Додано: Вів 08 кві, 2025 17:08

andrijk777 написав: Banderlog написав: Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку. Тому в китаї будуть або сидіти на купі товару і закривати виробництво, або інвестувати в америку.

Cі вже сказав. Будуть збільшувати внутрішнє споживання. Це самий правильний шлях. Але чи вдасться - я хз. Cі вже сказав. Будуть. Це самий правильний шлях. Але чи вдасться - я хз.

«Угроза США повысить тарифы против Китая — это ошибка на ошибке, которая в очередной раз демонстрирует шантажистскую природу Америки», — заявило министерство торговли Китая.

«Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца».

У Китаї майже 1,5 млрд населення, там теж велика різниця в ЗП між "городом і деревней"на приклад в Шанхаї докери в порту отримують майже 2к доларів, на конвейерах Тесли так само, середнього класу в містах 150млн (але це кожний десятий, решта 90% мають 300дол, десь так само як в Україні), чи достатньо буде 150млн для збільшення споживання? ні, бо Китай світова фабрика у ниж товарів на 1,5млрд населення всієї планети, думаю будуть домовлятись с США, 54% це овердофіга, десь на 25% розраховуютья "работал" з китайцями, вони сміливі, часто розумні, самовпевнені і не приймають зверхнього відношення навіть від боса, тобто гідні поваги (хоч історично, з часів ще сталіна, у них до руських якась не зрозуміла повага(типу, як у трампа до путіна)поїхав з агентом в ресторан в Шанхаї, той випив 50грн китайської водки і почав мені співати "подмосковные вечора"(і так натхненно співав , наче колискову дітям)