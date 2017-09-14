alex_dvornichenko написав:По факту есть коллективный договор, из которого никто не хочет первый выскакивать, да и альтернативы сейчас нет.
Дуже слушне зауваження. Але якщо нічого не змінювати то першим загнуться США! Я так думаю. Саме тому США і першими почали цю двіжуху.
Та отож. Жєстока конкуренція -- типу: помри ти сьогодні, а я завтра.
Імхо. Відповідальність все ж таки на .... демах. Саме їх дурня з лгбт, воуками і т.д. породила трампізм. Не стриманий респізм, а саме оцей радикальний трампізм.
Тобто Трамп лише наслідок. Отих викрутасів демів. Старих полудурків... Які поставили нарід перед вибором: або демівські викрутаси далі або трампівські (нові, нєізвєдані)). Не омолодили свої ряди вчасно.
До речі, аналогічну ситуацію зробили і в нас у 2019.
А те, що нарід забажав нового і тут, і там, то це природньо. І зайве підтвердження різниці між рівнями свідомості нарідов. Вона лише в тому, що в одних футбол з пивом, а в других бейсбол з пивом.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 08 кві, 2025 15:14, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:prodigy Я дописав пост: ... Що має робити Трамп по-вашому? Нічого не робити - також поганий варіант. З такими дефіцитами США колись і загнеться.
Все він правильно робить, повертає виробництво до сша і відновлює ржавий пояс, да за рахунок американського споживача, но і за рахунок продавця. Покупець завжди правий більше не працює. За доступ до американського ринку треба буде платити. Секрет в тім що ринок не безграничний, вироблені для америки товари не продаш за ті самі гроші , що колись в америці в решту світу. Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.
й головне - Трамп про це здогадується. це дійсно роль долара як світової валюти. а наприклад ЄС з Китаєм почнуть без долару торгувати. ось тут в США й почнуться проблеми.
Вот и забрезжило понимание причин происходящего - в процессе анализа последствий конфронтации за Тайвань - "внезапно" выяснили, что Китай без Штатов проживет, а вот наоборот - не факт...
«Чи може бути якесь перемир’я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир’я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир’я або його реалізація. Тому що ще раз скажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє», — розповів Костенко. https://tsn.ua/ato/chy-mozlyve-peremyri ... 04060.html І далі там пояснення.
Він фактично натякає, що пу можливо й погодиться на тимчасове перемир'я, аби догодити Трампу. Трамп оголосить завдання виконаним. А потім пу продовжить.
detroytred написав:«Чи може бути якесь перемир’я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир’я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир’я або його реалізація. Тому що ще раз скажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє», — розповів Костенко. https://tsn.ua/ato/chy-mozlyve-peremyri ... 04060.html І далі там пояснення.
Він фактично натякає, що пу можливо й погодиться на тимчасове перемир'я, аби догодити Трампу. Трамп оголосить завдання виконаним. А потім пу продовжить.
В Кореї домовлялись на прям тимчасове-тимчасове перемир'я на 3 місяці в результаті воно триває вже 60+ років. "Потім пу продовжити" буде важкувато для пу. Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати??? - ні разу не чув відповіді на це питання.
Востаннє редагувалось andrijk777 в Вів 08 кві, 2025 15:57, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:пішли ще совєцкі наротіви про "крах долара"
В ті часи США був лідером світу(СРСР по факту завжди, окрім нетривалого періоду, був на 2 місці). Сьогодні назвати США лідером ... ну якось язик не повертається у мене. Я маю на увазі і економічну і воєнну і інші складові.
Світ змінився і колишні нереальні "наротіви" можуть стати реальними.
flyman написав:пішли ще совєцкі наротіви про "крах долара"
В ті часи США був лідером світу(СРСР по факту завжди, окрім нетривалого періоду, був на 2 місці). Сьогодні назвати США лідером ... ну якось язик не повертається у мене. Я маю на увазі і економічну і воєнну і інші складові.
Світ змінився і колишні нереальні "наротіви" можуть стати реальними.
Кошка бросіла котят, пусть вєртятся как хотят: США вертається до доктрини Монро. Де тут крах?
detroytred написав:«Чи може бути якесь перемир’я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир’я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир’я або його реалізація. Тому що ще раз скажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє», — розповів Костенко. https://tsn.ua/ato/chy-mozlyve-peremyri ... 04060.html І далі там пояснення.
Він фактично натякає, що пу можливо й погодиться на тимчасове перемир'я, аби догодити Трампу. Трамп оголосить завдання виконаним. А потім пу продовжить.
В Кореї домовлялись на прям тимчасове-тимчасове перемир'я на 3 місяці в результаті воно триває вже 60+ років. "Потім пу продовжити" буде важкувато для пу. Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати??? - ні разу не чув відповіді на це питання.
Тому "що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє".
Угода. Пу з Трампом. Про тимчасове перемир'я. Яке має можливість перерости в тривале.
В тому році Зе поясняв і овсі, що пауза потрібна пу. Для підготовки, накопичення.
detroytred написав:«Чи може бути якесь перемир’я? Багато хто прогнозує, що на травень все-таки домовляться про якесь перемир’я. Я не відкидаю того, що може бути якийсь план перемир’я або його реалізація. Тому що ще раз скажу, що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє», — розповів Костенко. https://tsn.ua/ato/chy-mozlyve-peremyri ... 04060.html І далі там пояснення.
Він фактично натякає, що пу можливо й погодиться на тимчасове перемир'я, аби догодити Трампу. Трамп оголосить завдання виконаним. А потім пу продовжить.
В Кореї домовлялись на прям тимчасове-тимчасове перемир'я на 3 місяці в результаті воно триває вже 60+ років. "Потім пу продовжити" буде важкувато для пу. Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати??? - ні разу не чув відповіді на це питання.
Тому "що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє".
Угода. Пу з Трампом. Про тимчасове перемир'я. Яке має можливість перерости в тривале.
В тому році Зе поясняв і овсі, що пауза потрібна пу. Для підготовки, накопичення.
Славко БТС каже, що на парад 9 мая ні Трамп ні Натаньяху не пригласять
detroytred написав:Тому "що це дуже важливо для наших партнерів зі Сполучених Штатів через те, що їхній президент прийшов на цих заявах до влади, і йому потрібно якесь зупинення війни, і Путін це розуміє".
Угода. Пу з Трампом. Про тимчасове перемир'я. Яке має можливість перерости в тривале.
В тому році Зе поясняв і овсі, що пауза потрібна пу. Для підготовки, накопичення.
Ще раз: Навіщо пу йти на перемир'я а потім його порушувати??? Набагато краще не йти на перемир'я.