргові піраміди...
Це єдиний реальне рішення ... загнати реал у віртуал (папер або цифри на екрані).
Розуміють це і Штати, і Китай, і всі.
Навіщо цей цирк тоді?
Да просто викинуть зайвих з пляжу... Да і трохи пободаються.
Аналогія (хоч і внутрішня, але суть та ж сама): як ото поступили з Леманн Бразерс.
Кого треба врятували, Лемана втопили.
Так і зараз: самі потужні країни будуть топити-рихтувати-підопускати кого?
А от тих слабких...
Слабкі країни, слабкі компанії.
А своїх, лояльних, потрібних рятувати.
Хоча в цих танцях є і ризики.
Можуть загратися і ввійти у спіраль.
Все ж таки ніяких домовленностей нема. Все на розумінні та натяках.
__________________________
Трамп.
Трамп б'ється не стільки за Штати, а більше за владу. Против демів. По всьому світу. Проти глобалізму. Проти природи ринків. Бо ринки вимагають розширення.
Хоча по своєму теж правий.
Бо деми-глобалісти явно загралися і втратили межі припустимого.
Востаннє редагувалось detroytred
в Вів 08 кві, 2025 14:42, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 08 кві, 2025 14:42
alex_dvornichenko написав:
По факту есть коллективный договор, из которого никто не хочет первый выскакивать, да и альтернативы сейчас нет.
Дуже слушне зауваження.
Але якщо нічого не змінювати то першим загнуться США! Я так думаю. Саме тому США і першими почали цю двіжуху.
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